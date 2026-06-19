「LINEマンガ」初のプリペイドカードが全国のローソンで販売開始！ さらに最大で購入額の70％分のマンガコインがもらえるキャンペーンも開催中

LINE Digital Frontier株式会社

電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) を運営するLINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) とギフトカードおよびプリペイド決済のグローバルリーディングカンパニーである株式会社ブラックホークネットワークジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：西健治）（以下BHN）は、電子コミックサービス「LINEマンガ」初となるプリペイドカードが、6月23日（火）から全国のローソン約14,600店舗（一部店舗を除く）にて販売開始されることをお知らせします。

プリペイドカードは1,000円（1,040マンガコイン）、3,000円（3,150マンガコイン）、5,000円（5,300マンガコイン）の券種を展開し、「LINEマンガ」のアカウントにマンガコインとしてチャージすることができます。

デザインは「LINEマンガ」の人気作である『枯れた花に涙を』（作：Gae）、『全知的な読者の視点から』（原作：singNsong、作画：Sleepy-C、脚色：UMI）、『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun）の全3種がランダムで封入されています。

さらに、プリペイドカードの発売を記念し、6月23日（火）から9月20日（日）までの期間限定で、抽選で購入金額の最大70％分のマンガコインがもらえるキャンペーンを開催します。

この機会に、ローソン店舗にてLINEマンガプリペイドカードをご購入いただき、お得にマンガをお楽しみください。

BHNとの強固なパートナーシップを基盤にLINEマンガプリペイドカードを通じて、人々とマンガ作品との新たな出会いを創出します。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■LINE Digital Frontier株式会社 代表取締役社長CEO 高橋将峰 コメント

ブラックホークネットワークジャパン様、ローソン様にご協力いただくことで、プリペイドカード発売という新たな取り組みを実現することができ、大変嬉しく思います。

「マンガの未来を創る」という我々が掲げるビジョンとしても、ローソン様の全国店舗を通じて、より多くの方にマンガを楽しんでいただける機会が新たにできたというのは、とても大きなことだと感じております。

ユーザーの皆様におかれましてはご自身でのご利用はもちろん、大切な方へのプレゼントとしても、ぜひLINEマンガプリペイドカードをご利用いただけますと幸甚です。

■株式会社ブラックホークネットワークジャパン 代表取締役社長 西健治 コメント

LINE Digital Frontier様、ローソン様との取り組みにより、LINEマンガの多彩なコンテンツを、より多くのお客様に身近なかたちでお届けできることを大変うれしく思います。

今回のプリペイドカード発売により、お客様は全国のローソン店舗でLINEマンガギフトカードをいつでも購入でき、LINEマンガのさまざまな作品を便利にお楽しみいただけるとともに、ギフトとして贈ることもできるようになりました。ブラックホークネットワークジャパンは、今後もブランドとお客様をつなぐ多様な接点を創出し、日常の中でデジタルコンテンツをより気軽に楽しめる体験の提供に貢献してまいります。

■LINEマンガプリペイドカードについて

販売券種：1,000円（1,040マンガコイン）、3,000円（3,150マンガコイン）、5,000円（5,300マンガコイン）

デザイン：『枯れた花に涙を』『全知的な読者の視点から』『入学傭兵』の全3種（ランダム）

販売店舗：全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■プリペイドカード発売記念キャンペーン概要

期間中、ローソンでLINEマンガプリペイドカードをご購入いただき、PINコードを入力してチャージいただくと、抽選で購入額の最大70％分のマンガコインがもらえるボーナスくじに参加できます。

※キャンペーン期間中はお一人様何回でもご参加いただけます。

※本キャンペーンで付与されるコインはボーナスコイン（無償）です。

※当選本数には限りがあります。

詳細URL：https://manga.line.me/lp/event/prepaidcard_01

※リンク先はプリペイドカード発売後に確認いただけます。

開催期間：2026年6月23日（火） 0:00 ～ 2026年9月20日（日） 23:59

＜対象店舗＞

全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100

※一部取り扱いのない店舗がございます。

＜対象商品＞

・LINEマンガプリペイドカード1,000円券

・LINEマンガプリペイドカード3,000円券

・LINEマンガプリペイドカード5,000円券

＜景品＞

1等：購入金額の70％分のマンガコイン 300本（各券種100本ずつ）

2等：購入金額の50％分のマンガコイン 450本（各券種150本ずつ）

3等：100マンガコイン 4,500本

4等：50マンガコイン 7,500本

＜応募方法＞

Step 1

キャンペーン期間中にローソンにてLINEマンガプリペイドカードを購入する

Step 2

キャンペーン期間中にPINコードを入力してチャージする。

アプリからは直接チャージできません。 必ずWebブラウザからアクセスしてください。

入力画面へ https://manga.line.me/redeem

※リンク先はプリペイドカード発売後に確認いただけます。

※チャージの際、LINEマンガへのログインが必要です。

※PINコードを入力しチャージ完了した時点で、ボーナスくじに参加となります。当落は即時表示され、当選したボーナスコインは即時付与されます。

■ブラックホークネットワークについて

ブラックホークネットワーク (BHN) は、あらゆる分野の事業者様がもつ"ブランド"と人々をつなぐプリペイド決済プラットフォームおよびテクノロジー、そしてビジネスにおけるパートナーネットワークを基盤とした各ブランド様の独自決済ソリューションを提供しています。ビジネスパートナー様と協業しイノベーションに取り組み、様々な市場環境、およびその変化に即した、ビジネスパートナー様の独自ブランド決済を導入することで、顧客へのリーチ、ロイヤルティ、および収益の向上に貢献できる活動を続けております。詳しくは、blackhawknetwork.com(https://blackhawknetwork.com/)をご覧ください。

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower