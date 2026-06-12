ピアニスト・清塚信也「47都道府県ツアー」ファイナル公演をU-NEXTにて独占生配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、7月12日（日）にサントリーホールで開催される「清塚信也 47都道府県ツアー2025-2026 大千穐楽」の模様を独占ライブ配信いたします。

(C)UNIVERSAL MUSIC LLC

作編曲家・俳優・バラエティ番組出演など多方面で活躍するピアニスト・清塚信也。昨年9月から開催中の「47都道府県ツアー」より、サントリーホールで開催される大千穐楽公演の模様をU-NEXTにて独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は7月15日（水）18時より見逃し配信を予定しています。約4年ぶりとなる新譜『KIYO-LOGUE』を6月3日にリリースしたばかりの清塚信也が日本中のファンを魅了する大規模ツアーのファイナルは必見です。是非U-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

清塚信也 47都道府県ツアー2025-2026 大千穐楽

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TjaoAWBaeoI ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014776

ライブ配信：7月12日（日）13:30 ～ライブ終了まで

見逃し配信：7月15日（水）18:00～7月29日（水）23:59まで

視聴料：4,500円（税込）

販売期間：～7月29日（水）20:00まで

配信公演：7月12日 東京・サントリーホール 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。