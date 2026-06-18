【創業35周年】ミスズライフのカットぶなしめじを買って応募！総勢350名様にPayPayポイントやオリジナルグッズが当たる！

株式会社ミスズライフ

カットぶなしめじのパイオニア、株式会社ミスズライフ（本社：長野県、代表取締役社長：木内達也）は、2026年5月27日に創業35周年を迎えました。これを記念し、2026年7月1日（水）より「35周年大感謝祭 レシート応募キャンペーン」を開催いたします。ミスズライフの対象商品1点以上を含む合計2,000円(税込)以上のレシートで応募すると、抽選で合計350名様に、1,000円分のPayPayポイントや、35周年記念のミスズライフオリジナル保冷バッグが当たります。

「35周年大感謝祭 レシート応募キャンペーン」概要

・レシート対象期間：2026年7月1日（水）～2026年8月23日（日）

・応募締切：2026年8月30日（日）

・応募方法：対象商品1点以上を含む合計2,000円（税込）以上のレシート写真をWEBにアップロード

・対象商品：ミスズライフカットぶなしめじ全商品・全サイズ（増量品を含む）

・賞品 ：抽選で合計350名様にプレゼント

家計応援！レジャーに！お弁当入れに！お買い物に！

・キャンペーン詳細ページ（順次公開） https://misuzu-life35.cp-apply.com

※PayPayポイントコードで付与。PayPayポイントに交換することで利用可能。出金・譲渡不可

※PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能

カットぶなしめじのパイオニアである株式会社ミスズライフ（本社：長野県上水内郡飯綱町、以下「当社」）は、2026年5月27日（水）に創業35周年の節目を迎えました。 1991年の創業以来、「里山の豊かな恵をお届けする」「循環型農業を実現する」という信念のもと、今日まで生活者や市場の変化に対応しながら幾つものチャレンジを続け、多様な社会や地球環境との共生を使命として歩んできました。2004年にはライフスタイルの変化を掴み、お客様の時間効率や利便性を大きく向上させる業界初の「カットぶなしめじ」を開発、販売。包丁いらずで袋からそのまま調理に使える手軽さは、現代の食卓に「おいしくて、賢い選択」として多くの支持をいただいております。

35周年の感謝をこめて、また特別な年を盛り上げるべく、数字の「35」にこだわった【創業３５周年「ミスズライフの大感謝祭」】を段階的に実施いたします。

【ミスズライフ 会社概要】

1991（平成3）年、長野県に創業。生鮮カットぶなしめじ『そのまま使える里山ぶなしめじ』、『冷凍カットぶなしめじ』、『ぶなクイーン』の生産・全国販売を行う。

ミスズライフはカットぶなしめじの便利さ、おいしさをより広め、お客様の食生活において「おいしくて、賢い選択」を叶えることで、毎日に”ちょっと”喜びをご提供することを目指しています。

本社：長野県上水内郡飯綱町大字赤塩204-2

代表取締役社長：木内達也

公式HP：https://www.misuzu-life.co.jp/