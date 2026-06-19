ライフイズテック、中高生向けAIサマーキャンプに新コース「AI × 3Dアバタープロデューサー」を追加。開催会場を東京科学大・早稲田大・立命館大へ拡大

ライフイズテック株式会社

ライフイズテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水野 雄介）は、中高生向けAIキャンプ「サマーキャンプ2026」において、新コース「AI × 3Dアバタープロデューサー」を追加開講します。AIと対話しながらオリジナルの3Dアバターを企画・制作し、コンテンツとして発信するまでを体験できるコースで、これにより実施コースは全13コースとなります。また、東京科学大学（旧東京工業大学）、早稲田大学、立命館大学（茨木キャンパス）での追加開催も決定しました。東京科学大学と早稲田大学では、遠方からも参加可能な宿泊プランも実施します。

URL：https://camp.life-is-tech.com/(https://camp.life-is-tech.com/)

新コース「AI × 3Dアバタープロデューサー」について

自分だけのキャラクターをつくり、オリジナルコンテンツを企画・発信するコースです。絵が描けなくても、顔を出さなくても、自分の世界を届けられる。AIと対話しながらキャラクターの性格・口癖・世界観を練り上げ、オリジナルの3Dアバターを生み出します。

雑談やゲーム実況、お絵描き、ダンス、趣味紹介など、「何を伝えたいか」を企画し、その世界観に合ったコンテンツとして形にして届けるまでを体験。アイデアを形にして発信する、クリエイターの一連の流れを自分の手でたどります。

※ 参加には、キャンプ初日時点で13歳以上であること、およびAIサービス利用に関する保護者の同意が必要です。

https://camp.life-is-tech.com/course/avatar/

追加開催（会場・日程）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19771/table/352_1_f22d39397c360b25db0b4bee8f6d88f0.jpg?v=202606200151 ]

※ 会場は順次追加予定です。各コース・日程は定員に達し次第、受付を終了します。

【ライフイズテック キャンプとは】

3～8日間で生成AIを活用して、プログラミング・ゲーム制作・デジタルアートなど多様な領域を学ぶ短期集中プログラムです。プロの技術を学べる12コース以上の多彩なコースを用意し、プログラミング初心者はもちろんのこと、パソコンやソフトにほとんど触れたことのない方でも誰もが参加できる内容です。2011年にスタートし、延べ62,000人が参加。これまで参加いただいた中高生の99.1%が「楽しく学べた」と回答しています。



・学習意欲を駆り立てるカリキュラム

エンターテイメント要素を取り入れた独自カリキュラムにより、楽しみながら論理的思考力やAI・プログラミングの基礎が身に付きます。全コースのAI対応により、初心者でも初日から「形にする」喜びを感じることができます。



・「好きを形にする力」や「未来の選択肢」を増やすきっかけに

全国から集まった仲間とともに切磋琢磨し、自分の作品を作り上げる体験は、将来の選択肢を広げる大きなきっかけとなります。自分のアイデアが形になる過程を通じて、自身の新たな可能性に気づくことができます。

・メンターによる伴走とともに、AIを思い切り使いこなす体験を

大学生・大学院生メンターが、AIとの対話を通じて生徒の「やりたい」という意欲を形にするための伴走を丁寧に行います。専門のトレーニングを受けたメンターが常にサポートすることで、AIの適切な使い方や情報の真偽を判断する視点をともに養い、最新技術を正しく安全に使いこなすリテラシーを育みながら、誰もが安心して創作に没頭できる環境を提供します。

「サマーキャンプ2026」開催概要

開催期間：2026年7月18日（土）～8月30日（日）

プログラム日数：3日間～8日間

参加対象者：全国の中学生・高校生

会場：

【関東】東京大学・早稲田大・慶應義塾大・横浜国立大・国際基督教大・上智大・東京科学大

【愛知】名城大

【大阪】関西大・立命館大（茨木）・LINEヤフー株式会社 大阪オフィス

※会場は順次追加予定です。



申し込み期限：2026年7月13日（月）

※7月中に終了するキャンプの締切は6/30（火）。一部会場に限り最終締切は7/30（木）。追加日程の申込締切は会場により異なります。各コースごとに定員を設けており、定員に達し次第締切とします。

実施コース（全13コース）：

（New）AI × 3Dアバタープロデューサー、（New）AIエージェントプランナー、（New）AI×モーションデザイナー、AI×アプリエンジニア、AI×ゲームクリエイター、AI×ショートフィルム監督、AI×マイクラクリエイター、AI×アニメクリエイター、AI×メディアアーティスト、AI×Webディレクター、AI×Webエンジニア、AI×ミュージッククリエイター、AI×ボカロP

参加費：39,900円（税込43,890円）～

※日数・宿泊有無・参加会場・機材レンタル有無などに応じて変わります。



【ライフイズテック株式会社について】

次世代デジタル人材育成を手がけるライフイズテックは、「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに2010年に創業したEdTech企業です。主力事業である中学校・高校向けクラウド教材「ライフイズテック レッスン」は、全国600以上の自治体で4,400校の公立・私立学校、約135万人が利用(*1)する、情報・プログラミング学習サービスへと成長しています。また、延べ6.2万人(*2)以上が参加する国内最大規模のプログラミング・AIキャンプ＆スクール「Life is Tech ! 」をはじめ、全社員のDX化を目指す企業のデジタル人材研修なども支援し、これまで200万人以上(*2)にデジタルを活用したイノベーション教育を届けてきました。2022年には、社会・環境といった分野で高い公益性を実現している企業の国際的な認証であるB Corpを取得。今後もライフイズテックは、教育を通じて子どもたちの未来と社会課題へ取り組む企業として、ステークホルダーとともに次世代のための教育変革を推進してまいります。

(*1)=2024年8月時点

(*2)=2024年12月時点

サービスサイト：https://life-is-tech.com