世界的恐竜学者・ダイナソー小林こと小林快次書き下ろし!!自伝的エッセイ『恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間』を刊行します。

株式会社創元社小林快次著『恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間』

株式会社創元社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：矢部敬一）は、2026年6月17日、新刊『恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間』を刊行いたします。恐竜好きはもちろん、すべての人に勇気をくれるビルディングストーリーです。イラストは高柳浩太郎（https://www.instagram.com/oyasumi_jp/）さん。全国の書店及び創元社WEB通販で販売いたします。

化石から感じた時の風。恐竜とともに歩んできた軌跡を描いた一冊です。（小林快次）

ダイナソー小林として知られる著者はいかにして世界的恐竜研究者になったのか。仏像好きだった小学生時代。化石採集に夢中になった中学・高校生時代。「アメリカなんて行きたくない！」と思いながら、流されるまま向かった大学留学。恐竜図鑑のページを開いた瞬間の胸のざわつき。心に灯った火を燃やし勉学に邁進して得た首席の称号。険しく厳しい研究の道。国籍も立場も超えて地層と向き合い、知を分かち合うフィールドワーク。カムイサウルスをはじめ多くの発見を成し遂げた著者がユーモアを交えて語る、これまでの歩みと恐竜研究の未来。恐竜好きはもちろん、すべての人に勇気をくれるビルディングストーリー。

ヤマザキマリさん（漫画家・文筆家・画家／『テルマエ・ロマエ』作者）推薦!!

著者の小林快次は恐竜博物館で知られる福井県出身。博物館の建設にも尽力。現在北海道大学総合博物館副館長・教授

何かを深く知るために一番必要なのは、生きることへの溢れてやまない好奇心だ。

小林快次はそういうふうにできている。

ある日突然、小林先生から――（編集者のメッセージ）

著者と親交の深いヤマザキマリさん（漫画家・文筆家・画家／『テルマエ・ロマエ』作者）による推薦のことば

ある日突然、小林快次先生から原稿が届いたことから、本書の企画は始まりました。ファイル名は「第1章 仏像から恐竜へ」。急いで読んでみると、そこには小林先生の小学・中学生時代のエピソードが綴られていました。お返事のメールを送ろうとしているところへ、またメールが。第2章の原稿が添付されていました。

こうして、私が原稿を読んで感想を送るのと、新しい原稿が届くのと、どちらが早いか競争だ！ というような怒涛の勢いで、10日ほどの間に全13章を一気に書き上げて送ってくださったのが『恐竜とぼく』です。

今では日本の恐竜研究の第一人者としてメディアでも引っ張りだこの小林先生。子どもの頃から恐竜が好きで、今の道を真っすぐに進んでこられたのだろうという勝手なイメージを裏切り、実は子どもの頃は恐竜にはそれほど興味がなかったことや、周りに流されたり、迷ったりする意外な姿も描かれていて、読んでいて思わず涙してしまったエピソードもありました。

フィールドワークでの国籍を超えた絆や努力した先に湧いてくる自信など、恐竜好きだけではなく、将来や進路に悩んでいる人、目標に向かってがんばっている人にも勇気をくれる一冊です。

創元社noteで「第1章 仏像から恐竜へ」公開中です。ぜひご一読を(https://note.com/sogensha/n/n741a2364df83)

内容紹介

ページ見本１.『恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間』より「はじめに」ページ見本２.『恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間』より。ページ見本３.『恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間』より。口絵ほか、著者秘蔵写真満載ですページ見本４.『恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間』より。目次YouTubeCM動画はこちら :https://youtu.be/yipte4R-tog?si=WyWfsEnoxVKMtv_5『恐竜とぼく』YouTubeCM動画サムネイル

『恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間』

ダイナソー小林として知られる著者は、いかにして世界的恐竜研究者になったのか。はじめて語られる、その歩みと恐竜研究の未来。

著者：小林快次（こばやしよしつぐ）

1971年福井県生まれ。1995年ワイオミング大学地質学・地球物理学科卒業。1998年サザンメソジスト大学地球科学科にて修士号取得。2000年に福井県立博物館に着任し、福井県立恐竜博物館の建設に携わり、在職中の2004年にサザンメソジスト大学地球科学科にて博士号取得。2005年に北海道大学総合博物館助手に着任、現在は同館副館長・教授。アラスカやモンゴルなどで精力的に発掘調査を進めるとともに、獣脚類恐竜のオルニトミモサウルス類やテリジノサウルス類を中心に、恐竜の分類や生理・生態に関する研究を行っている。フクイサウルス、カムイサウルス、ヤマトサウルス、パラリテリジノサウルスなど、多くの恐竜の新種を命名。NHKラジオ「子ども科学電話相談」の回答者としても活躍中。

主な著書に『恐竜時代――起源から巨大化へ』（岩波ジュニア新書、2012年）、『恐竜は滅んでいない』（角川書店、2015年）、『恐竜まみれ――発掘現場は今日も命がけ』（新潮社、2019年）、『ティラノサウルス解体新書』（講談社、2023年）、『恐竜学』（東京大学出版会、2025年）などがある。

書籍基本情報

- 書籍名：恐竜とぼく――好きが未来になる瞬間

著者：小林快次

刊行年月日：2026/06/17

ISBN：978-4-422-43071-3

定価：1,980円（税込）判四六判 188mm × 128mm

造本：並製

頁数：340頁

詳細を見る :https://www.sogensha.co.jp/book/b10168206.html

■創元社

1892年創業。大阪は御堂筋の近く、本町と淀屋橋の間にある出版社。東京支店は神保町。C・G・ユングや河合隼雄などの心理学書、自己啓発書の原点と言われるD・カーネギー『人を動かす』、マニアック図鑑の先駆けである『世界で一番美しい元素図鑑』、世界一ユニークな単語集『翻訳できない世界のことば』など、人文書から自然科学系まで幅広いジャンルで出版活動を行う。

https://www.sogensha.co.jp/

■会社概要

商号：株式会社創元社

創立：1925年（大正14年）

代表者：代表取締役社長 矢部敬一

資本金：1,800万円

事業内容：出版事業、セミナー事業、学会事務局運営、書籍販売

所在地：〈本社〉〒541-0047 大阪市中央区淡路町4丁目3-6

URL：https://www.sogensha.co.jp/