SaaS is dead！不動産企業必見「5年で6,300万円」のSalesforce費用を約2年で回収可能なAI開発で解消

Irwin&co株式会社

Irwin&co株式会社（所在地：東京都渋谷区円山町5番5号、代表取締役：アーウィン海）は、Salesforceをはじめとする汎用SaaSからの脱却を検討する不動産企業に向け、物件管理を起点とした業務特化型のCRM/SFA・ポータルサイトを開発する受託サービス（https://irwin-lp.vercel.app/）をリリースしたことをお知らせいたします。質問回答だけで3分以内に見積書・要件定義書を自動生成し、初回商談から動くデモを無償提示する当社のAI受託開発サービスを通じて、「乗り換えて本当に使えるのか」を契約前に検証できる、新しいSaaS脱却の進め方を提供します。

■ 背景「Salesforceを導入したのに、現場は今もExcelと手入力で戦っている」

CRM/SFAをはじめとする汎用SaaSの導入が不動産業界でも広く進む一方で、仕入れ・営業の現場からは次のような声が後を絶ちません。

・ マイソク・登記簿謄本・物件概要書の内容を、1物件ずつ手入力・転記している

・ 「あのエリアの過去物件」「近隣の取引事例」など、業務の感覚で検索しても引っかからない

・ 坪単価・路線価・利回りといった仕入れ判断に必須の計算が標準機能に無く、結局Excelに戻る

・ 物件情報・顧客情報・営業アクション（SFA）が分断され、突合は人力

・ それでもユーザー課金型のサブスク費用だけは、人数×利用年数に応じて毎年積み上がっていく

「多機能なグローバル標準SaaSを導入したが、現場で実際に使うのはごく一部。なのにコストは全機能分・全ユーザー分払い続けている」--この構造的なミスマッチが、不動産企業のDXを停滞させています。世界的に「SaaS is Dead」（人間がSaaSを操作する時代から、AIが業務を実行する時代へ）という潮流が語られる中、Irwin&coは不動産業務に最適化したAIネイティブ・システムへの移行という新しいアプローチでこの課題を解決します。実際、当社のお客様の約8割は「脱Salesforce」を決めた不動産会社です。

■ Salesforceの累積コストを試算--50名規模で5年6,300万円

汎用SaaS脱却を阻む最大の論点はコストです。Salesforce公表価格をもとに、システム連携に必要なEnterpriseエディションで試算すると、累積額は以下の通りです※。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167715/table/11_1_2261c6c8cda865f9ebc2ce8db354eaea.jpg?v=202606111051 ]

この金額を払い続けてもシステムは自社資産にならず、不動産固有の機能も標準搭載されません。さらに、作り込んだカスタマイズとデータは移行コストを押し上げ、「脱却したいが出口が描けない」状態を生みます。一方で従来の受託開発は、契約・入金後にしか動くものを見られないまま数百万円～数千万円の判断を迫られ、開発相場も高止まり--この板挟みが乗り換えを阻んできました。

※Salesforce社公式サイト公表価格（2026年6月時点・税抜・年間契約）に基づく当社試算。AI営業アドオンはAgentforce for Sales（15,000円～/ユーザー/月）を想定。実際の契約価格は構成により異なります。

■ 本サービスが提供する4つの価値

１. 物件管理を「箱」に、CRM/SFA/ポータルを一気通貫

物件データベースを中核の「箱」と位置づけ、顧客情報（CRM）と営業アクション管理（SFA）を接続。物件取得経路（登記簿謄本・紹介・反響・飛び込み等）や媒介種別（一般／専任）、担当者・支店情報まで一元管理し、「物件 × 顧客 × 営業活動」を分断なくつなぎます。坪単価・路線価・借地権割合・減価償却（いずれも概算）、表面利回り・ネット利回りの自動算出やシナリオ分析、過去物件との距離検索、地図表示など、「汎用SaaSでは引っかからなかった」検索・計算を不動産業務の感覚に合わせてビルトイン。物件と顧客の双方向マッチング（社内向け／外部向け）にも対応します。

２. 入力は手作業からドラッグ&ドロップへ--AI-OCRが自動構造化

マイソク・登記簿謄本・物件概要書・重要事項説明書等のPDFをドラッグ&ドロップするだけでAI-OCRが読み取り・構造化。仲介からの情報を日付順で時系列表示し、「何月付・どの仲介・どの担当者からの情報か」まで追跡できます。汎用SaaS最大の挫折要因だった「現場が入力してくれない」問題を構造から解消。入力が楽になればデータが溜まり、検索・マッチング・収益分析の精度が上がる好循環が生まれます。

３. 「契約前に動くデモ」で乗り換えリスクをゼロに、コストは相場の1/2

フォームに3分回答するだけで見積書・要件定義書を即日自動生成し、初回商談から実際に動くデモを無償提示。「自社の業務フローに合うのか」「既存データは移せるのか」を契約前に体感・検証でき、事実上のフィージビリティ調査として機能します。また、Claude・Cursor等の最先端AIツールで生産性を従来比2倍に高め、相場の1/2での開発を実現。買い切り型のため毎月のユーザー課金は発生せず、人数が増えてもコストは増えません。50名規模のSalesforce Enterprise費用は2年分で約2,520万円--当社はこの水準を下回る価格での開発を基本としているため、開発費は概ね2年以内に回収可能です。3年目以降に積み上がるはずだった年間1,260万円のサブスク費用は、そのまま仕入れ・営業への投資に振り向けられます。

４. スクラッチ開発だから、欲しい機能を後からいくらでも追加できる--物件ポータルサイトの構築にも対応

汎用SaaSでは「標準機能に無いから諦める」「アドオン費用が高くて見送る」という壁に突き当たりがちですが、本サービスはスクラッチ開発のため、自社の業務に合わせて欲しい機能を自由に追加・拡張できます。「反響データの自動取り込みを足したい」「自社独自の査定ロジックを組み込みたい」といった現場の要望を、SaaSのバージョンアップを待つことなく、自社のタイミングで実装可能です。

さらに、物件管理システムに蓄積した物件データベースに紐づける形で、自社の物件ポータルサイトの構築にも対応します。社内の物件管理に入力した情報がそのままポータルサイトに反映されるため、掲載用の二重入力は不要。「仕入れ→管理→販売・集客」までを一つのデータ基盤の上で完結させ、システムを自社の集客資産へと育てていくことができます。

本サービスが提供する4つの価値

■ 対応領域

物件管理システム／CRM／SFA／不動産ポータルサイト制作／AI-OCRによる電子書類読み取り／収益計算・物件マッチング機能／汎用SaaSからの移行・データ連携 等、幅広い生成AI機能を絡めたシステム開発に対応可能。



■ ご利用の流れ

１. リンク（https://landing-page.irwin-and-co.com/）からフォームで質問に回答（約3分）→ ２. 見積書・要件定義書をメールで受信（即日）→ ３. 初回商談で動くデモを無償で確認 → ４. 納得した上で契約・開発スタート

即見積もり＆無償デモ



■ 即見積もり＆無償デモはこちらから

LP：https://landing-page.irwin-and-co.com/



■ Irwin&co株式会社について

社名：Irwin&co株式会社／代表者：代表取締役 アーウィン海／所在地：〒150-0004 東京都渋谷区円山町5丁目5号／設立：2025年6月／社員数：20名（業務委託含む）／事業内容：生成AIに係るシステム開発・コンサルティング・講演会

Irwin&co株式会社は、「導入するだけのAIではなく、成果を出すAI」を理念に掲げ、生成AIを活用した法人向け受託開発を主力事業として展開しています。



■ 本件に関するお問い合わせ先

Irwin&co株式会社 取締役 田中康太郎

E-mail：kotaro.tanaka@irwin-and-co.com

Tel：090-1545-1708

Web：https://www.irwin-and-co.com/