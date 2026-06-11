アメリカ発の世界的オーガニックボディケアブランド「ドクターブロナー」は、体感-4.2℃*¹の冷え冷えソープ「マジックソープ ペパーミントM ポンプセット」を6月11日(木)より数量限定発売開始

株式会社ネイチャーズウェイ

今年で生誕78周年を迎えるアメリカ生まれの世界的オーガニックボディケアブランド「DR. BRONNER’S（ドクターブロナー）」（日本正規代理店：株式会社ネイチャーズウェイ／愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃）は、猛暑を快適に過ごす、「マジックソープペパーミントM ポンプセット」を6月11日(木)より数量限定発売します。

マジックソープは、26年連続全売上NO.1*²に輝く、ドクターブロナーのアイコンとも呼べるオーガニックマルチソープ。11種類の香りがあります。中でもペパーミントの香りは、リジェネラティブ・オーガニック農法で栽培されたペパーミントでつくられた精油を配合。ソープ使用後は体感-4.2度*¹の爽快感で、日本の猛暑を快適に過ごすために一役買ってくれる人気アイテムです。

今回はそんな夏に人気のマジックソープのペパーミントから、今だけのお得な大容量セット「マジックソープペパーミントM ポンプセット」が登場。マジックソープMサイズにMサイズ専用ポンプが付いた数量限定セットです。

*¹ ネオマーケティング調べ2022年。ボディソープとして使用時の普段の入浴後と比較した主観評価（ｎ=56）

*² SPINS社調べ(米国ナチュラルソープ市場、2000～2025年)

製品詳細

マジックソープペパーミントM ポンプセット

価格2,420 円（税込）/ 内容量473mL

Mサイズ専用ポンプが付いた大容量セット。

専用ポンプに付け替えいただくことにより、より快適なバスタイムをお過ごしいただけます。

URL:https://www.drbronner.jp/news/13346/

＜全成分＞

水、ヤシ油＊†、パーム核油＊†、水酸化Ｋ、オリーブ果実油＊†、メンタアルベンシス葉エキス、アサ種子油＊、ホホバ種子油＊、セイヨウハッカ油、クエン酸、トコフェロール

＊オーガニック成分†フェアトレード認定成分※全て天然由来成分

お風呂上りにエアコンいらずの爽快感！

清涼成分オーガニックミント油*¹配合。天然メントールが顔も体もクールに洗い上げます。バスルーム全体に広がるミントの香りで気分もリフレッシュ！天然由来成分100％のオーガニックソープとは思えない、寒いほどの爽快感が楽しめます。

体も地球もクールに。リジェネラティブ・オーガニック農法で育てられたオーガニックミント油*¹を使用

オーガニックペパーミント油*¹は灼熱の国インド*²からフェアトレードで調達しています。原材料のミントは、気候危機改善のために、リジェネラティブ・オーガニック農法で栽培。土壌を肥沃にし、炭素を土壌に蓄積することで温室効果ガスの排出を削減する注目の農法です。

*¹ セイヨウハッカ油 *² 産地の一例

顔も体も、1本で全身クールに洗える！

ペパーミント*¹の冷え冷え泡が、顔や体の汚れをクールにリセット！植物オイルが生み出すふわモコ泡が、不快な汗のベタベタや毛穴の皮脂汚れもきちんとオフします。

また、マジックソープは豊かな泡立ちが特徴。天然由来の洗浄成分が濃厚なため、少量でよく泡立ちます。洗顔なら2滴（1円硬貨大(約1～2mL)）、ボディーソープなら8滴（小さじ1～2杯弱(約4~8mL)）で十分。

泡に包まれて全身を洗ったら、サッとシャワーで流すだけで泡切れよくすっきりと洗えます。

Mサイズ(473mL)はボディソープとしての使用で約2か月とたっぷりお使いいただけます。

「マジックソープ1：水1」が泡立ての黄金比！

黄金比で泡立てると、良く泡立つだけでなく、きめが細かく濃密な泡になります。

豊かに泡立てた泡で洗うと、肌への摩擦を抑えながら、毛穴汚れもすっきりとオフできます。

*¹ セイヨウハッカ油

ドクターブロナーとは

ドクターブロナーは、1948年の創業以来、全ての製品がオーガニックであることに、こだわりを持ち続けています。

成分のほとんどが無農薬有機栽培で育てられた植物で、独自の厳しいガイドラインを定めたフェアトレードプロジェクトを通じて調達しています。私たちの肌にはもちろん、地球にも環境にもやさしい製品づくりをしています。

マジックソープとは

26年連続全米売上No.1*の実力派！

オーガニックやヴィーガン、反動物実験の認証マークも複数取得

マジックソープは天然由来成分100％のオーガニックソープ。贅沢に配合されたオーガニック植物オイルが満足感のある洗浄力を生み出し、うるおいを残してすっきりと洗い上げます。さらに植物オイルが生み出す豊かな泡がやさしく肌を包んで毛穴の汚れや皮脂もきちんとオフします。

使用感の良さだけでなく、人にも地球にもやさしいエコロジカルな品質が支持されて、26年連続全米売上No.1* のナチュラルソープに選ばれています。

生分解性が高く自然に還ることができるため、アメリカ国立公園のグランドキャニオンでも使用を推奨された実績をもつ信頼の品質です。

第三者機関が承認した、安全性・透明性の高い認証マークを複数取得。オーガニック、反動物実験、ヴィーガンなど幅広い認証マークを取得しています。

*SPINS社調べ(米国ナチュラルソープ市場、2000～2025年)

ネイチャーズウェイとは

ネイチャーズウェイは1974年の創業以来、肌へのやさしさを追求し、自然素材にこだわった化粧品を提供し続けています。環境問題にもいち早く取り組み、「ネイチャーズウェイサステナブル環境基金」を設立。売上の一部を環境保護活動や社会貢献活動に役立て、製造や販売などの企業活動で生じる環境負荷を低減する取り組みも行っています。

また、2023年11月にはB Corp(TM)認証を取得し、「B Corp」コミュニティの一員として、常に自然に対し尊敬の念を持ち、最大限の配慮を欠かさず、サステナブルな調達および生産を推進しています。

自然化粧品を通じ社会貢献を願うネイチャーズウェイは、これからも自然との関わりの中で歩み、自然化粧品の本来の価値を追求し、お伝えし続けてまいります。