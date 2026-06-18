不動産クラファン「利回りくん」、 『第5期 DOTOWN沖縄北谷町』を本日から募集開始！

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド「第5期 DOTOWN沖縄北谷町」を6月18日（木）20:00より募集開始いたしますのでお知らせいたします。募集金額は1億7,782万円、想定利回りは5％を予定しています。

本ファンドの概要

第5期 DOTOWN沖縄北谷町 :https://rimawarikun.com/customers/products/182?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund182

本ファンドは、DOTOWN株式会社が沖縄県北谷町で運営する宿泊施設「BREAKY HOTEL ANNEX」を対象不動産とした『第4期 BREAKY HOTEL ANNEX（ID：157）』の再組成ファンドです。

運用期間は6か月、予定利回りは年利5.0％を予定しており、比較的短期間で効率的な資産運用を目指す投資家の皆さまにご検討いただきやすい商品設計となっています。また、本ファンドでは出資額に応じた投資家限定キャンペーンの実施も予定しています。

前回ファンド

第4期 BREAKY HOTEL ANNEX (https://rimawarikun.com/customers/products/157)

対象不動産の特徴

唯一無二のコンセプト

約20年にわたり地域で親しまれてきた子ども向け写真スタジオをリノベーションし、宿泊施設として再生。「お城」をイメージした外観に加え、アメリカから輸入した家具やポップアートを取り入れたデザイン性の高い空間を実現しています。他にはない独自の世界観が、宿泊者に特別な滞在体験を提供しています。

優れたロケーション

沖縄本島屈指の人気スポットである「アラハビーチ」や「美浜アメリカンビレッジ」へ徒歩圏内という利便性の高い立地を誇ります。周辺には個性的なカフェやアパレルショップが集積しており、観光・レジャー需要の高いエリアとして注目を集めています。

成長を続ける北谷町エリア

対象不動産が所在する北谷町は、沖縄県内でも高い人気を誇るエリアの一つです。近年も地価上昇が続いており、前年比6.82％増を記録するなど、安定した成長を維持しています。観光需要と居住ニーズの双方を背景に、今後も高い注目が期待されるエリアです。

出資者限定ファンド

本ファンドに 50万円以上出資いただいた方を対象に、出資額に応じて 利回りくんコインを最大1.5％分プレゼントいたします。

ファンド情報

詳細はこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/182?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund182

ファンド名：第5期 DOTOWN沖縄北谷町

募集金額 ：177,820,000 円

予定利回り：5％

分配時期 ：6ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：6ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2026年6月18日（木）20：00 ～ 2026年6月22日（月）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/182?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund182

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2025年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査、2024年10月期調査に続き4年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

DOTOWN株式会社 会社概要

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷２丁目１番８号12階

代表取締役CEO ：道祖修二

創業：2004年３月

事業内容：まちづくり、不動産開発、不動産の売買・仲介・賃貸及び管理、住宅の増改築・建替え及び住宅リフォーム業、飲食店の経営、ホテル・宿泊施設の経営

HP ：https://dotown.co.jp/

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com