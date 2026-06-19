福岡のプレミアム一棟貸し「yah.homes Takasago」が本格運用を開始。家族やグループで“暮らすように泊まる”上質な滞在体験を提供

ボンファイア株式会社日本の民藝品を活用した寝室を提供

2026年6月1日、ボンファイア株式会社（本社：810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-18-7、代表取締役：山田一慶）は、yah.homes Takasagoの提供を開始します。この新サービスは、不動産xデジタルを通じて、旅行客のための新たな選択肢を実現します。詳細はhttps://yah.homesにてご確認いただけます。(https://yah.homes%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

サービスの目的や背景

ボンファイア株式会社は、家族旅行に対応する宿が少ないという課題を解決するために、yah.homes Takasagoを開発しました。このサービスは、家族が集まれる上質な空間を提供し、旅行客の宿泊ニーズに応えます。

「yah.homes 高砂」本格運用開始の背景

福岡は、豊かな食文化やコンパクトな都市機能により、国内外から多くの観光客やビジネス客が訪れる魅力的な都市です。しかし、グループや家族での旅行において、「全員が同じ空間で団らんを楽しみながらも、就寝時はそれぞれのプライバシーを保てる」というニーズを満たす宿泊施設は限られていました。「yah.homes Takasago」は、この課題に応えるべく誕生しました。「Check In, Find Out.（チェックインして、見つけよう）」をコンセプトに、観光地の喧騒から少し離れた落ち着きのあるエリアで、福岡の“日常の豊かさ”を体感できる拠点を提供します。

yah.homes Takasagoが提供する「3つの強み」

1. 家族・グループ旅行に最適な「一棟貸し」のプライベート空間

yah.homes Takasago 外観

最大6名様までご宿泊いただける3ベッドルーム（ダブルベッド1台、シングルベッド4台）を備えたメゾネットタイプの独立棟です。広々としたキッチンとリビングダイニングでは、地元の市場で買った食材で料理を楽しんだり、夜遅くまで語り合ったりと、周囲に気兼ねすることなく特別な時間を過ごせます。同時に、寝室が分かれているため、複数世代の家族旅行や友人同士のグループ旅行でも、個人のプライバシーと快適な休息を両立できます。

2. 睡眠の質と清潔性を追求した「上質な居住性」

「素晴らしい旅の思い出は、心身の健やかさから生まれる」というディレクターの信念のもと、すべての寝室に世界の一流ホテルで採用されるシモンズ社製マットレスを導入しています。バスルームが1室、シャワーブースが1室、洗面ボウルが3個設置されており、忙しい朝にも渋滞の心配は不要です。また、プロの清掃チームによる徹底したクリーニングに加え、広くて使いやすい洗面スペースや、木・真鍮・ステンレスといった本物感のある素材にこだわったインテリアが、上質で心地よい空間を演出します。日本の民藝品を配した空間は、滞在そのものを豊かな体験へと昇華させます。

3. 空港から20分圏内、天神・薬院エリアを網羅する「絶好のロケーション」

福岡空港から車で約20分、西鉄薬院駅も徒歩圏内という好立地に位置しています。周辺には地元の人々に愛される名店やカフェ、市場が点在し、観光ガイドには載らない「本当の福岡」を味わうことができます。また、施設内には大型車（アルファード等）も駐車可能な専用駐車場を完備しており、レンタカーを利用した九州周遊の拠点としても最適です。

ディレクターからのメッセージ

「私はこれまで多くの国を旅してきましたが、穏やかでリラックスできる滞在空間が、旅全体の体験をいかに深く形作るかを常に感じてきました。yah.homesは、単なる宿泊施設ではありません。訪れるすべての方にとって、心からの安らぎを見つけられる『もうひとつの家』となることを心から願っています。私自身がすべての部屋の設計に携わり、実際に滞在して使い心地を確認しました。自信を持ってお届けできる空間です。」- yah.homes ディレクター 山田 一慶（Kazuyoshi Yamada）

サービス概要

yah.homesについて

洗面台[表: https://prtimes.jp/data/corp/36399/table/6_1_a4d09569abfa649ac71014edc0ad0226.jpg?v=202606191152 ]

yah.homesは、福岡市内でプレミアムな一棟貸し宿泊施設を展開する、不動産xデジタルで新しい付加価値を創造するD2Cデベロッパーブランドです。現在、「yah.homes Kiyokawa」（最大定員7名）と「yah.homes Takasago」（最大定員6名）の2施設を運営しており、主要OTAサイトにおいて高い評価を獲得しています。常にゲストの声に耳を傾け、施設の継続的なアップデートを行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

yah.homes お問い合わせ窓口公式サイト Contactページ：https://yah.homes/contact

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作業デスクのある台所スペース