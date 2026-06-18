囲碁将棋・文田が一般人の大喜利大会で惨敗？「24人中21位」まさかの結果に粗品も驚愕／濱田祐太郎は“ひと耳ぼれ”したセクシー女優と初デート！連絡先交換も「1週間返事がない」『ドーピングトーキング2』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング2』#1を2026年6月17日（水）夜10時より放送いたしました。

『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組です。本番組で語られるエピソードはすべて“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した初卸し。シーズン2からはMCを務める霜降り明星・粗品が、「おもしろすぎる話」と思った時には100万円が贈呈されます。

シーズン2の初回となる6月17日（水）の放送では、番組初登場となる蓮見翔（ダウ90000）、濱田祐太郎をはじめ、阪本（マユリカ）、中谷（マユリカ）、文田大介（囲碁将棋）が出演。「極限の仕事 伝説の爆弾処理班員（マユリカ/阪本）」「願いが叶う能力“RAS”を持つ！？コンカフェ嬢（マユリカ/中谷）」「コメダ珈琲店のポイントで1位を目指す1ヶ月（ダウ90000/蓮見翔）」「タイプの声に会いたい…セクシー女優と禁断の恋（濱田祐太郎）」「変装で参戦！アンダーグラウンド大喜利大会（囲碁将棋/文田大介）」といった、番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られました。

■囲碁将棋・文田が正体を隠して大喜利大会に参戦！「24人中21位」まさかの惨敗にスタジオ騒然

囲碁将棋・文田は、「自身の正体を隠した状態で何かすごいことを成し遂げたい」と思い立ったと話し、SNSで見つけた秋葉原の“大喜利カフェ”へ正体を隠した変装姿で潜入した体験談を披露しました。

「プロの芸人として、ここでは無双できるだろうと思っていた」と、参戦前の自信を明かす文田でしたが、大喜利が始まると状況は一変したそう。参加者たちはお題が出た瞬間に次々と手を挙げるだけでなく、回答のクオリティも高かったといい、文田は「全然思い浮かばなかった」と苦戦したことを告白します。

さらに、ようやく思いついた回答を披露するも「信じられないくらいスベった」と振り返り、「今までライブとかで大喜利をやってウケていたけど、自分って知られてる上でやってたからなんだなと思った」と反省。結果はまさかの「24人中21位だった」と明かされると、粗品は「え、文田さんが？」と騒然。スタジオからも「え！？」「低っ！恥ずかし！」と驚きの声が上がります。

その後、本来は“大喜利で無双したあとに正体を明かす”という計画だったものの、21位という結果に動揺したまま「囲碁将棋の文田でした」と正体を明かしてしまったという文田。スタジオは「え！？そこで！？」と再び笑いに包まれます。

さらに文田は、「このままでは帰れない」と、大会上位者へエキシビションマッチを自ら依頼するも、ここでも思うように結果を残せず、再び惨敗。「マスター（=粗品）にも行ってほしい！大喜利カフェ」と勧める文田に、粗品は「行きたないですって！」と即答し、スタジオの笑いを誘いました。

■濱田祐太郎、“ひと耳ぼれ”したセクシー女優と初デート！連絡先交換も「1週間返事がないんです」

続いてトークを披露したのは、番組初出演となる濱田祐太郎。先天性の視覚障害をもつ濱田は、「女性の好みは基本的に声で判断する」と明かし、「一番声が可愛いと思っている」というセクシー女優・唯井まひろとのデートを実現させたことを語ります。

今回のデートでは、香水作り体験や食事を楽しんだそうで、初対面で唯井の声を聞いた濱田は、「イメージよりもさらに可愛かった」「一目惚れじゃないですけど、“ひと耳ぼれ”しました」と告白。また、目の見えない濱田を自然にサポートする唯井の優しさにも惹かれたそうで、「肩を持って誘導してもらったり、一つひとつ香りの名前を言って嗅がせてくれたり、めちゃくちゃ雰囲気良く過ごせた」と振り返ります。

さらに、香水作りで完成した香水を交換し、2ショット写真も撮影。その後訪れた店では、お酒を片手に恋愛観について語り合ったといい、「ずっと一緒にいるのは難しい。結婚するならマンションは一緒だけど部屋は別が理想」という価値観まで一致したことを明かします。

そんな中、濱田は勇気を出してLINE交換を申し込み、見事連絡先を交換することに成功。「今日はありがとうございました」とメッセージをもらった後、「またご飯行きましょう」と送ったものの、1週間返事が返ってきていないと告白。これに粗品が「いやぁまぁまぁまぁ……」と反応すると、濱田は「いや行けたでしょ！香水の写真とかめっちゃ笑顔だったじゃん！」と猛アピールし、スタジオを大いに沸かせました。

■ダウ90000・蓮見がコメダ珈琲店の強者常連に挑む！マユリカ阪本は“伝説の爆弾処理班員”を直撃、中谷は願いを叶える能力“RAS”を調査！？

ほかにも、コメダ珈琲店をこよなく愛するダウ90000・蓮見は、ポイント獲得ランキング月間1位を目指すべく1ヶ月間の挑戦を敢行。1日に何軒も店舗をハシゴする強者常連たちとの戦いの記録を語ったほか、マユリカ・阪本は、国連で行われる爆弾の専門家会議に日本代表として参加する“伝説の爆弾処理班員”へインタビューを敢行。さらに、マユリカ・中谷は、“願いが叶う能力”を持つというコンカフェ嬢を取材し、実際にスタジオで“RAS能力”をかけたというスクラッチを開封するなど、個性豊かなドーピングトークの数々でスタジオを沸かせました。

本放送は無料で見逃し視聴が可能です。芸人たちの話術が光る、至極のトーピングトークの数々をぜひ、ご覧ください。

（#1見逃し配信URL：https://abema.go.link/iC9H0）

■ABEMA『ドーピングトーキング2』概要

#1放送日時：2026年6月17日（水）夜11時～（毎週水曜日夜11時より放送）

#1視聴ページ：https://abema.go.link/iC9H0

シリーズページURL：https://abema.go.link/8gZ2r

MC：粗品（霜降り明星）

#1トーク出演：阪本（マユリカ）、中谷（マユリカ）、蓮見翔（ダウ90000）、濱田祐太郎、文田大介（囲碁将棋）

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■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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