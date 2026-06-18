ユニスマイル薬局に、薬局特化接客AIエージェント「薬局受付AIエージェント」を提供開始

株式会社MG-DX

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場 証券コード4751）の連結子会社である医療AIカンパニー、株式会社MG-DX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堂前紀郎、以下「当社」）は、当社が提供する薬局特化接客AIエージェント「薬局受付AIエージェント」の店頭受付機能「薬局AI受付」が、株式会社ユニスマイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：⽩成澤）が運営する「ユニスマイル薬局」に導入されたことをお知らせいたします。

■取り組み背景と目的

今回導入いただいたユニスマイル薬局アキバ店は、ビジネス街の駅前という立地特性から、朝の通勤時間帯や昼休憩時に多くの患者さんが集中する傾向にありました。そのため、先に処方せんを提出し、後ほどお薬を受け取りに戻られる患者さんが大半を占めており、混雑時における受付業務の逼迫や、患者さんの待ち時間の発生が課題となっていました。

このような背景から、医療事務の負担軽減や患者さんの利便性向上を目的に、薬局特化接客AIエージェント「薬局受付AIエージェント」の店頭受付機能である「薬局AI受付」を総合受付として導入いただきました。

本導入では、受付機によるスムーズな手続きで患者さんの利便性を高め、同時に受付業務の自動化・省力化を進めることで、医療事務が調剤アシスト業務により多く対応できる体制構築を目指しています。あわせて、受付プロセスの迅速化を通じて患者さんの待ち時間短縮も実現してまいります。

■ 導入における効果

ユニスマイル薬局アキバ店では、「薬局AI受付」の導入により、受付機の高い利用率、受付対応時間の削減、受付プロセスの迅速化といった効果が確認されました。これにより、当初の目的であった「医療事務スタッフが調剤アシスト業務により多く対応できる体制づくり」に、導入初月から寄与しています。

(1)高い受付利用率を実現

ユニスマイル薬局アキバ店に導入いただいている受付機には、AI接客OS「EscortAI」(https://www.mg-dx.co.jp/news/posts/FTaoSvXe)を搭載しています。

「EscortAI」は、患者さんの来店時や受付途中で離脱しそうなタイミングに合わせて声かけを行うなど、患者さんの状況に応じた能動的な接客を可能にするAIです。これにより、患者さんがスムーズに受付を完了できる環境を実現しています。

その結果、同店舗における受付機の利用率は、処方箋受付件数ベースで97.8％※1となりました。薬局スタッフからは、実運用上ほぼすべての患者さんが受付機を利用しているとの評価も寄せられており、多くの患者さんにとって自然に利用しやすい受付体験の提供につながっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hLhD480L2Vg ](2)約61時間の受付対応業務を削減

導入初月から受付機の利用回数は2,000件を超え、従来は医療事務スタッフが対応していた受付業務の多くを受付機で対応できる体制を構築しました。

その結果、受付対応時間を最大約61時間※2削減し、受付業務の大幅な省力化を実現しています。

(3)受付プロセスの迅速化

平均受付完了時間は、従来の40秒前後から36.9秒へと短縮されており、患者さんが受付を完了するまでの時間短縮につながっています。

これにより、混雑時でもスムーズに受付を進められる環境づくりに貢献しています。

※1薬局の処方箋総受付枚数に対し、受付機を通じて受付された件数の割合として算出。外出後の再来局時に行う「お戻り受付」など、同一患者さんに対して複数回発生する受付操作は重複分を除外して集計。

※2受付対応時間の削減効果は、従来の有人受付にかかる時間を1件あたり90秒として算出。

対象期間：導入初月（2026年3月3日～2026年3月31日）

■ 導入店舗の声

導入直後は、患者さまがご自身で受付操作を行うことに不安を感じられる場面もあり、さまざまなお声をいただきました。私たちとしても、実際に効果的に運用できるのか懸念がありましたが、2回目以降は比較的スムーズに操作していただけるようになり、安心しています。

また、患者さまが来局された際にスタッフの手が埋まっていても、受付でお待たせすることが少なくなりました。スタッフ側も作業の区切りがよいタイミングで受付内容の確認や入力を開始できるため、日々の業務において大きな助けになっています。

導入にあたっては、単なる無人受付機能の提供にとどまらず、店舗内遠隔服薬指導システムや順番管理システムなど、これからの薬局経営に不可欠なデジタルソリューションを一元的に提供・連携できる点を高く評価いただきました。

また、本ソリューションの強みである薬局内遠隔服薬指導「服薬指導サポートAI接客エージェント」についても、今後同店舗での実施を予定しております。

■ 今後の展望

当社は今後も、ユニスマイル薬局における「EscortAI」の安定運用をきめ細やかに支援するとともに、今後予定されている店舗内遠隔服薬指導の開始に向けて、システムのさらなるアップデートと体制構築を進めてまいります。サイバーエージェントグループの持つ高度なAI技術と、当社の医療DX知見を融合させ、薬局スタッフの皆様がより対人業務に集中できる環境を創造し、患者さん一人ひとりに寄り添った質の高い医療サービスが提供される未来の実現に貢献してまいります。

「薬局受付AIエージェント」について

本サービスは、AIによる音声案内と受付業務の自動化に加え、遠隔スタッフによるフォロー対応を組み合わせることで、薬剤師の接客業務を幅広く支援する薬局特化型の接客AIエージェントです。業務の省力化に加え、AI接客による患者さんのスムーズな受付体験を提供します。

https://yqb.mg-dx.jp/ai-assistant

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MG-DX 広報担当 pr@mg-dx.co.jp