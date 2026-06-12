Com2uS Holdings、新作収集型RPG『星屑の絆』が6月30日グローバルリリース！

株式会社 Com2uS Japan

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▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E6%98%9F%E5%B1%91%E3%81%AE%E7%B5%86/id6749404408

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2usholdings.starsailors.android.google.global.normal

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、新作収集型RPG『星屑の絆』を6月30日にグローバルリリースすることをお知らせいたします。

PANANA STUDIOが開発中の『星屑の絆』は、ファンタジーの世界を舞台にした収集型RPGです。

アニメ調の演出や戦略的なターン制バトルシステム、個性豊かなキャラクターたちが魅力となっています。

5人のキャラクターからなるパーティ、召喚獣、装備を自由に組み合わせて育成し、ダンジョン攻略からユーザー同士の対戦まで、多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

また、高い評価を受けるアートディレクターCoax氏がプロジェクトに参加し、独創的なビジュアルと洗練された世界観を構築しております。

これまでに実施したグローバルCBTでは、キャラクターデザインや没入感のあるストーリーについて好意的な評価が寄せられ、ファイナルテストでは育成バランス、UI・UXを中心に最終調整を行い、正式サービスに向けて完成度を高めました。

ユーザーからのフィードバックを積極的に反映し、リリースバージョンではより快適にプレイできる環境を提供する予定です。

PANANA STUDIOのカン・イルモ代表は、「遊び応えのあるゲームシステムと、一人ひとりのキャラクターを丁寧に描いたストーリーを通じて、本作ならではの魅力を楽しんでほしい」とコメントしています。

『星屑の絆』は、6月30日に日本を含む世界中の主要地域で同時リリースを予定しており、現在App StoreとGoogle Playでは事前登録も実施中です。

『星屑の絆』に関する詳細は、公式サイトにてご確認いただけます。

□『星屑の絆』公式サイト

https://starsailors.com2us.com/?r=p14

□Com2uS Holdings公式サイト

https://holdings.com2us.com/ja

□『星屑の絆』App Store ストアページ

https://apps.apple.com/jp/app/%E6%98%9F%E5%B1%91%E3%81%AE%E7%B5%86/id6749404408

□『星屑の絆』Google Play ストアページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2usholdings.starsailors.android.google.global.normal

ぜひ、『星屑の絆』にご期待ください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。