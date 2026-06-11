電話×AIの信頼できる未来へ｜通信業界カンファレンス「JUSA Unite 2026」の実行委員に弊社スタッフが参加

pickupon株式会社

AIクラウドIP電話サービス「pickupon（ピクポン）」を提供するpickupon株式会社（本社：千葉県市川市、代表取締役：小幡洋一）は、4月に秋葉原UDXシアターで開催された通信業界カンファレンス「JUSA Unite 2026」に、一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）の会員企業として実行委員にスタッフを派遣し、同イベントの企画・運営に協力しました。

■ 「JUSA Unite 2026」とは

「JUSA Unite 2026」は、日本におけるユニファイドコミュニケーション・クラウドコミュニケーション分野のカンファレンスとして日本最大級のものです。当日は多くの通信事業者・IT企業・関係団体が来場し会場は満員となりました。

通信事業者やIT企業、関係団体の担当者が多数来場し、生成AIの活用や特殊詐欺対策、発信者番号偽装への対応、個人情報保護、通信ガバナンスなど、業界が直面するさまざまなテーマについて専門家による講演やパネルディスカッションが行われました。

■ AI活用が進む今、“通信の信頼性”への関心が高まる

特に電話領域では、通話内容の自動要約や音声データの分析、AIによる自動応答など、AI技術を活用した新たなサービスが次々と登場しています。

AIによる通話内容のリアルタイム文字起こしや商談記録の自動共有サービスが急速に広がる一方で、「そのAIは安全に使えるのか」「通信の信頼性はきちんと守られているのか」といった声も、業界内で高まりつつある状況です。

実際に近年は、発信者番号の偽装や特殊詐欺、迷惑電話対策など、通信インフラ全体の健全性が問われる場面も増え、業界全体の課題となっています。

■ 安心して使える通信インフラのために

pickuponでは、企業が安心してAIを組み込んだ通信サービスを活用できる環境づくりには、サービス単体の利便性だけでなく、通信業界全体でのルール整備や連携が重要だと考えています。

そのため、当社は通信業界の発展と健全な通信環境づくりを目指す一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）に参画しています。

当社は今後も、JUSA会員事業者の一社として業界団体やパートナー企業との連携を通じ、安心・安全な通信環境の整備と発展に貢献してまいります。

■ 営業・顧客対応の入力・共有に特化した 「pickupon（ピクポン）」

会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」は、AIが電話で話した内容のサマリーをテキスト×音声で作成し、自動入力・共有してくれるサービスです。入力を意識せず、顧客との会話内容をチームのワークスペース（CRM・SFAなど）へシェアします。これにより、営業の架電シーンにおける入力漏れを防ぎ、入力コストを削減し、営業活動のブラックボックス化問題を解決します。

連携可能ツール：Mazrica, Salesforce, HubSpot, Google スプレッドシート, Microsoft Excel, Slack（Webhookを介して各社で作成されたシステムと連携可能）

【電話・MTG業務DX化により解決できる3つの問題】- CRM・SFAへの入力漏れ問題CRMやSFAなどチームのワークスペースへ自動入力＆シェア！負担を減らし、入力漏れも防ぐ！- ブラックボックス化問題テキスト×音声の一次情報が残り、確認したい通話やミーティングを一瞬で確認・共有！- 属人化問題顧客とのやり取りが「なめらかに共有」されるとナレッジがどんどん蓄積！【MTG 議事録AIとしての「pickupon（ピクポン）」】- ポイント1：ミーティング終了後、自動で議事録が作成される！

pickuponがミーティングの音声データを取得して、録音と文字起こしを行います。ミーティング終了後、議事録が作成されます。

- ポイント2：SFA連携 入力特化！

入力項目によりさまざまなパターンの自動サマリー入力ができます。構造的な情報入力も可能。データ保存料も無料です。

- ポイント3：議事録の型も自由自在！

自動入力機能により商談記録の漏れがなくなり、テンプレートを自社に合わせてカスタマイズできるので、議事録クオリティが統一されます。

▼ pickuponのサービス詳細・資料請求はこちら

会話サマリーAI電話「pickupon」について、さらに詳しくご紹介しています。興味のある企業さまは、ぜひご覧ください。資料請求もこちらから承ります。

https://pickupon.io/

■ pickupon株式会社について

「『こまってる。』で世界を変える」をミッションに掲げ、「こまってる。」と対峙する企業を支援するサービスを提供しています。2018年1月にOpen Network Labに採択され、それを機に2018年2月15日に設立。現在は、会話サマリーAI電話pickupon（ピクポン）の開発・運営を通じて、営業活動をストレスなく行えるサービスの提供を行っています。

▼ 会社概要

会社名 ：pickupon株式会社（法人番号：8040001103567）

所在地 ：東京オフィス 東京都港区六本木4丁目2－45 高會堂ビル2階

千葉オフィス 千葉県市川市菅野2-15-8 little green1F

代表者 ：小幡 洋一

設立 ：2018年2月15日

URL ：https://pickupon.io/corporate

事業内容：MTG 議事録AI「pickupon（ピクポン）」( https://pickupon.io/ ) / 会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」( https://pickupon.io/cti)の開発・運営。営業ナレッジメディア「ゆるふわ営業ハック」( https://pickupon.io/blog )の運営。びっくりチャーンパトロール( https://pickupon.io/churn-patrol ) / Mazrica（マツリカ）導入支援( https://pickupon.io/solution/MazricaSales ) / HubSpot導入支援( https://pickupon.io/solution/hubspot )、助成金を活用したDX人材育成プログラム( https://pickupon.io/dx-subsidy )の提供/運営。

▼ お客さまからのお問い合わせ先

会社名：pickupon株式会社

TEL ：050-3134-5404

e-mail ：info@pickupon.io

サービスお問い合わせフォーム：https://pickupon.io/inquiry