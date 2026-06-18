株式会社リプラス多可町役場様 クラウドTENMA導入 ログイン画面

多可町役場様 クラウドTENMA導入 運用画面のサンプル

株式会社リプラスは、提供する官公庁・法人向けクラウドストレージ 「TENMA」が、兵庫県 多可町役場様（所在地：兵庫県多可郡多可町）に導入され、その活用事例インタビューを公式サイトにて公開、2026年6月に一部内容をアップグレードし、最新事例としてお知らせいたします。

全国の自治体で業務のデジタル化（DX）が急務となる中、多可町役場様では本サービスの導入により、これまで物理的なメディア（USBメモリ等）に依存していたデータ受け渡し業務を撤廃し、大幅な業務効率化とセキュリティ向上を実現されました。

「リプラス News 2026 Vol.12」

【2026年6月 導入事例】 兵庫県 多可町役場様が「官公庁・法人向けクラウドストレージTENMA」を導入

■ 導入事例のご紹介（※公開中のインタビュー記事より内容を抜粋）

多可町様

本事例では、実際の現場で同システムがどのように活用され、どのような効果を生んでいるのか、ご担当者様のリアルな声を掲載しております。

▼ 多可町役場様の導入インタビュー全文（詳細）はこちらからご覧いただけます

https://cloud-tenma.com/interview/cloud/20260130/3257/

兵庫県 多可町役場様

所在地：〒679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地

HP：https://www.town.taka.lg.jp/

【導入前の課題：USBメモリによる物理的な手渡しと往復の負担】

毎月発行している広報紙の制作において、デザインデータ（Illustrator）の容量が非常に大きく、通常のメールでは送付できないという課題がありました。そのため、USBメモリを利用して物理的にデータを受け渡ししており、印刷業者が月に5～6回も役場を往復する必要があるなど、双方にとって大きな時間的コストと業務的負担が発生していました。

【導入の決め手：ITに不慣れでも「直感的に使える」操作性】

課題解決に向けて無料トライアルを実施し、実際の操作画面を課内で検証されました。その結果、「初めて操作する職員でも直感的に使える」という点が最も高く評価されました。現場の職員への定着のしやすさと、外部の取引先への使い方の伝えやすさが、最終的な導入の決め手となりました。

【導入後の効果・活用シーン】TENMA活用シーン物理的な移動をゼロにし、スピーディーな入稿を実現

広報紙の入稿データをオンライン上で共有することで、スピーディーかつ安全に印刷業者とのやり取りが完結するようになりました。USBメモリの持ち運びが完全に不要となり、業務効率が劇的に向上しています。

住民向けイベント写真の安全かつ高品質な配布ツールとして

成人式やお祭りといった町の大規模イベントで撮影した高画質な写真の配布にも活用されています。専用のダウンロードURLを発行し、LINEやメールで参加者に共有する仕組みを構築。画質を劣化させることなく、住民の皆様へ大切な思い出をスムーズに届けられるようになりました。

オリジナルデザイン機能で「公式からの案内」という安心感を提供

「Change! TENMA」というカスタマイズ機能を活用し、ログイン画面や管理画面を多可町の公式キャラクター「たか坊」のデザインに変更して運用されています。無料のデータ転送サービスのように無関係な広告が表示されないため、住民の方々や取引先に対して「多可町からの正式な案内である」という安心感・信頼感を提供できています。

▼その他の導入実績一覧はこちら

https://cloud-tenma.com/change_works/

■ 「クラウドTENMA」とは

TENMAは官公庁・法人向けに特化した、高セキュリティなデータ保管・共有サービスです。

企業や官公庁が直面する「大容量データの安全な受け渡し」「社内外とのスムーズなファイル共有」「災害時のデータバックアップ（BCP対策）」といった課題を解決します。専門的なIT知識がなくても直感的に操作できる使いやすさと、自社のロゴ等に画面をカスタマイズできる機能が特徴です。

【官公庁・法人向けクラウドストレージTENMA お問い合わせ】官公庁・法人向けクラウドストレージ TENMAWebサイトはこちらをクリック :https://www.cloud-tenma.com/

サービス名：官公庁・法人向けクラウドストレージTENMA(https://cloud-tenma.com/)

お問い合わせ：0120-703-529

官公庁・法人向けクラウドストレージTENMA HP：https://cloud-tenma.com/

無料トライアルお申込みフォーム：https://cloud-tenma.com/free_trial_form/

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

オーキッドビル5F B-1（名古屋駅オフィス）

TEL：052-414-7561

会社 HP：http://www.riplus.co.jp/