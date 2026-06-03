¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹¡ÊHIE¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Æ°¸þ¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬¡×»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¡¦ÈÎÇä³«»Ï¤Î¤´°ÆÆâ
SEMABIZ¤ÏMarketsandMarkets¡Ê¥Þー¥±¥Ã¥Ä¥¢¥ó¥É¥Þー¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤Î±ÑÊ¸Ä´ººÊó¹ð½ñ¡Ö°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹¡ÊHIE¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Æ°¸þ¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬-Healthcare Information Exchange (HIE) Market - Global Forecast to 2031¡×¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¤ò2026Ç¯6·î3Æü¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSEMABIZ¤ÏMarketsandMarkets¤ÎÆüËÜ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹¡ÊHIE¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î20²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤Ï34²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï10.3%¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈMarketsandMarkets¤Ç¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹¡ÊHIE¡Ë»Ô¾ì¤ò¡¢¥¿¥¤¥×¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡¢¼ÂÁõ¥â¥Ç¥ë¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¢ÃÏ°è¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿ä¿ÊÍ×°ø¡¢µ¡²ñ¡¢²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ¡²ñ¤È²ÝÂê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ì¥êー¥Àー¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹·¹¸þ¡¢¾ÍèÀ¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÍ×5ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¼ý±×Í½Â¬¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È°ìÍ÷
Epic Systems Corporation (US), Oracle (US), InterSystems Corporation (US), Veradigm LLC (US), Medical Information Technology, Inc. (US), Health Catalyst (US), Chetu Inc. (US), Meditab (US), Siemens Healthineers (Germany), Deloitte (UK), Dreamsoft4u (US), NCrypted Technologies. (India), Glorium Technologies (US), Daffodil Unthinkable Software Corporation (US), eClinicalWorks (US), NXGN Management, LLC (US), Orion Health (New Zealand), Kellton (India), Telstra Health (Australia), CGI Inc. (Canada), Excelicare (US), Octal IT Solution (US), Andersen (Poland), SISGAIN (India), Cleverdev Software (US), OSP Labs (US)
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°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹¡ÊHIE¡Ë»Ô¾ì - ¥¿¥¤¥×¡ÊÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥¯¥¨¥ê¡Ë¡¢¥âー¥É¡Ê½¸Ãæ·¿¡¢Ê¬»¶·¿¡Ë¡¢ÀßÄê¡Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ýー¥¿¥ë¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡¢ÍÑÅÓ¡Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡ÊÉÂ±¡¡¢³°Íè¼ê½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡Ë - 2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬-Healthcare Information Exchange (HIE) Market by Type (Direct, Query), Mode (Centralized, Decentralized), Setup (Private, Public), Solution (Portal, Platform), Application (Workflow, Interfacing), End User (Hospital, ASC) - Global Forecast to 2031
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°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹¡ÊHIE¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î20²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤Ï34²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï10.3%¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈMarketsandMarkets¤Ç¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹¡ÊHIE¡Ë»Ô¾ì¤ò¡¢¥¿¥¤¥×¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡¢¼ÂÁõ¥â¥Ç¥ë¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¢ÃÏ°è¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿ä¿ÊÍ×°ø¡¢µ¡²ñ¡¢²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ¡²ñ¤È²ÝÂê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ì¥êー¥Àー¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹·¹¸þ¡¢¾ÍèÀ¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅ¾ðÊó¸ò´¹»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÍ×5ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¼ý±×Í½Â¬¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
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Epic Systems Corporation (US), Oracle (US), InterSystems Corporation (US), Veradigm LLC (US), Medical Information Technology, Inc. (US), Health Catalyst (US), Chetu Inc. (US), Meditab (US), Siemens Healthineers (Germany), Deloitte (UK), Dreamsoft4u (US), NCrypted Technologies. (India), Glorium Technologies (US), Daffodil Unthinkable Software Corporation (US), eClinicalWorks (US), NXGN Management, LLC (US), Orion Health (New Zealand), Kellton (India), Telstra Health (Australia), CGI Inc. (Canada), Excelicare (US), Octal IT Solution (US), Andersen (Poland), SISGAIN (India), Cleverdev Software (US), OSP Labs (US)
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½ÐÈÇ¡§MarketsandMarkets
½ÐÈÇÇ¯·î¡§2026Ç¯5·î
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¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSEMABIZ¡Ê¥»¥Þ¥Ó¥º¡Ë
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213-0012 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èºä¸Í3-2-1¡¡KSPÀ¾ 2³¬
TEL¡§044-872-8755
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