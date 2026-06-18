【西武渋谷店イベント限定】もちにゃん、台湾産素材にこだわる人気菓子ブランドPONPIEと共同開発で「台湾茶ポップコーン」を発売！

株式会社ディー・ビジュアル画像０１ どこにいても、台湾茶の奥深い香りを気軽に楽しめるスナックとして生まれた「台湾茶ポップコーン」

２０２６年７月１日（水）から８月３日（月）まで西武渋谷店Ａ館２階イベントスペースにて開催される『夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり』において、台湾の旬の食材を活かしたスイーツづくりで注目を集める PONPIE と もちにゃん がコラボレーションし、オリジナル商品「台湾茶ポップコーン」を発売いたします。

画像０２ パッケージは、茶畑を舞台に、もちにゃんと仲間たちが台湾の魅力を届ける限定アートワークを採用画像０３ PONPIE は、もちにゃんと同じ２０１３年生まれ！

◼️ 台湾の“おいしい”を、渋谷から発信

台湾では古くから、お茶やフルーツ、スイーツ文化が日常生活に深く根付いています。

今回のコラボレーションパートナーである PONPIE は、２０１３年の創業以来、「台湾の土地が育んだ素材の魅力を、スイーツを通じて届ける」をコンセプトに、台湾各地の小規模農家と連携しながら、旬の果物や地域食材を積極的に取り入れた商品開発を続けています。

台湾産の食材にこだわり、手作りによる丁寧なものづくりを貫く姿勢が高く評価され、台湾国内外で多くのファンを獲得しています。

今回のコラボレーションでは、台湾の豊かな食文化をより多くの日本の方々に体験していただくため、もちにゃんとともに、台湾ならではの素材を活かした新しいお土産スイーツを共同開発しました。

◼️ 台湾茶の奥深い香りを楽しむ

今回、もちにゃんと PONPIE が注目したのは、台湾を代表する食文化のひとつである「お茶文化」です。

台湾茶は日本でも高い人気を誇り、お土産として茶葉を購入する観光客も数多く訪れています。

一方で、その奥深い香りや魅力を、もっと手軽に日常の中で楽しめる方法はないだろうか――。

そんな想いから誕生したのが、「台湾茶ポップコーン」です。

厳選した台湾茶の豊かな香りと、軽やかなポップコーンの食感を掛け合わせることで、ありそうでなかった「中」と「洋」の新しいおいしさを実現。

ひと口食べるたびに、台湾茶ならではの華やかな余韻が広がる、新感覚スナックに仕上げました。

◼️ パッケージデザインにも注目

今回のコラボレーション商品のパッケージには、描き下ろし限定イラストを採用しました。

鮮やかな緑が広がる台湾の茶畑を舞台に、もちにゃんと仲間たちが、収穫やティータイムを楽しむ様子を表現。台湾の豊かな自然や食文化を感じられる、フレッシュで親しみやすいデザインに仕上げています。

ライチの瑞々しさや台湾茶の爽やかな香りをイメージした明るいカラーリングを基調とし、思わず手に取りたくなる可愛らしさと、お土産として持ち帰りたくなる特別感を両立しました。

商品を味わうだけでなく、パッケージそのものから台湾旅行気分を楽しめる、イベント限定ならではのデザインです。

画像０４ 「もちにゃん」メインビジュアル



◼️ もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版がdアニメストアにて独占絶賛配信中です！

画像０５ PONPIEロゴ画像０６ 台湾・新北市板橋の可愛いらしいPONPIE本店画像０７ PONPIEの台北・大安店画像０８ PONPIE の台北・信義のDream Plazaモール店



◼️ PONPIEとは

PONPIE（澎派・ポンパイ）は、２０１３年に台湾・新北市板橋で誕生した、台湾産フルーツタルトと焼き菓子の専門ブランドです。

「台湾の土地の魅力をスイーツで伝える」をコンセプトに、台湾各地の小規模農家と連携し、旬の果物や茶葉などの地域食材を積極的に取り入れています。

フランス菓子の技法と台湾ならではの食文化を融合させた、独創的なスイーツづくりで高い評価を獲得しています。 すべての商品を職人が一つひとつ手作業で仕上げ、素材本来の風味を活かした丁寧なものづくりを追求しています。台湾ではもちにゃんとのコラボスイーツを数多く展開しており、期間限定の「もちにゃん厚切りトーストフェア」 を定期的に行うこともあります。

現在は板橋・大安・永和エリアを中心に展開し、台湾の新しいスイーツカルチャーを発信するブランドとして、多くのファンを魅了しています 。

https://www.ponpie.tw

画像０５ イベント公式ロゴ画像０６ SNS用イベント告知画像

■ イベント情報

西武渋谷店Ａ館

２階 イベントスペース（メイン会場） ７月１日（水）～８月３日（月）

地下１階 食品売場 ６月２３日（火）～７月6日（月）

４階 365cafe ７月１５日（水）～８月３日（月）

https://www.d-world.asia/mochinyan-seibu2026

画像０７ イベント公式ポスター

主な内容（予定）

イベント限定コラボ食品・スイーツ販売地下１階食品売場での試食企画365cafeでのオリジナルコラボメニュー提供ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売地域コラボレーショングッズ展開アーティストコラボ作品の展示・販売参加型ワークショップ・体験イベントフォトスポット展示 ほか※ 内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は今後の発表をご確認ください。

お問い合わせ

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代表取締役 コルピ・フェデリコ

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