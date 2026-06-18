中国全土400店舗以上を展開する『蘭州陳記牛肉麺』東京2号店が錦糸町にオープン！6月20日～22日の3日間限定で麺類全品半額

ＪＳ合同会社

ＪＳ合同会社（本社：東京都江戸川区、代表社員：姜鵬）は、中国・甘粛省蘭州市で1985年に創業し、中国全土に400店舗以上を展開する蘭州牛肉麺ブランド「蘭州陳記牛肉麺」の日本国内2号店となる「蘭州陳記牛肉麺 錦糸町店」を、2026年6月20日（土）にグランドオープンいたします。オープンを記念し、6月20日（土）から22日（月）までの3日間限定で、麺類全品を半額でご提供いたします。さらに、通常時も好評の替え玉無料サービスを実施し、職人が打つ9種類の手打ち麺を、お得にお楽しみいただけます。

2025年6月にオープンした池袋本店は、本場中国の味を忠実に再現した蘭州牛肉麺専門店として、多くのお客様からご支持をいただいております。このたび、より多くのお客様へ本格的な蘭州牛肉麺をお届けするため、東京・錦糸町エリアに新店舗を出店いたします。

中国全土400店舗以上を展開する老舗ブランド

元祖蘭州牛肉麺 メガ盛りサイズ（左）並盛り（右下）紅焼牛肉麺（右上）

蘭州陳記牛肉麺は、中国・甘粛省蘭州市西固区で1985年に創業しました。

創業以来41年にわたり、伝統製法を守りながら発展を続け、中国全土に400店舗以上を展開。甘粛省をはじめ、青海省、内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区、四川省、河北省、河南省、安徽省、山東省、上海市、深圳市など全国各地で親しまれています。

また、「甘粛老字号」「金城老字号」の認定を受けるほか、

・2019年度 中国レジャー・カジュアルダイニング企業トップ50

・2020年度 中国レジャー・カジュアルダイニング企業トップ50

・2020年度 中国ファーストフード企業トップ100

・2020年度 中国民族レストラン特色企業トップ100

・2021年度 中国ファーストフード企業トップ100

など、中国国内で数々の評価を獲得しています。

創業者・陳作林氏の想い

蘭州陳記牛肉麺の創業者である陳作林氏は、蘭州牛肉麺の伝統技術の継承と発展に長年尽力してきました。

「蘭州牛肉麺という地域の食文化を世界へ届けたい」 その想いのもとブランドを創業し、40年以上にわたり品質第一の理念を貫いています。 現在も毎朝早くから食材の確認や品質管理に携わり、一杯一杯の牛肉麺に情熱を注ぎ続けています。

蘭州陳記牛肉麺のこだわり

創業者・陳作林氏元祖蘭州牛肉麺

伝統の「一清・二白・三紅・四緑・五黄」

蘭州牛肉麺伝統の五つの特徴を忠実に再現。

一清：透き通った牛骨スープ

二白：白く柔らかな大根

三紅：香り高いラー油

四緑：香菜と青野菜

五黄：黄金色の手打ち麺

見た目の美しさと奥深い味わいを兼ね備えた、本場蘭州ならではの一杯です。

店内手打ち・9種類の麺・替え玉無料

店内で職人が一本一本丁寧に手打ちする麺は、極細麺から極太幅広麺まで9種類をご用意。

お客様のお好みに合わせて麺の種類をお選びいただけるほか、替え玉無料サービスも実施し、本場蘭州ならではの楽しみ方を心ゆくまでご体験いただけます。

厳選素材と健康志向

高品質なハラール牛肉と天然香辛料を使用し、人工香料に頼らない自然な旨味を追求。伝統を守りながらも、健康志向のお客様にも安心してお召し上がりいただけます。

人気メニュー

元祖蘭州牛肉麺

澄んだ牛骨スープと手打ち麺が織りなす、ブランドを代表する看板商品

紅焼牛肉麺

じっくり煮込んだ牛肉の旨みが広がる、本場仕込みの濃厚な一杯。

酸菜牛肉麺

爽やかな酸味と牛骨スープが絶妙に調和した一杯

蘭州牛肉焼きそば

もちもちの手打ち麺を香ばしく炒め、牛肉の旨みと特製ソースが絡み合う一皿

主なメニューとして、元祖蘭州牛肉麺、紅焼牛肉麺、酸菜牛肉麺、蘭州牛肉焼きそばなどの本場蘭州の麺料理をご提供しています。牛骨をじっくり煮込んだスープと店内手打ち麺が自慢で、9種類の麺からお好みの太さをお選びいただけます。さらに、麺類は替え玉無料で、最後まで本場の味を存分にお楽しみいただけます。また、皮蛋豆腐、よだれ鶏、前菜盛り合わせをはじめ、羊肉串焼きや牛肉串焼きなど、本場中国で親しまれている人気のサイドメニューも豊富に取り揃えています。

【店舗情報】

店舗名：蘭州陳記牛肉麺 錦糸町店

オープン日： 2026年６月20日（土）

所在地：〒130-0013 東京都墨田区錦糸３丁目４－１ 大旺第37ビル 1階

アクセス：錦糸町駅北口より徒歩2分

営業時間：11:00～23:00 ※年中無休

座席数：18席

電話番号：03-6848-0666

Googleビジネスプロフィール：https://g.page/r/Cdv1nUJichZwEAE

Instagram：https://www.instagram.com/chenji_jp

店舗名：蘭州陳記牛肉麺 池袋本店

所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目４４－５ 平田ビル

アクセス：池袋駅西口北より徒歩３分

営業時間：11:00～23:00 ※年中無休

電話番号：03-4363-7773

Googleビジネスプロフィール：https://g.page/r/Cf94DBxYBCizEAE

Instagram：https://www.instagram.com/chenji_jp

ＪＳ合同会社は、池袋本店・錦糸町店を拠点として、本場蘭州牛肉麺文化の普及に取り組み、今後も日本国内での店舗展開を進めてまいります。

【会社概要】

会社名：ＪＳ合同会社

所在地： 東京都江戸川区西小岩１丁目２８-３三経ビル１４-３Ｆ

代表者： 姜鵬

事業内容：飲食店の企画・運営

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

ＪＳ合同会社 広報担当 リ キン

TEL：090-8112-8480