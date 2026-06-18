6/23 気候危機と農業の現場　オンラインイベント Vol.2

認定特定非営利活動法人 FoE Japan



夏の連日の猛暑、渇水・・・。気候危機の影響を最も受けている現場の一つが農業です。

2026年もすでに5月から各地で30℃を超える真夏日が出てきていて、今年も猛暑・酷暑が懸念されます。

農業は、気候危機の影響をもっとも直接的に受ける現場の一つです。

夏の灼熱のなかでの農作業は心身にも大きなダメージを与え、

また異常気象や虫害、獣害は収量や収入にも大きく影響します。

過酷な現場での苦労や取り組み、そしてその中からの工夫について、農業実践者からお聞きします。

2月に開催し盛況となったイベントの第2弾です。

今回は、9月11日（金）～27日（日）に開催する「気候アクションウィーク2026」の取り組みにもつなげます。

日時： 2026年6月23日（火） 20:00～21:30

場所： オンライン（Zoomミーティング）

https://us02web.zoom.us/meeting/register/Tf6Wl307RQ6r_0o6lTUSFA(https://us02web.zoom.us/meeting/register/Tf6Wl307RQ6r_0o6lTUSFA)



プログラム：

・二本松での有機農業とソーラーシェアリング

近藤恵さん（二本松営農ソーラー株式会社／株式会社Sunshine）

・「学べる畑」ゆうのうえんの取り組み

宮本陽子さん（学べる畑ゆうのうえん／株式会社ゆうのうえん）

・北海道増毛町でお米づくり

嘉門宏美さん、小野りりあんさん（嘉もんどう）

・9月の「気候アクションウィーク」でも農業関連アクションを！

轟木典子（ワタシのミライ運営チーム、FoE Japan）

司会： 吉田明子（ワタシのミライ運営チーム、FoE Japan）

＜プロフィールと団体紹介＞

・近藤恵さん

農業経営者。3.11原発事故に被災し農業を一時廃業。2021年よりソーラーシェアリングで営農法人として農業復帰。二本松営農ソーラー（株）,（株）Sunshine,二本松ご当地エネルギーをみんなで考える（株）,各社の代表取締役。（一社）ソーラーシェアリング推進連盟共同代表理事。2022年映画『原発をとめた裁判長』、2025年映画『陽なたのファーマーズ』に出演。

二本松営農ソーラー株式会社／株式会社Sunshine

https://re100sunshine.jp/

・宮本陽子さん

海と山の幸に恵まれた鹿児島の農家に生まれ育つ。一児の母となり、子どもを取り巻く環境に危機を感じ、13年勤務した教職を辞め株式会社ゆうのうえんを創業。自然の美しさと脆さを肌で感じながら、土に根差した暮らしの豊かさを提案している。旅と温泉が元気のもと。占星術師、環境活動家、ラップユニットへらずぐちのバイブス担当。

https://uknowen.com/

・嘉門宏美さん、小野りりあんさん

https://kamondo.life/

Vo.l.1（2026年2月26日開催）はこちら

https://watashinomirai.org/20260226_event/



主催：ワタシのミライ



＊FoE Japanはワタシのミライの実行委員団体です。