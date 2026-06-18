今年で20年目を迎える日本最大級のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」選考を勝ち抜いた決勝登壇社15社が決定！#IVS2026

株式会社Headline Japan

IVS KYOTO実行委員会（株式会社Headline Japan、京都府、京都市）は、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間にわたり京都市勧業館「みやこめっせ」およびロームシアター京都をメイン会場として国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」を開催します。

本イベントのメインコンテンツの1つであるピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇社15社が決定したことをお知らせいたします。

「IVS2026 LAUNCHPAD」は、日本国内外から注目を集めるスタートアップピッチコンテストであり、革新的な技術やサービスを持つ企業が一堂に会し、そのビジネスプランを競います。2007年の開始以来、数々のユニコーン企業やEXIT企業を輩出してきました。

今年も500社以上（うち海外企業およそ20%）に及ぶ応募の中から、書類選考と複数回にわたる審査を経て、厳選された15社が決勝進出を果たしました。決勝は、「IVS2026」内のロームシアター京都 メインホールにて7月3日（金）に開催されます。

当日はYouTube LIVEでの配信も予定しております。白熱のプレゼンテーションをぜひご覧ください。

IVS2026 LAUNCHPAD 開催概要

名称：IVS2026 LAUNCHPAD

日時：2026年7月3日（金）10:00～13:00

会場：ロームシアター京都 メインホール

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan/京都府/京都市）

公式HP：https://www.ivs.events/ja/ivs2026-launchpad

YouTube LIVE URL：https://youtube.com/live/MpGku8K1Vzw?feature=share

IVS2026 LAUNCHPADについて

IVS LAUNCHPADは、その名前が意味するとおり「まだ世に出ていないアーリーステージのスタートアップの飛躍を支える発射台になりたい」という思いで立ち上がったピッチイベントです。

初開催は2007年で、2026年で20年目を迎えます。これまでの累計エントリー数は5,000社以上。過去に登壇した企業のうち、60社以上がEXITを果たし、100社以上が10億円以上の資金調達を行い、急成長を遂げています。多くのスタートアップがIVS LAUNCHPADを発射台として飛び立っていきました。歴史と規模において国内最大級のピッチイベントとなったIVS LAUNCHPADは、「次世代の起業家の登竜門」とも呼ばれています。

厳しい選考を経て選ばれた決勝進出者は、投資家・経営者・起業家から選出される審査員の前でプレゼンテーションを行い、順位を競います。数百社以上の応募者の中から選考を勝ち抜いた登壇者が、自社のプロダクトとそれにかける熱い思いを6分間のプレゼンテーションで発表します。

IVS2026 LAUNCHPADでは、IVSと京都府が連携し、世界との競争で勝ち抜くスタートアップを集中支援するアワード「スタートアップ京都国際賞」を授与し、受賞特典として優勝者には1,000万円が授与されます。

該当リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000208.000059319.html

「IVS2026 LAUNCHPAD」 決勝登壇社

「IVS2026 LAUNCHPAD」には、500社以上（うち海外企業およそ20%）の応募がありました。その中から決勝登壇社に選出された15社をご紹介します。

※敬称略・社名五十音順

株式会社あかり保証

おひとりさまの「不安」を「安心」に！弁護士運営の身元保証サービス「あかり保証」

https://www.akarihosho.jp/

清水 勇希

株式会社inprog

便器ふち裏まで磨くトイレ清掃ロボット「CleanK」

https://www.cleank.space/ja/

宗清 直人

株式会社UMIAILE

高度0mの人工衛星”UMIAILE”

https://umiaile.com/

板井 亮佑

株式会社Elith

AIセキュリティ・AIセーフティで、企業のAI活用を安全に社会実装するテックカンパニー

https://www.elith.ai/

井上 顧基

Satelyx

Shared IOD missions that turn space innovations into flight-proven sovereign capabilities, faster, cheaper, and at scale.

https://satelyx.com/

Clement Chen

株式会社zooba

日本の情シスを強くする、情シスAI「zooba」

https://www.zooba.ai/

名和 彩音

株式会社Space Quarters

宇宙建築業 - Robot System "DAIQ"

https://space-quarters.com/

高橋 宗徳

株式会社ZetaX

Edge AIで切り開く製造業の未来

https://zetax.jp/

佐藤 陽 ・ 柳澤 京佐

株式会社TAIAN

460兆円の “祝祭” 市場で世界に挑む「TAIAN」

https://taian-inc.com/

村田 磨理子

株式会社tamateco

IPを拡張し、世界中へ。

ニッポンのガチャ²カルチャーが創る、次世代のエンタメ・ショッピング。

https://tamate.co/

松井 一平

Tofuchan

Tofuchan is the physical collectible AI companion for kidults.

tofuchan.io(https://tofuchan.ai/)

Genya Smagin

HiStranger

HiStranger - building emotional data infrastructure for AI: 94%-accurate emotion recognition from EEG, pulse, facial expression, and eye-tracking, enabling AI agents, robotics, mobility, and healthcare.

http://insightflow-ai.com/

Cammie KIM

株式会社MUSE

小売店舗向けマルチユース型ロボティクスプラットフォーム「Armo」

https://www.muse-gr.com/

笠置 泰孝

Ryp Labs

Ryp Labs developed StixFresh, a biomimicry-based food-safe sticker you simply peel and apply to fresh produce to double its shelf life.

https://ryplabs.com/

Moody Soliman

株式会社ロボトラック

トラック向け無人自動運転システム

https://robotruck.jp/

羽賀 雄介

IVS2026 の概要

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催します。

今年は、京都で開催してきたIVS2023、IVS2024、IVS2025を進化させた集大成版の「IVS」エリア （京都市勧業館「みやこめっせ」「ロームシアター京都」）と、令和版の招待制IVS「IVS CORE」エリア（ホテルオークラ京都）を新設。2つのエリアで開催します。

【IVS（「みやこめっせ」「ロームシアター京都」）】

スタートアップ関係者、事業会社、投資家、起業志望者、支援者、行政、研究機関、学生。次世代を生み出すすべての人に開かれたエリアです。ステージセッション、スタートアップ展示「Startup Market」、IVSの看板ピッチイベント「IVS LAUNCHPAD」などを実施します。

【IVS CORE（ホテルオークラ京都）】※新設・招待制

スタートアップ経営者、機関投資家、大企業経営幹部、政府・政策関係者など、意思決定層のみが参加する招待制エリアです。全セッション非公開、決裁者同士のパワーマッチング、M&Aマッチングなど、具体的な意思決定が動く場を提供します。

IVS2026への参加にはアクセスパスが必要です。IVSエリアに参加できる「IVS PASS」と、IVS COREエリアに参加できる招待制の「CORE PASS」の2種類があります。CORE PASSは審査制のPASSで、招待者のみ購入可能です。

名称：IVS2026

テーマ：Japan is Back

会期：2026年7月1日(水)～3日(金)

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan／京都府／京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

公式SNS：https://x.com/IVS_Official

IVS KYOTO実行委員会について

IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げてまいります。

＜構成団体＞

株式会社Headline Japan、京都府、京都市