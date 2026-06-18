【ルイ・ヴィトン】モダンなムードを演出する新作メンズアイウェアを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、あらゆるシーンやフェイスに合うシェイプのテンプルにメタルで象った繊細なLV イニシャルをあしらった「オプティカル・LV コンフィデンス スクエア」や、タイムレスなシェイプでノーズブリッジとテンプルアームにダミエ・パターンの刻印を施した「オプティカル・LV アティチュード スクエア」などの新作メンズアイウェアを発売しました。

日常で活躍する「オプティカル・LV コンフィデンス スクエア」。あらゆるシーンやフェイスに合うシェイプのテンプルに、メタルで象った繊細なLV イニシャルをあしらい、アセテートの構造をよりエレガントに引き立てます。ブルーライトカット機能が搭載されたレンズにより、オフィスでも1日中快適に使えます。

製品名：オプティカル・LV コンフィデンス スクエア

価格：86,900円

素材：アセテートフレーム

「LV アティチュード」のサングラスが、今シーズン、「オプティカル・LV アティチュード スクエア」として登場。タイムレスなシェイプを、ノーズブリッジとテンプルアームに施されたダミエ・パターンの刻印でモダンにアップデート。お好みのフィット感に調節できるノーズパッド付き。

製品名：オプティカル・LV アティチュード スクエア

価格：94,600円

素材：メタルフレーム

羽のように軽量なメタルフレームが魅力の「サングラス・LV スーパーヴィジョン ライト ラウンド」。

ラウンドシェイプのニュートラルな色合いのレンズはあらゆるスタイリングを可能にし、その縁に施された刻印がカメラレンズを想起させます。ファレル・ウィリアムスならではの幅広いインスピレーションで過去を引用する卓越したセンスを表現した、特別なスタイル。

製品名：サングラス・LV スーパーヴィジョン ライト ラウンド

価格：95,700円

素材：メタルフレーム

大胆なディテールが際立ち、自信を漂わせる「サングラス・LV スーパーヴィジョン ライト パイロット」。シルバーカラーのメタルにブルーのレンズと調和するテンプルチップを合わせ、さまざまなスタイルに合わせやすいカジュアルな印象を演出。カメラレンズを想わせるレンズには、メゾンの歴史を讃える刻印があしらわれています。軽量構造にさらなる快適さをもたらすノーズパッド付き。

製品名：サングラス・LV スーパーヴィジョン ライト パイロット

価格：95,700円

素材：メタルフレーム

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。