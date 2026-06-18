【早期償還＆新規募集開始】「おうちの再生ファンドVIFA」15号ファンドを早期償還。6月22日より21号ファンドの募集を開始！

株式会社リアルエステート

株式会社リアルエステート（本社：大阪府大阪市中央区、代表：多田 茂雄）のグループ会社であるレクストアセットマネジメント株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表：多田 茂雄）が提供する不動産クラウドファンディングサービス「おうちの再生ファンドVIFA」は、この度、15号ファンドを早期償還いたしました。

また、6月22日(月)より、21号ファンドの募集を開始いたします。

■ VIFA15号ファンド 早期償還のお知らせ

対象不動産の売却が完了したことに伴い、当初の運用期間を前倒しし、2026年6月19日（金）に早期償還を実施いたしました。

本ファンドでは、年利11.10％（税込）・実質利回り約11.87％（年利換算・税込）の配当を達成しています。

■ VIFA21号 募集概要



【募集概要】



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145909/table/54_1_778a51d24a54dbddd59ce9999ae25ee7.jpg?v=202606181051 ]





〈物件の詳細〉

所在地：東京都江戸川区篠崎町3丁目

アクセス：ポニーランド(バス)から徒歩5分

篠崎駅(地下鉄新宿線)から徒歩15分

物件構造：木造スレート葺3階建

床面積： 91.9平方メートル (公簿)





■21号限定【七夕キャンペーン】

いつもご出資いただいている会員様に感謝の気持ちをこめて七夕キャンペーンを実施します！

これまで、【おうちの再生ファンドVIFA】の1-20号ファンドに一度でも出資された皆様が、本ファンド（おうちの再生ファンドVIFA21号）に出資された場合、ファンド成立後約2週間後に、出資額に応じたAmazonギフトカードをプレゼントさせていただきます！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145909/table/54_2_1784591d2340137a364efd574b41d51b.jpg?v=202606181051 ]

■ 『おうちの再生ファンドVIFA』の特徴

本ファンドは、1口1万円と少額から出資が可能なほか、年間の配当利回りは6.00％を想定しています（※1）。さらに、元本割れのリスクを軽減するため「優先劣後システム」（※2）を採用し、約28.57％は弊社が劣後出資を行うことで、お客様の大切な資産を優先的に守ります。

オンライン上から簡単にお申込みいただけるため、不動産投資が初めての方でも、手軽に安心してご利用いただけます！

ファンド一覧ページへ :https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/fund

■『おうちの再生ファンドVIFA』とは？

昨今、「老後2000万円問題」やNISAへの注目により、若年層を含む資産運用への関心が高まっています。このような社会課題に対し、当社は初心者でも始めやすい「おうちの再生ファンドVIFA」を立ち上げました。

今後は、グループで再生させた空き家や古民家も扱い、流通拡大と地域活性化に貢献します。



本サービスは、1口1万円からの少額出資が可能で、不動産投資のハードルを下げます。 また、元本割れリスク軽減のため「優先劣後システム」を採用し、弊社が劣後出資することで、投資家の皆様の元本を優先的に保護する仕組みです。

(※1) 当社のクラウドファンディングでは、不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務を行います。当サイトで表示している「利回り」はあくまで「想定利回り」であり、「利回り」の保証は出資法に基づき一切行っておりません。

(※2) 優先出資者となるお客様の利益分配金及び元本を優先的に確保する仕組みです。

【レクストアセットマネジメント株式会社 概要】

社名： レクストアセットマネジメント株式会社

代表： 代表取締役 多田 茂雄

本社所在地： 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル7F

電話番号：06-7777-4463

URL： https://www.rextam.co.jp/

設立年： 2020年11月

資本金：1億円

取得許認可等： 宅地建物取引業者免許証 大阪府知事(1)第62336号

不動産特定共同事業許可 大阪府知事第26号

【おうちの再生ファンド VIFA】

公式サイト：https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/

公式X：https://twitter.com/vifa_de_saisei

お問い合わせページへ :https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/inquiry

【株式会社リアルエステート 概要】

社名： 株式会社リアルエステート

代表： 代表取締役 多田 茂雄

本社所在地： 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル7F

電話番号：06-4400-1581

URL： https://re-estate.co.jp/

設立年： 2011年11月

資本金： 5,000万円

事業内容： 宅地建物取引業、不動産の賃貸及び管理、不動産に関するコンサルティング等

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社リアルエステート 広報担当

MAIL：press@reve.work