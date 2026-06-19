公益社団法人企業情報化協会 新会長に赤坂 祐二氏（日本航空株式会社 取締役会長）が就任

公益社団法人企業情報化協会

公益社団法人企業情報化協会は、2026年6月18日に開催された通常社員総会および理事会において、役員人事に関する議案が承認され、日本航空株式会社 取締役会長の赤坂祐二氏が新会長に選任され、同日付で就任しました。

2022年より2期4年間にわたり会長職を務めた山内雅喜氏（ヤマトホールディングス株式会社 参与）は、このたび退任し、名誉会長に就任しました。

同協会では1981年の設立以来、「経営とITの融合を目指して」を基本理念に掲げ、活動を展開しています。

赤坂新会長は、『デジタル技術の加速度的な進展は、企業経営や社会に大きな変革をもたらしています。変化の激しい時代だからこそ、「経営とITの融合」を通じて新たな価値を創造し、持続可能なビジネス変革を実現することが重要です。当協会では、半世紀近くにわたり培ってきた調査研究活動と企業ネットワークを基盤に、企業の情報化推進と人材育成に取り組んでまいりました。これからも時代の変化を先取りしながら、企業の変革と価値創造に向けた活動を推進し、広く産業界の発展と豊かな社会の実現に寄与してまいります。』と抱負を述べました。

赤坂新会長写真

新会長

日本航空株式会社

取締役会長

赤坂 祐二氏

※新役員体制の詳細につきましては、当協会ウェブサイトに掲載しております。

https://jiit.or.jp/about/director/

■公益社団法人企業情報化協会（IT協会）について

公益社団法人企業情報化協会は、「経営とITの融合を目指して」を事業ドメインに掲げ、IT活用による経営革新の推進機関として1981年に設立されました。

企業の情報化に関する調査研究および開発、その成果の普及・実施促進を通じて、わが国の社会・経済および産業の健全な発展に寄与することを目的として活動しています。

IT協会ロゴマーク

名称 ： 公益社団法人企業情報化協会(通称：IT協会)

設立 ： 1981年7月16日

会員数： 238社

所在地： 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル3階

電話 ： 03-3434-6677

URL ： https://www.jiit.or.jp/

本件に関するお問合せ先

公益社団法人企業情報化協会(IT協会)

マーケティング推進センター

広報担当：木之村

MAIL： info@jiit.or.jp

TEL ： 03-3434-6677

HP ： https://www.jiit.or.jp/