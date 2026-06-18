服育とできる20のこと2026「服と目指す多様性、服と取り組むサステナビリティ」開催します

株式会社チクマ

衣服を通して豊かなこころを育む「服育(R)」を提唱する株式会社チクマ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：早田 晃）は、服育とできる20のこと2026「服と目指す多様性、服と取り組むサステナビリティ」をリアル＆Zoomウェビナーのハイブリッドにて開催します。

これからの時代を生きていく中でのキーワード「多様性」「サステナビリティ」。

今回のセミナーでは、行政・専門家・企業・デザイナーそれぞれの視点からのお話や取り組みの紹介を通して、「多様性」と「サステナビリティ」について衣服との関りを交えながら考えてまいります。

昨年は大阪にて開催しましたが、今年は東京にて開催することになりました。皆様のご参加をお待ちしております。

服育とできる20のこと2026 「服と目指す多様性、服と取り組むサステナビリティ」

日時：2026年8月18日（火）13：30～16：30

場所：AP東京丸の内 3階 E・F・Gルーム

対象：どなたでもご参加いただけます（事前申込制・先着順受付）

参加費：無料

主催：株式会社チクマ

後援：文部科学省、埼玉県教育委員会

詳細・申し込み :https://www.fukuiku.net/report/event/e-others/tokyo2026.html

プログラム

・【行政説明】

「いわゆる「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について」

文部科学省 初等教育局児童生徒課

・【DVD上映】

「カミングアウト～落とし穴に陥らないために～」

２.児童生徒のカミングアウトに向き合う（教員向け） 監修：日高 庸晴

「カミングアウト～落とし穴に陥らないために～」

・【講演１.】

「学校や企業における性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性に関する取り組み」

宝塚大学 看護学部 教授 日高 庸晴

・【講演２.】

「ユニフォームデザインで実現する多様な価値観」

株式会社ディー・スタイル デザイナー 岡 義英

宝塚大学 看護学部 教授 日高 庸晴株式会社ディー・スタイル デザイナー 岡 義英

本件に関するお問い合わせ先

株式会社チクマ キャンパス事業部 服育net研究所

email: fukuiku@fukuiku.net

tel. 06-6222-3511 fax. 06-6222-3614

補足

◆株式会社チクマ◆

1903年創業の繊維商社。

本社：大阪市中央区、代表取締役社長：早田 晃

主な取扱品目は、ビジネスユニフォーム、スクールユニフォーム、婦人服の生地素材及び製品。

1995年 環境推進室 開設

2004年 広域認定制度（全国）第一号認定企業

「服育」の理念を提唱

2007年 循環型社会形成推進功労者等「環境大臣表彰」を受賞

2009年 第11回グリーン購入大賞「経済産業大臣賞」を受賞

2014年 北九州市との官民一体型リサイクル事業会社「(株)NCS」設立

2017年 服育学びツール「制服の一生すごろく」が、消費者教育教材資料表彰 優秀賞を受賞

2018年 SDGs実現に向けて取り組み開始を宣言

チクマwebsite :https://www.chikuma.co.jp

◆チクマの「環境推進室」◆

繊維商社であるチクマは1995年に「環境推進室」を開設し、環境対応ユニフォームの普及に取り組んでいます。使用済みのPETボトルを繊維に再生利用したユニフォームの導入をはじめ、2004年に環境大臣が認定している『広域認定制度』の（全国）第一号認定を取得しました。2014年から開始した北九州市との国内初となる官民共同による「古着回収リサイクル事業」でリサイクルした衣服累計は、2,700万点以上に達しています。「ユニフォームをゴミにしない」を合言葉に、ユニフォームのリサイクル推進に努めています。

チクマリサイクルシステムwebsite :https://www.recycle-system.com/

◆衣服を通して豊かな心を育む「服育」◆

衣服を通して、コミュニケーションやマナーなどの社会性、環境問題、健康や安全、国際性や多様性等に対する理解を深め、「生きる力」や「豊かな心」を育もうという取り組みです。2004年にチクマが提唱し、教育関係を中心にファッション、環境関連の業界などに広がっています。

服育website :https://www.fukuiku.net/