東京スカイツリー(R)と「ちいかわ」の3年ぶり2度目のコラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」の詳細決定！

東京スカイツリータウン

東京スカイツリーでは、2026年7月10日(金)～10月31日(土)の期間、人気キャラクター「ちいかわ」と、3年ぶり2度目のコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」を開催します。本イベントは、2026年7月24日(金)公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に合わせて開催されるコラボイベントです。

おすすめポイント

■イベントオリジナルビジュアルを使用した限定グッズや展示など、ファン必見のお楽しみが盛りだくさん

地上450メートルの天望回廊を中心に、「ちいかわ」の世界観あふれる展示装飾に、ちいかわたちと特別な1枚が撮れるフォトスポットや、星型マグネットに応援メッセージを書いてボードに貼り付ける参加型展示もあります。みんなで参加して、メッセージでボードをいっぱいにしよう！！

■キャラクターをイメージしたカフェメニューや、イベント限定グッズが勢ぞろい

フロア340 「SKYTREE CAFE」では限定カフェメニュー、1階「SKYTREE SPACE」とオンラインショップ「ちいかわマーケット」では限定グッズを販売。会場で購入すると、それぞれ購入特典がつきます！

■夜まで楽しめる特別演出も魅力！！

地上350メートルの天望デッキで毎晩上映！窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、迫力満点の映像が楽しめる「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像や、夜のスカイツリー特別ライティングの点灯は必見！！各キャラクターをイメージしたデザインが、約100秒毎に移り変わる姿をその目で確かめよう！！

「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」概要

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

期 間 2026年7月10日(金)～10月31日(土)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊、1階「SKYTREE SPACE」

※天望デッキ、天望回廊へは、展望台入場券が必要です。

内 容 １. 天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

２. 天望回廊 フロア445でのイベント限定フォトサービス販売

３. 天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

４. 天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売

５. 東京スカイツリー1階「SKYTREE SPACE」

オンラインショップ「ちいかわマーケット」でのイベント限定グッズ販売

６. 特別ライティングの点灯

公式サイト https://www.tokyo-skytree.jp/event/special/chiikawa/(https://www.tokyo-skytree.jp/event/special/chiikawa/)

1.天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

ようこそ、空の上のひみつの島へ！地上450メートルの天望回廊を中心に、『ちいかわ』のキャラクターたちが集結！イベント限定ビジュアルを使用した展示装飾やフォトスポットなどを設置します。「映画ちいかわ」の世界観に浸れる特別な空間を味わおう！

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

天望シャトル(エレベーター)

【船で出発！】

特別な島への船旅を楽しもう！

なんか…してきたねーッ ワクワク！！

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア

【島へようこそ！！】

特別コスチュームのキャラクターたちがお出迎え！

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア445～450 回廊エリア

【島での楽しい時間】

島を満喫して最高のバカンス気分！

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア450 折り返しエリア

【手漕ぎボートで洞窟を探索！】

息を合わせてオーエスッ！オーエスッ！

あれ…何かの気配がする…？

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア450 スロープ

【島に呼ばれた真実】

“カンタンな討伐”

そして“100倍の報酬”とは…。

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

天望回廊 フロア450 ソラカラポイント

【セイレーンに捕まっちゃった！】

みんなで協力すれば脱出できるはず！

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

※上記画像のぬいぐるみはイメージで実際にはセットしていません。展望台内でのちいかわグッズの販売はありません。お気に入りのぬいぐるみと一緒にお越しください。

※混雑時は長くお待ちいただく場合があります。予めご了承ください。

2.イベント限定フォトサービス販売

天望回廊からの絶景をバックに、キャラクターたちと写真撮影ができる限定フォトサービス！撮影した写真はイベント限定台紙に入れてお渡しします。

期 間 2026年7月10日(金)～10月31日(土)

時 間 月～金 10:00～21:30

土・日・祝 9:00～21:30

※時間は変更になる場合があります。東京スカイツリー公式サイトをご確認ください。

場 所 東京スカイツリー天望回廊 フロア445 フォトサービス

料 金 1枚：1,800円

※撮影のみ無料で参加可能です。※イベント限定台紙付きです。

※キャラクターはパネル仕様です。※一部背景は合成画像です。

3.「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

△表紙とイベント限定台紙 (C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

地上350メートルのパノラマスクリーンで、『ちいかわ』の特別映像を上映します。

期 間 2026年7月10日(金)～10月31日(土)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

上映時間 各回約6分

※イベントや展望台の営業状況によって上映しない場合があります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

＜上映スケジュール＞

※7月25日(土)は21:00/21:30の上映のみ。

※10月8日(木)、14日(水)、21日(水)、22日(木)は19:30の上映なし。

「SKYTREE ROUND THEATER(R)」

天望デッキ フロア350において、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立て、13台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と、24台のプロジェクターで迫力のある映像を投影する夜間限定の演出空間です。

4.イベント限定カフェメニュー販売

『ちいかわ』のキャラクターたちをイメージしたイベント限定メニューが味わえる「島カフェ」が 東京スカイツリーにオープンします。

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」

時 間 東京スカイツリー公式サイトをご確認ください。

(1)イベント限定カフェメニュー

『ちいかわ』のキャラクターたちをイメージした限定カフェメニューを販売します。イベント限定のかわいい特典付きです。

ドリンクメニュー 各1,100円

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

１.ちいかわの星ふるさっぱりドリンク

２.ハチワレの星ふるさわやかドリンク

３.うさぎの星ふるトロピカルドリンク

４.モモンガと古本屋の星ふるなかよしドリンク

ドリンクの他にもフードメニューやスイーツの販売もあります。公式サイトにて順次公開！

お楽しみに！！

※テイクアウトは承っておりません。

※一度のご入店につき、ご注文はおひとり様１メニューにつき１点までです。

(2)購入特典

特典 1

コラボカフェメニュー1品注文毎に、「オリジナルコースタ―」を1枚プレゼント！(全8柄)

※コースターの柄はお選びいただけません。

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

特典 2

コラボカフェメニューを4,000円(税込)以上のご注文で、「オリジナル看板風クリップ」を1点プレゼント！

※おひとり様につき1点までのお渡しです。

※配布数はご利用人数およびご注文金額に応じます。

例）1グループ2名様で8,000円(税込)以上ご注文の場合は2点お渡し。

※個別会計およびレシートの合算は不可。

左:オモテ右:ウラ (C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

※購入特典は数量限定につき、無くなり次第配布を終了いたします

(3)「お食事券付き展望台入場券」販売

イベント限定カフェメニューのご注文には「お食事券付き展望台入場券」の事前購入が必要です。本入場券は先着順での販売です。また、購入期限は、来店前日の23:59までです。

当日席に余裕があってもイベント限定カフェメニューのご注文はできません。

来店ご希望の方は、必ず前日の23:59までにご購入ください。

「お食事券付き展望台入場券」販売開始日時

１.2026年 7月10日(金)～ 8月31日(月)販売開始:6月22日(月)12:00より順次

２.2026年 9月 1日(火)～ 9月30日(水)販売開始:7月 1日(水)0:00～

３.2026年 10月 1日(木)～ 10月31日(土)販売開始:8月 1日(土)0:00～

１.の期間の「お食事券付き展望台入場券」は6月22日(月) 12:00より順次販売開始です。購入ページは後日公式サイトにて公開します。

お座席の料金

・1名席 お食事券 1,100円付き

・2名席 お食事券 2,200円付き

・4名席 お食事券 4,400円付き

※席は60分の入れ替え制です。席の利用は定員未満でもご利用可能です。

※ご注文金額がお食事券の額面を下回る場合、システムの都合により釣銭はお出しできません。

※未就学児がお座席をご利用される場合は、カフェの人数に含めてご予約ください。

(展望台は無料でご利用いただけます。)

※お食事券は記載されている当日のみ有効です。人数の追加、キャンセルはできません

注意・禁止事項

※ご注文は1グループにつき1回に限ります。追加注文はできません。

※ご来店のグループごとのお会計となります。個別会計はご遠慮ください。

※カフェ店内でのトレーディング行為は、他のお客様のご迷惑となるためご遠慮ください。

※他のお客さまへの迷惑行為等を発見した場合、カフェへのご入店をお断りさせていただく場合もあります。また、お客さま同士のトラブルにつきましては、当店では一切の責任を負いかねます。マナーを守ってご利用ください。

※チケットの転売は固くお断りします。

カフェメニューおよび「お食事券付き展望入場券」販売の詳細はこちらよりご確認ください。

https://www.tokyo-skytree.jp/event/special/chiikawa/

※アクセスが集中した場合、サイトにつながりにくくなる場合がございます。時間をおいて再度アクセスいただくようお願いします。

5.イベント限定グッズ販売

東京スカイツリーイベントオリジナルビジュアルの限定グッズを販売。東京スカイツリー1階「SKYTREE SPACE」会場でご購入いただいた方には、会場限定の特典もご用意しています。展望台のご来場と合わせてお楽しみください。

場 所 東京スカイツリー1階 「SKYTREE SPACE」、オンラインショップ「ちいかわマーケット」

時 間 東京スカイツリー1階 「SKYTREE SPACE」

１.7月10日(金) 11:00～21:00

２.7月11日(土)～ 7月12日(日) 10:00～21:00

３.7月13日(月)～10月31日(土) 東京スカイツリー営業開始～21:00

※7月10日(金)～12日(日)は展望台にご来場のお客さまのみが対象です。

※7月13日(月)以降は一部日程でLINEアプリを利用した入店制限を実施します。

オンラインショップ「ちいかわマーケット」

7月10日(金) 11:00販売開始

※商品には購入制限があります。

※東京ソラマチ イーストヤード3階「ちいかわランド」でイベント限定グッズの販売はありません。

(1)イベント限定グッズ

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

トレーディングホログラム缶バッジ (全8柄) 各440円

※BOXセットもあります。

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

ビーズ付きアクリルキーホルダー(全8種) 各1,430円

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

Tシャツ(M/L/XL)(全2種) 各3,300円

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

大きめトートバッグ 2,970円

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

キャップ(全2種) 各2,750円

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

キャンディー缶(全3種) 各880円

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

フェイスタオル 2,200円

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

レース付きミニタオル(全3種) 各990円

この他にもかわいいグッズをたくさんご用意しています。公式サイトをチェック！！

※商品はイベント期間中においても、無くなり次第終了する場合があります。

(2)購入特典

特典 1

1階「SKYTREE SPACE」にて1会計3,300円(税込)以上のご購入で「オリジナルショッパー」でのご提供。

左:オモテ 右:ウラ (C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

特典 2

東京スカイツリー展望台へのご来場者限定で「硬質カードケース」を1枚プレゼント！(全8柄)

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

引換場所 東京スカイツリー1階「SKYTREE SPACE」

引換条件 展望台ご入場日と同日に、1階「SKYTREE SPACE」にて、1会計1,100円(税込)以上のご購入。

※特典の引換は、展望台入場当日に限ります。

※柄はお選びいただけません。

※購入特典は数量限定につき、無くなり次第配布を終了いたします。

(3) 1階 「SKYTREE SPACE」のご入店について

1階「SKYTREE SPACE」の入店には、混雑回避・列形成の最小化および安全対策として、一部の日程でLINEアプリ「mogily(モギリー)」を使用した先着申し込みによる入店制限を実施します。なお、入場予約は販売する商品のご購入、および購入特典の配布をお約束するものではございません。

店内の滞在時間は30分の完全入れ替え制となります。また、1階 「SKYTREE SPACE」のご入店は1日1回限りとなります。

■7月10日(金)～7月12日(日)までの入店方法について

上記期間中の1階「SKYTREE SPACE」への入店は、展望台にご来場のお客さまに限ります。

天望デッキ フロア350 「W1SH RIBBON」横に設置した「タッチポイント」をご自身のスマートフォンで読み込み、ご希望の入店時間をお申込みください。各回のお申込みは先着順です。各回定員に達した場合、その時間は受付を終了します。

※展望台への再入場はできませんので、入店時間は余裕を持ってお申込みください。

■7月13日(月)以降の入店方法について

7月13日(月)以降は、展望台にご来場されていない方も入店いただけます。

LINEアカウント「ちいかわ・ナガノキャラクターズチケット」にて、先着申込を受付します。

・12:30以前の入店枠 入店希望前日の19:00より受付開始。

・13:00以降の入店枠 入店希望当日の12:00より受付開始。

※13:00以降の入店枠は、入店の1時間前から予約受け付けを開始します。

例）13:30入店希望の場合、当日の12:30から予約開始。

イベント限定グッズ、東京スカイツリー1階「SKYTREE SPACE」の営業時間、入場予約の申込方法および注意事項はこちらよりご確認ください。

https://www.tokyo-skytree.jp/event/special/chiikawa/

(4)オンラインショップ「ちいかわマーケット」について

7月10日(金)11:00より、「ちいかわマーケット」で販売します。なお、オンラインショップで購入の場合、購入特典の「オリジナルショッパー」と「硬質カードケース」は対象外です。

オンラインショップ「ちいかわマーケット」についてはこちらをご確認ください。

https://chiikawamarket.jp/

6.特別ライティングの点灯

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

「ちいかわ」とは

イラストレーターのナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の漫画。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。SNSやLINEスタンプでも人気を集め、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」（フジテレビ系列）内にて放送中です。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』 7月24日(金)全国公開

本作で描かれるのは、“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のサイピク。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。

https://chiikawa.toho-movie.jp/

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL：0570‐55‐0634（10:00～18:00）

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/