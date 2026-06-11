リバースモーゲージの保証事業で世田谷信用金庫と提携

株式会社And Doホールディングス

ハウスドゥブランドで不動産事業を全国展開する株式会社 And Do ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 CEO：安藤正弘、以下：当社）の連結子会社である株式会社フィナンシャルドゥ（以下：フィナンシャルドゥ）は、世田谷信用金庫（本店：東京都世田谷区、理事長：大場信綱、以下：同金庫） と提携し、7 月中旬より提供を開始する同金庫の「せたしんリバースモーゲージローン」に対する不動産担保評価および債務保証を行います。本提携により、都内に本店を置く 23 信用金庫のうち、過半数にあたる 12 金庫目の提携となりました。

現在、シニア層の老後資金需要が拡大し、全国的にリバースモーゲージが注目を集めています。

その中でも、当社が提供するリバースモーゲージ保証は資金使途の制限が少なく、生活資金としての利用に留まらず、住宅ローン等の借換のほか、事業性資金として個人事業主や企業経営者のニーズにも対応しており、より幅広いお客さまにご利用いただくことが可能です。

同金庫は企業理念に「地域社会の発展に奉仕する」「調和ある経営の拡大を図る」を掲げ、お客さまのライフステージやニーズに応じた商品・サービスを提供することで、お客さまの豊かな暮らしのお手伝いができるよう取り組んでいます。シニア層に対しては、老後資金需要の拡大に対応する為、現行の融資商品ではカバーしきれない商品の検討を模索されていましたが、この度フィナンシャルドゥとの提携によって資金使途が自由な「せたしんリバースモーゲージローン」を提供することになりました。

保証会社として提携するフィナンシャルドゥは、不動産売買のノウハウと全国 730 店舗を超える不動産販売網を持つハウスドゥグループの強みを活かし、適正かつ迅速な不動産担保評価に基づく債務保証を行うことで、同金庫が新たに取り組むリバースモーゲージを後押しいたします。

今後も当社とフィナンシャルドゥは多くの金融機関との提携を実現させることで、リバースモーゲージ保証事業の成長を図り、市場のニーズが高まるシニア層に向けた商品の拡充と、不動産を活用したサービスの提供により、日本経済の活性化に貢献してまいります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社And Doホールディングス 経営企画部 広報・IR

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FAX：03-5220-2159

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