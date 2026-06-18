『映像は、作った後が一番大変だ。』──QVCジャパンの事例動画を公開　24時間自動でのダイジェスト配信・字幕付与、映像素材のクラウド一元管理を実現

株式会社ユニゾンシステムズ

株式会社ユニゾンシステムズ（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：今村勉也 以下「ユニゾンシステムズ」）は、株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、代表取締役 最高経営責任者（CEO）ロイック・レトレ、以下「QVC」）と共同開発したAIダイジェスト・AI字幕・クラウドコンテンツ管理プラットフォームの事例動画を公開いたしましたことをお知らせいたします。

■企業の映像運用の課題

動画コンテンツの需要が急速に拡大する中、映像を扱う企業では「制作」より「制作後の運用」が大きな負荷になっています。短尺動画の制作、字幕付与、素材管理、多プラットフォームへの配信対応など、制作後の工程は年々複雑化しており、専門スキルを持つ人材の確保や業務量増加への対応が、多くの企業の課題となっています。

■事例動画の概要

ユニゾンシステムズは、QVCの多様な視聴形態への対応およびショッピング体験の向上に向けた取り組みに賛同し、同社との共同開発を進めてまいりました。

これまでにAI字幕（2022年12月運用開始）およびAIダイジェスト（2024年2月運用開始）を開発し、今回、クラウドコンテンツ管理プラットフォームを新たに開発いたしました。

本事例動画では、3つの技術の導入によって実現したワークフローの変化を、開発背景ならびに現場担当者のコメントとともにご紹介しています。



▼まずはこちらをご覧ください（1分40秒）

https://youtu.be/zN5xKaOSs7g

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zN5xKaOSs7g ]



▼詳細はユニゾンシステムズ公式サイトのフルバージョン（8分32秒）をご覧ください。

https://www.unixon.co.jp/casestudy/case/archives/13





■QVCが抱えていた課題と開発した3つの技術



QVCが抱えていた課題

24時間放送を続けるQVCでは、映像コンテンツの増加や配信先の多様化に伴い、以下の課題が顕在化していました。

- 放送後の映像運用における工程の増加- 短尺動画制作・字幕付与を手作業で行うための人的リソースの問題- 映像のアーカイブ管理（保存期間や保存場所等）における運用の煩雑化- 配信先の多様化に伴う多フォーマット対応の負荷増大



3つの技術による解決

ユニゾンシステムズは業務フローを詳細に分解し、QVCと共同で以下の3つの技術を開発いたしました。各技術の詳細は事例動画をご覧ください。

- AIダイジェスト番組の映像解析からシーンの分類・構成の判断をAIが行い、番組の見せ場を捉えたダイジェスト動画とサムネイルを自動で生成。24時間自動でのダイジェスト生成・配信を実現。- AI字幕出演者の音声をリアルタイムで文字化し、専門用語や固有名詞にも対応した高精度な字幕を自動生成。4K QVCにおいて24時間の字幕付与を実現。- クラウドコンテンツ管理プラットフォーム映像素材をクラウドで一元管理。各SNSフォーマットへの自動変換・投稿まで一括対応し、運用フローを大幅に効率化。

AI字幕においては、現在英語・中国語・韓国語の多言語字幕機能の開発を進めています。



■今後の展望

ユニゾンシステムズでは、映像コンテンツを扱うすべての企業・団体様へ、それぞれの課題に寄り添ったオーダーメイドのソリューションを提供しております。「不可能を可能に、Hello! Impossible」の精神のもと、あらゆる業界のお客様とともに新たな価値を創出し、社会へ届けてまいります。

■参考：本事例に関する過去のプレスリリース

・【共同開発】当社開発のAI字幕付与システムQVCにて生放送で運用開始へ！（2022年12月）：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000086464.html

・【共同開発】当社開発のAIダイジェストがQVCのECサイトとモバイルアプリで公開！（2024年3月）：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000086464.html



■QVCジャパンについて

株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp(https://qvc.jp/)）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram(https://www.instagram.com/QVC_japan/)・X(https://x.com/QVC_japan?qq=ft)・LINE(https://page.line.me/kbj2820u?openQrModal=true)・Facebook(https://www.facebook.com/QVCJapan.Inc?qq=ft)・YouTube(https://www.youtube.com/user/QVCJapan/featured)）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。



■ユニゾンシステムズの会社概要

株式会社ユニゾンシステムズは、創業35周年を迎えるITベンダーです。これまで放送局に特化したシステムを開発してきましたが、ここ数年一般企業にも映像を取り扱う機会が増えてきたことから、放送局の映像管理ノウハウを活かした一般企業向けシステムを提供開始しました。映像は事実を映し出すものであり、映像を活用したビジネス分析は、今後も拡張していくと考えられます。当社はITによる映像の切り出し、加工技術を通して、映像の企業活用案を提案していきます。

（https://www.unixon.co.jp）