愛されて100万食達成！「ジャパン・フード・セレクション受賞商品達成感謝祭」を開催にぎりの徳兵衛・海鮮アトムにて6月17日(水)より記念セットが100円（税込110円）引き！

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」の各店で、2026年6月17日(水)より「ジャパン・フード・セレクション受賞商品達成感謝祭」を開催いたします。

このたび、「ジャパン・フード・セレクション」においてグランプリを受賞した商品について、「にぎりの徳兵衛」では対象4商品で累計100万食、「海鮮アトム」では対象3商品で年間10万食を達成いたしました。これを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、対象商品をお得にお楽しみいただける「100万食記念セット」、（海鮮アトムでは「10万食達成セット」）をご用意いたします。本セットは、単品商品の積み上げ金額より100円引き（税込110円引き）でご提供し、グランプリ受賞商品をお値打ち価格でお楽しみいただけます。

株式会社アトムでは、今後もお客様にご満足いただける品質と価値のある商品づくりに努めてまいります。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、対象商品をお得にお楽しみいただける「100万食記念セット」、（海鮮アトムでは「10万食達成セット」）をご用意いたします。

※写真はにぎりの徳兵衛の内容です。海鮮アトムは一部異なります※写真はイメージです。

ジャパン・フード・セレクション受賞商品達成感謝祭 実施概要

■実施店舗

にぎりの徳兵衛36店舗、海鮮アトム9店舗 計45店舗

※【にぎりの徳兵衛】富田店、今伊勢店、関店、扶桑店、天王店、稲沢店、桑名店では取り扱っておりません。※休業などで一部実施していない店舗もございます。

■内容

・にぎりの徳兵衛：グランプリ受賞4商品 合計100万食達成

・海鮮アトム：グランプリ受賞3商品 合計10万食達成

※ 100万食は、にぎりの徳兵衛・海鮮アトム（計45店舗）における、本まぐろ食べ比べ六貫・穴子一本焼き・だし巻き玉子・茶碗蒸しの4品の、2025年3月17日～2026年3月31日までの店内飲食販売実績です。

※10万食は、海鮮アトム計9店舗における、本まぐろ食べ比べ六貫・だし巻き玉子・茶碗蒸しの3品の、2025年4月1日～2026年3月31日までの店内飲食販売実績です。

■特典

「100万食記念セット」「10万食記念セット」を

単品商品の積み上げ金額より100円引き（税込110円引き）でご提供

■第一弾 実施概要

・実施期間：6月17日(水)～6月29日(月)の13日間限定

・商品名：第一弾100万食（10万食）記念セット（本まぐろ食べ比べ六貫・茶碗蒸し）

・販売価格：2,160円（税込2,376円）→ 100円引き 2,060円（税込2,266円）

第一弾100万食（10万食）記念セット（本まぐろ食べ比べ六貫・茶碗蒸し）

■第二弾 実施概要

・実施期間： 6月30日(火)～7月16日(木)の17日間限定

・商品名：第二弾100万食（10万食）記念セット（だし巻き玉子・茶碗蒸し）

・販売価格： 730円（税込803円）→ 100円引き 630円（税込693円）

第二弾100万食（10万食）記念セット（だし巻き玉子・茶碗蒸し）

※にぎりの徳兵衛オアシス21店は価格が異なります。※写真はイメージです。

にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram https://www.instagram.com/tokubei1971/

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

・HP https://www.kaisenatom.com/

・X https://twitter.com/kaisenatom

・Instagram https://www.instagram.com/kaisenatom/

アトムアプリのご紹介

「ステーキ宮」「カルビ大将」「がんこ亭」「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「かつ時」がひとつになった統合アプリ。その名もアトムアプリ！

アプリ一つで各ブランドの情報管理や、クーポン配信などに加え、「アトム来店共通ポイントカード」が搭載されました。

アトム共通来店ポイントはお会計後に、店内で二次元コードを読み込んでいただくと10ポイント付与いたします。50ポイント貯めていただくと、どのブランドでもご利用いただける「500円クーポン」と交換いただけます。ポイント付与条件などの詳細はアプリにてご確認お願い致します。より便利にお得にご利用頂くことが出来ますので、この機会にぜひインストールをお願いいたします。

インストールはこちらから :https://yappli.plus/miya-atomcorp_dlpop