千房ホールディングス、「GenkiFuture 京都会議 2026」に登壇！6月27日のイノベーション・フォーラムで「お好み焼のイノベーション」をテーマに発信

千房株式会社

千房ホールディングス株式会社（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：中井貫二）は、2026年6月27日（土）から29日（月）まで京都で開催される日豪共同研究プロジェクト「GenkiFuture 京都会議 2026」に参加いたします。 会期初日となる6月27日（土）のオープニングイベント内「イノベーション・フォーラム」において、「お好み焼のイノベーション」をテーマとしたディスカッションに登壇することをお知らせいたします。

当社は、「お客様と 私たちと 千房の3つの喜びで 大阪のうまいもんを みんなのうまいもんにする」という使命のもと、大阪発のお好み焼文化を国内外へ広げてきました。

今回参加する「GenkiFuture 京都会議 2026」は、日本とオーストラリアの知見を掛け合わせ、デジタル技術やデザイン、文化、食、ケアの実践を通じて、全世代が尊厳を持って暮らせる未来を考える国際プロジェクトです。京都の伝統文化や産業を起点に、「感性 → 知 → 体験 → 実装」というプロセスで社会課題に向き合う点が大きな特徴です。

当社は本会議において、お好み焼を単なる“大阪のソウルフード”にとどめず、世代や国境を越えて共有できる「一生の食」「みんなのうまいもん」へと進化させる取り組みを発信します。

■ 6月27日 登壇セッションについて

当社が登壇するのは、6月27日（土）18時から開催されるオープニングイベント内「イノベーション・フォーラム」の後半（18:30～19:00）です。

セッションタイトル： 『お好み焼を一生の食に』：千房が挑む本格介護食の実証ダイアログ

内容： 大阪お好み焼の老舗として千房が進める、高齢者向け本格介護食お好み焼の取り組みについて、開発背景や技術的な工夫、共食の可能性、そして食のバリアフリーの未来を議論します。

本セッションでは、介護食開発の知見を持つ株式会社ふくなお氏、および摂食・嚥下の専門家も登テナントとして登壇し、参加者向けの試食提供も予定されています。お好み焼の「おいしさ」と「食べやすさ」の両立を通じて、食べる楽しさを人生の最後まであきらめないための可能性を共有します。

■ 「お好み焼のイノベーション」が目指すもの

今回当社が発信する「お好み焼のイノベーション」は、単なるメニュー開発ではありません。 乳幼児期の食育に寄り添う視点、高齢者向けのやわらかさや嚥下への配慮、多様な宗教・文化・アレルギーへの対応など、人生のあらゆる段階（ライフステージ）と背景に寄り添う食として、お好み焼を再定義していく取り組みです。

当社は、誰もが同じテーブルを囲み、ともに「うまい」と笑顔になれる体験価値を大切にしてきました。今回の京都会議で取り上げる介護食の取り組みも、その延長線上にある挑戦として位置づけています。

■ 「GenkiFuture 京都会議 2026」オープニングイベント開催概要

日時： 2026年6月27日（土）17:30開場 / 18:00開演

18:00～ イノベーション・フォーラム（※千房の登壇は18:30～19:00）

19:00～ プレミアム・ライブ

21:00～ オープニング・レセプション

会場： 岡崎庵（京都市左京区岡崎）

参加費： 5,500円（税込、軽食・ドリンク付き）

申込ページ： こちらより受け付けています。

https://widgets.bokun.io/online-sales/cbfe24bd-72e7-412e-8ecf-6e39b8f5813f/experience/1232505

※「GenkiFuture 京都会議 2026」全体の会期は2026年6月27日（土）～6月29日（月）となります。

■ 会社概要

会社名： 千房ホールディングス株式会社

代表者： 代表取締役社長 中井 貫二

本社所在地： 〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目2番45号 オンテックス難波ビル7階

創業： 昭和48年12月

設立： 昭和49年11月

事業内容： お好み焼・鉄板焼専門店の運営、冷凍食品の製造・販売、FC事業、海外事業 ほか

コーポレートサイト： https://chibo.co.jp/

ブランドサイト： https://www.chibo.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当部署： 千房ホールディングス株式会社 フードクリエイト事業部

住所： 〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目2番45号 オンテックス難波ビル7階

TEL： 06-6633-2131

FAX： 06-6633-2191

お問い合わせフォーム： https://chibo.co.jp/contact/