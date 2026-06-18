あかり保証が国内最大規模のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」に500社を超える中から決勝登壇者として選出

株式会社あかり保証

経済産業省近畿経済産業局「J-Startup KANSAI」に、関西発の有望スタートアップとして認定されている株式会社あかり保証（本社：大阪府大阪市、代表取締役：清水勇希、以下あかり保証）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」のメインコンテンツの1つである「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇者に選出されました。

当日は、CEO・弁護士の清水勇希が登壇をします。

「IVS2026 LAUNCHPAD」は、7月3日（金）10:00～13:00にロームシアター京都にて開催されます。

◇IVS2026 LAUNCHPADについて

IVS LAUNCHPADは、その名前が意味するとおり「まだ世に出ていないアーリーステージのスタートアップの飛躍を支える発射台になりたい」という思いで立ち上がったピッチイベントです。

初開催は2007年で、2025年で20年目を迎えます。過去、登壇企業の多くがIPOや大型資金調達を実現しており、歴史と規模において国内最大規模のピッチイベントであるIVS LAUNCHPADは、「次世代の起業家の登竜門」とも呼ばれています。

今年は、過去最多の500社以上の応募があり、書類選考と複数回にわたる審査を経て、あかり保証を含む15社が決勝登壇者に選出されました。決勝登壇者は、投資家・経営者・起業家から選出される審査員の前で6分間のプレゼンテーションを行い、順位を競います。

・IVS2026 LAUNCHPADの詳細

https://www.ivs.events/ivs2026-launchpad

◇登壇の背景

あかり保証は「あなたの「不安」を「安心」に、全ての人につながりを」をミッションに掲げ、主に、おひとりさま高齢者向けに身元保証サービスを提供する会社です。当社はこれまで、業界初の全国規模の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」（所管窓口：厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課）の設立幹事会社を務める等、業界の健全化・発展に取り組んできました。

この度のIVS2026 LAUNCHPAD登壇を通じて、事業展開を加速させ、より多くの地域社会に貢献してまいります。

■あかり保証の身元保証サービスとは

身元保証人は、単身高齢者の入院時・施設入所時の債務保証や緊急時の対応、身柄の引き取りをサポートし、安心して生活するための重要な存在です。

終身サポート（身元保証サービス）とは、身元保証、病院・施設の入居のサポート、具体的には、ご家族の代わりに入院・入居時に保証人になったりするだけでなく、ご家族の代わりに定期的に連絡をとり、健康状況等の確認、そして、ご家族の代わりにお亡くなりになった後の葬儀や納骨手続き、行政手続きまで行います。

主なご利用者様：

- 一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者- 子供がいないご夫婦- 家族はいるが疎遠、または関係が難しい方- 将来に備えて終活を考える40～60代の単身者の方- 親の老後を支える現役世代（リスク分散）

よくあるお悩み：

- 将来、身寄りがいないため保証人が必要- 亡くなった後の手続きを家族に負担させたくない- 両親の終活対応をお願いしたい- 入院時に保証人がいないため、入院を断られた- 老人ホームに入居したいが、保証人が見つからない- 死後の手続きを任せられる人がいない

あかり保証は、弁護士・司法書士といった法律の専門家、看護師・ケアマネジャーといった医療・介護の専門家による安心と信頼のサービス提供を行っています。

介護・医療に精通した弁護士・司法書士が中心となり、債務の保証、死後事務手続きなど、高齢者一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供しています。加えて、看護師・ケアマネジャー等の医療・介護の専門家とともに、緊急時の駆け付け等、お客様に充実した生活支援サービスを提供しています。

また、厚生労働省などが策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守するだけでなく、身元保証業界初の全国規模の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」の設立幹事会社を務め、サービス内容や料金の透明化、弁護士等の専門家からの契約時の重要事項説明を徹底するなど、適正な事業運営に努めています。

我々、あかり保証は、安心・信頼できる終活支援サービス・身元保証サービスの提供を通して、全ての高齢者の方が安心して老後を過ごせる社会の実現を目指してまいります。

■会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：

弁護士・司法書士・看護師・ケアマネジャー等の信頼ある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」を提供

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/156029