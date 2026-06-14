強豪オランダとW杯で再戦サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦でオランダ代表（同8位）と対戦する。W杯で相まみえるのは2010年の南アフリカ大会以来、2度目。0-1で敗れた当時から16年、日本代表の変貌ぶりはメンバーの市場価値からも一目瞭然だ。2010年6月19日。南アフリカW杯のグループ第2戦、日本はオランダと対峙した。スコアこそ0-1の惜敗だった