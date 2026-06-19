2026 SUMMER　今年の夏は 自衛隊で盆踊り

2026 SUMMER今年の夏は 自衛隊で盆踊り

株式会社扶桑社

自衛隊では、地元住民との交流、自衛隊の広報などのために、一部の基地や駐屯地を開放して盆踊りを開催しています。 普段、中に入ることができない場所で、触れ合うことのない自衛官との盆踊りを今年の夏は体験しましょう。 この夏、全国各地で開催される盆踊り情報をお送りします。

基地や駐屯地で開催される盆踊りは、地元の夏の風物詩として、多くの参加者が楽しんでいる。花火や太鼓演奏などのパフォーマンスを楽しめる所も珍しくない

〈MILITARY REPORT／陸上自衛隊 初級化学特技検定〉

化学・生物・核兵器から日本を守るため

検定を突破するぞ！

核（Nuclear）・ 生物（Biological）・ 化学（Chemical）物質を使用した「NBC兵器」。その脅威から日本を守る隊員たちが陸上自衛隊にはいます。その中でも「化学科」という職種（任務区分）に属する隊員は資格を必要とし、それを取得するための検定に合格しなくてはなりません。マモルでは、練馬駐屯地（東京都）で行われた検定の現場に密着しました。

その他、本号の見所を紹介！

今回、検定に臨むのは、2025年に入隊した教育隊の同期の4人。「同期全員で検定を突破するぞ！」。そう意気込みを口にした若い彼らの挑戦が、今、はじまる

▼自衛隊のほかほか潤滑油 センニンのセンニンに会いたい！

ホットな人間関係に飢えた漫画家のふじいまさこさんが、熱い先任を訪ねる旅に出ます。自衛隊には、現場で任務に就く隊員と、それを指揮する幹部がいます。その間に立って、現場の面倒を見ながら、幹部の補佐役を務めるのが先任という役柄。人と人がギスギスせず、円滑に働くための、潤滑油となる仙人のような人なのです。たくさんの先任に会って“ほかほか”したいふじい先生、1000人の先任に会えるかな？

［今月の先任：航空自衛隊 西部航空方面隊］

▼全国自衛隊の隊員食堂

日本全国にある自衛隊の基地・駐屯地の隊員食堂で自衛官たちはどんな料理を食べているのでしょう？

ぜひ味わっていただこうとレシピを取り寄せました。今月は徳島県小松島航空基地の「しらすとすだちの冷製パスタ」。特産品の釜揚げシラスとスダチをメインにした冷たいパスタはさっぱりとした後口で、暑い季節にぴったりの味わいです。

▼あなたも筋肉チャレンジ「キツイッ！ 自衛官のマッスルボディー・メーク術」

そんなに甘くはありませんっ！

はっきり言ってキツイです。苦しいです。しかし、その分、マッスル度が上がると信じて、さあ、あなたもチャレンジ！

『MAMOR』は「日本の防衛のこと、もっと知りたい！」というキャッチコピーのもと、これからも自衛隊ファンに限らず、老若男女あらゆる世代の方に気軽に国防を学び、楽しんでいただける媒体を目指してまいります。

『MAMOR 2026年8月号 vol.234』表紙

『MAMOR 2026年8月号 vol.234』

定価：780円（本体709円）

発売日：2026年6月19日（金）

※地域によって販売日はことなります。

購入サイト

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2GNCWBL

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18661972/

MAMOR-WEB：雑誌『MAMOR（マモル）』のWebメディアはこちら↓

https://mamor-web.jp/

【取材・内容に関するお問合せ】

MAMOR編集部

mamor@fusosha.co.jp

【宣伝・PRに関するお問い合わせ】

株式会社扶桑社 宣伝PR部

senden@fusosha.co.jp