Creepy Nuts、「オトノケ」Music VideoがYouTube1億回再生を突破！自身出演MVでは初

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ「オトノケ」Music Video サムネイル

Creepy Nutsが2024年にリリースした「オトノケ」のMusic VideoがYouTubeで1億回再生を突破した。自身が出演しているMusic Videoでの1億回再生は初となる。

「オトノケ」はTVアニメ『ダンダダン』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。映像クリエイターMasaki Watanabeが手がけたMusic Videoは斬新な映像技法を用いたカオティックな世界観でも話題になった。

Billboard JAPANおよびSpotifyの2025年年間ランキングにおいて「海外で最も再生された日本楽曲」として選出されるなどグローバルヒットを記録したこの楽曲は、アメリカレコード協会（RIAA）からゴールド認定を受け、今週末に授賞式が開催される「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では「Best Japanese Song in Europe」「Best Japanese Song in North America」「Best Japanese Song in South America」の3部門にノミネートされている。

アーティスト写真

Creepy Nutsは今年4月にアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and

Arts Festival 2026』に出演。さらに自身初となる北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』を成功させるなど、国内外でその存在感を拡大し続けている。

9月からは世界的アーティストThe Weekndのグローバルスタジアムツアーのアジアツアー11公演へのゲスト出演も決定。7年ぶりとなる来日公演はチケット即日完売を受け追加公演も発表されるなど、大きな話題を呼んでいる。

■【MV】Creepy Nuts - オトノケ(Otonoke)

https://www.youtube.com/watch?v=tRwHpyOq4P4

■リリース情報

Creepy Nuts「オトノケ」

2024年10月4日(金)配信リリース

配信リンク

https://smar.lnk.to/ozwt6Y

■ライブ情報

【The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour】

2026年9月19日（土）埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）※追加公演

2026年9月20日（日）埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）※SOLD OUT

開場 15:00 / 開演 17:00

＜SPECIAL GUESTS＞

Creepy Nuts

\ØU＄UKユーロ \UK1MAT＄U（9月20日のみ）

※SPECIAL GUESTSの出演は開演時間からを予定しています

INFO: LIVE NATION H.I.P.

■Creepy Nuts プロフィール

日本三連覇のラッパー「R-指定」と世界一のDJ「DJ松永」によるHIP HOPユニット。

2024年にリリースした「Bling-Bang-Bang-Born」は、国内外のチャートを席巻しグローバルでのストリーミング累計再生数9億回を記録。

その後リリースされた「オトノケ」、「Mirage」もあわせて、”Billboard Global Japan Songs Excl. Japan”で史上初のTOP3を独占した。

2026年4月に「Coachella Valley Music and Arts Festival」への出演を果たし、自身初となるNORTH AMERICA TOURを開催。

また9月よりスタートするThe Weekndのグローバルスタジアムツアーのアジアツアーへのゲスト出演も決定している。

■アカウント情報

Creepy Nuts オフィシャルサイト

http://creepynuts.com/

Creepy Nuts YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCEc1YzMOSKKtJD7H-q71HgQ

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