【愛媛・松山】P・SPO、女性専用ジム「湊町2号店」によもぎ蒸しを導入

株式会社三福ホールディングス

式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は、2026年6月20日より、女性専用施設「P・SPO湊町2号店」(https://pspo.jp/minatomachi2lp/)に「よもぎ蒸し」を導入します。

今回の導入は、2026年4月にオープンした女性専用施設「P・SPO土橋店」(https://pspo.jp/minatomachi2lp/)での反響を受けて実施するものです。

ジム・セルフマシンピラティス・よもぎ蒸しを組み合わせた複合型サービスにも多くの利用があり、温活ニーズの高まりを受けて湊町2号店への展開を決定しました。

■ 女性専用ジムで24時間利用できる「よもぎ蒸し」を提供

P・SPO湊町2号店では、施設2階の個室ブース内によもぎ蒸しスペースを新設します。

設置台数は3台で、黄土椅子2台・木製椅子1台を導入。

24時間利用可能なサービスとして提供します。

【導入概要】

導入開始日：2026年6月20日

設置場所：P・SPO湊町2号店 2階個室ブース

設置台数：3台

内訳：黄土椅子2台、木製椅子1台

利用時間：24時間

※完全予約制

■ 土橋店で人気の生薬を販売

よもぎ蒸し利用時に必要なポンチョセットや生薬は、1階マシンピラティス入口付近に設置した専用自動販売機で購入できます。

販売する生薬は、土橋店で人気の高い2種類を採用します。

・デトックス

・ダイエット

また、生薬やポンチョは土橋店・湊町2号店のどちらで購入した商品でも利用可能です。

■ 女性の健康・美容ニーズに対応

近年は、運動習慣の定着に加え、身体を温める「温活」への関心も高まっています。

P・SPOでは、トレーニングによる身体づくりだけでなく、美容やコンディショニングの観点からも利用できる環境整備を進めています。

今後も利用者ニーズに合わせたサービス拡充を行い、地域に根ざした施設運営を目指します。

■ 土橋店の反響を受けサービスを拡大

P・SPO土橋店では、ジム・セルフマシンピラティス・よもぎ蒸しを組み合わせた複合型サービスに多くの利用がありました。

女性専用環境でのトレーニングに加え、身体を温める「温活」サービスへの関心も高く、よもぎ蒸し利用者からの好評の声が寄せられています。

また、これまで湊町2号店の2階に設置していたスマートミラー型トレーニングサービス「ミラーフィット」1台を3階フィットネスジムへ移設し、会員が自由に利用できる環境を整備しました。

■ 店舗概要

店舗名：P・SPO湊町2号店

所在地：愛媛県松山市湊町4丁目3-8

営業時間：

【1階 マシンピラティス（有料レッスン】

各日レッスン時間のみ

【2階 よもぎ蒸し】

24時間

【3階 フィットネスジム・ミラーフィット】

24時間

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村