すとぷり、ナユタン星人との再タッグで新曲『イヤイヤ星人』MV公開！『スキスキ星人』に続く「君じゃないとイヤイヤ！」を歌うポップチューン

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、新曲『イヤイヤ星人』のMusicVideoを公開したことをお知らせいたします。

本楽曲は、YouTube再生数4,000万回を超える「すとぷり」の代表曲『スキスキ星人』を手掛けたボーカロイドプロデューサー・ナユタン星人氏による書き下ろし楽曲です。また、本MusicVideoの公開にあわせて、TikTokキャンペーンおよびデジタルキャンペーンも開催いたします。

2026年6月4日に結成10周年を迎えた「すとぷり」が、新曲『イヤイヤ星人』のMVを公開いたしました。

本楽曲の作詞・作曲・編曲は、『スキスキ星人』をはじめ数々の人気楽曲を手掛けるボーカロイドプロデューサー・ナユタン星人氏が担当。「君じゃないとイヤイヤ！」という不器用でまっすぐな“好き”の気持ちを、ポップで中毒性のあるサウンドに乗せて表現した一曲です。かわいらしさと遊び心あふれる世界観に加え、一度聴くと耳に残るキャッチーなフレーズが印象的な楽曲に仕上がっています。

また、MVでは振付師・SACO MAKITA氏による振付にも注目です。「君じゃないとイヤイヤ！」という印象的なフレーズにあわせたダンスは、楽曲のかわいらしさやポップな世界観をより引き立てています。

また、MVの公開にあわせて、TikTokキャンペーンおよびデジタルキャンペーンも開催いたします。TikTokでは、本楽曲を使用した動画投稿企画を実施。ダンスやリップシンク、日常のワンシーンなど、さまざまな動画投稿を通じて『イヤイヤ星人』の世界観を表現いただけるリスナー参加型企画となっております。

結成10周年「すとぷり」が届ける新たな“星人ソング”として、ぜひMVとあわせてお楽しみください。

■【MV】 『イヤイヤ星人』 / すとぷり

YouTube：https://youtu.be/PoIgXeRTEyI?si=C1n4BWskkS_xRopd

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PoIgXeRTEyI ]

Lyric, Music, Arrangement：ナユタン星人

Recording Director：新田 雄一(Gold Beats Factory)

Mix Engineer：細井智史

Sound Direction：Gold Beats Factory

Illust：nanao

Animation：桶沢〈studio Lit.〉

Movie：えるいー

Choreographer：SACO MAKITA

<場面写>

■『イヤイヤ星人』リリース記念 TikTok投稿キャンペーン

『イヤイヤ星人』のMusic Video公開を記念し、TikTok投稿キャンペーンを開催いたします。TikTokにて『イヤイヤ星人』の公式音源を使用し、ハッシュタグ「#イヤイヤ星人」を付けて動画を投稿いただいた方の中から抽選で15名様に、≪お好きなメンバーの直筆サイン入りアクリルパネル≫をプレゼントいたします。

★投稿いただいた動画には、すとぷりメンバーからコメントが届く場合もございます。

【応募期間】2026年6月14日(日)～7月12日(日)23:59

【参加方法】

１. TikTokで『イヤイヤ星人』の公式音源を選択

２. ハッシュタグ「#イヤイヤ星人」を付けて動画を投稿

３. 応募完了

【賞品】

お好きなメンバーの直筆サイン入りアクリルパネル(抽選15名様)

キャンペーン詳細：https://strawberryprince-10th-anniversary.stpr.com/news/news-0614-2/

■「イヤイヤ星人」リリース記念 デジタルキャンペーン

1. 楽曲シェアキャンペーン

対象の音楽配信サービスで楽曲をシェアして、ご応募いただいた方全員に≪限定デザイン待受画像≫をプレゼント！

2. ライブラリ追加キャンペーン

対象の音楽配信サービスで楽曲を再生して、お気に入り登録 または ライブラリ追加いただいた方全員に≪限定デザイン待受画像≫をプレゼント！

【応募期間】2026年6月14日(日)～6月20日(土) 23:59

【賞品】限定デザイン待受画像

キャンペーン詳細：https://strawberryprince-10th-anniversary.stpr.com/news/news-0614-1/

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数5,050万人にのぼる。(2026年6月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎える。記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/