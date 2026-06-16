Amazon、“今、必要な物・ほしい物”に出会える特別イベント「Amazon プライムデー ステージ」を開催

アマゾンジャパン合同会社画像はイメージです。

Amazonは、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」（ https://www.amazon.co.jp/primeday ）の 開催に合わせて、特別イベント「Amazon プライムデー ステージ」を、7月2日（木）から7月5日（日）までの4日間限定で六本木ヒルズの大屋根プラザにて実施します。

「Amazon プライムデー ステージ」では、「プライムデー」に登場する注目商品やAmazonとして初めて実施した「今夏のお買い物に関する意識・実態調査」の結果を基にしたおすすめ商品を実際にご覧いただけます。またCMに出演し今年の「プライムデー」を一緒に盛り上げる7人組ガールズグループ「HANA」の特別コーナーでは、メンバーの直筆サインやメンバーが選んだ注目商品の展示、AmazonのオリジナルグッズやAmazonギフトカードなどの素敵な賞品が当たる抽選会など、どなたでも楽しめるコンテンツを、すべて無料でご提供します。

Amazonは本イベントの開催を通じて、物価高騰が続くなか必要な物やほしい物をお得に便利にお買い求めいただける「プライムデー」の魅力を伝え、「プライムデー」でのお買い物がより多くのお客様の家計節約と豊かな暮らしへのサポートとなるよう取り組んでまいります。

■お客様それぞれの“今、必要な物とほしい物”に出会えるセール商品展示

「プライムデー」に登場する300万点以上のセール対象商品の中から選りすぐりの注目商品が一堂に会します。食料品・日用品などの暮らしに密接した商品から、これからの季節に欠かせない猛暑対策アイテム、セールだからこそ手に入れたいアイテムまで幅広くご紹介します。日本で初めて「プライムデー」のセール対象となる商品を含むAppleの人気モデルも展示します。

さまざまな物の値上がりが続く今、夏休みやお盆休みにむけてお買い物の機会も増えるこれからの時期に、実際に商品を見ながら「プライムデー」でのお買い物の計画を立てることができます。

■ストック派？クオリティ派？リフレッシュ派？お客様の“推し”が見える投票展示

Amazonは、「プライムデー」の開催にあたり、お客様のニーズや傾向を捉えるため、Amazonとして初めて「今夏のお買い物に関する意識・実態調査」を実施しました。調査結果によると、日常で必ず使う物はお得にまとめ買いし将来の出費を抑える「ストック」、ライフスタイルや価値観に合わせてこだわりで選ぶ「クオリティ」、さまざまなストレスから心身を解放する「リフレッシュ」が、この夏のお買い物における3大ポイントであることがわかりました。この結果を踏まえ、本イベントでは、「ストック」「クオリティ」「リフレッシュ」の3つのカテゴリーで「プライムデー」のおすすめセール商品をご紹介します。

お客様には、3つのカテゴリーのうちもっとも関心があるカテゴリーを選び、該当するカテゴリーのコーナーに設置したショッピングカート上のAmazon Boxにボールを入れていただきます。Amazon Boxの中のボールは見えるようになっているため、お客様には、ご自身の投票でコンテンツが出来上がっていくライブ感を楽しみながら、他のお客様の傾向も「プライムデー」でのお買い物のヒントとして役立てていただけます。投票とSNSへの投稿の2つの条件を満たすと豪華賞品が当たる「QR抽選」にもご参加いただけます。

■「プライムデー」のワクワク感をお届けする7人組ガールズグループ「HANA」の特別コーナー

今年の「プライムデー」では、7人組ガールズグループのHANAがCMに出演し一緒に盛り上げてくれます。本イベントでは、HANAにスポットライトを当てた特別コーナーを設置。メンバー全員の直筆サインが入ったポスター、メンバーが選んだ「プライムデー」の注目商品の展示、HANAが出演する「プライムデー」のCMやCM撮影の裏側を収めたメイキング映像上映など、「プライムデー」だからこそ実現した充実の内容です。HANAのファンのみならずどなたでも「プライムデー」のワクワクを感じていただけるコンテンツをお届けします。

■AmazonオリジナルグッズやAmazonギフトカードなどが当たる抽選会

下記の２つの条件をクリアした方には、素敵な賞品がもれなく当たる抽選会にご参加いただけます※1。賞品は、Amazonのオリジナルグッズ（ステンレスボトル、急速充電器、高機能衣類圧縮パックのいずれか）、Amazonギフトカード500円分、AmazonベーシックのUSBケーブルの中から一つ当たります※2。

＜抽選会参加条件＞

- 「ストック」「クオリティ」「リフレッシュ」の3つのカテゴリーのうちもっとも関心があるカテゴリーに投票- 会場内で撮影した写真もしくは動画をハッシュタグ「#プライムデー」を付けてSNSに投稿

※1 抽選会への参加はお一人様1回までです。

※2 賞品の在庫が無くなった場合には抽選会は終了とさせていただきます。

■「Amazon プライムデー ステージ」 開催概要

- 開催期間： 2026年7月2日（木）～7月5日（日）- 営業時間： 11：00～20：00 （最終入場 19：30）※7月2日（木）のみ13:00～20:00- 会場： 六本木ヒルズ 大屋根プラザ（東京都港区六本木6丁目10-1）- 入場・利用料： 無料- 備考： 会場内の混雑状況に応じて、滞在時間の制限や入場制限を行う場合があります。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/prime から。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom（ https://amazon-press.jp ）およびAbout Amazon（ https://www.aboutamazon.jp ）から。