スタートアップワールドカップ2026九州予選にエントリーされる方へブース出展枠をご用意しました！

熊本市

スタートアップワールドカップは、ベンチャーキャピタル・事業会社・スタートアップ・支援機関など全国から様々な属性の方が参加するため、資金調達や新たな事業連携等が生まれる絶好の機会です。

昨年度は現地とオンライン約2,000名が参加し、多数のメディアでも報道されるなど非常に注目を浴びた大会となりました。

そこで、今年度の大会でも、九州予選の登壇企業に加え、熊本のスタートアップも大会参加者と商談や個別相談等を行うためのブース出展(無料)をすることが決定しました。

ブース出展の申込みは先着順で、九州予選へのエントリーが条件となりますので、出店をご希望の方はお早めに九州予選へのエントリー及びブース出展にお申込みください。

※2025九州予選（R7.5.23開催）の様子■ブース概要

費 用：無料

開設時間：令和8年（2026年）8月26日（水）10:00-17:00

開設場所：熊本城ホール2F エントランスロビー

出展社数：約10社 ※この他九州予選ファイナリスト10社も出展されます。

選考方法：先着順

条 件：１.熊本で活動しているスタートアップ等であること

２.スタートアップワールドカップ2026九州予選にエントリー済みであること

申込方法：九州予選へのエントリー後、下記フォームよりお申込みください。

★ブース出展申込フォーム：https://logoform.jp/form/TGU5/1628600

※先着順となりますので、お申込み後に、熊本市から出展可否のご連絡をいたします。

■九州予選へのエントリー

費 用：無料

申込期限：令和8年（2026年）6月30日（火）

採択数 ：10社

審査方法：主催者による書類選考

申込方法：下記URLからお申込みください（エントリー無料）。

★九州予選申込フォーム：Kyushu Regional | Startup World Cup(https://www.startupworldcup.io/kyushu-regional)

■スタートアップワールドカップとは

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が行われ、サンフランシスコで開催される世界決勝戦で優勝すると、約1億5千万円の優勝投資賞金が獲得できるほか、本大会の出場を通して、世界で活躍する投資家や起業家とのコネクションを築くことができるスタートアップにとって非常に魅力的な大会です（詳細は下記URLをご覧ください。）

https://www.city.kumamoto.jp/kiji00369236/index.html

■スタートアップワールドカップ2026九州予選概要

開催期日：令和8年（2026年）8月26日（水）

開催時間：13:00-17:00（予定）

会 場：熊本城ホール シビックホール（熊本市中央区桜町3-40）

主 催：株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ

共 催：熊本市

観戦申込：こちら(https://swc2026-kyusyu.peatix.com/)からお申込みください

令和8年（2026年）6月30日（火）までは早割期間として、

通常3,000円のチケットを2,000円で購入できます。

（学生は無料。当日学生証をご持参ください。）

■担当部局・お問い合わせ先

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号（熊本市役所本庁舎8階）

熊本市 経済観光局 産業部 起業・新産業支援課

電話：096-328-2392（直通） メール：kigyoushinsangyou@city.kumamoto.lg.jp