伝統の地　大物川緑地野外能舞台で 2年ぶりに「尼崎薪能」を開催！

本市では、昭和55年から、大物川緑地野外能舞台において「尼崎薪能」が開催されており、能楽「船弁慶」ゆかりの地として親しまれています。

昨年は尼崎城の野外特設舞台にて開催いたしましたが、今年は伝統の地に戻って開催します。

能楽「花月（かげつ）」の上演の他、尼崎こども能楽教室で日々練習に励む地域の子どもたちも出演します。この機会にみなさまぜひ、幽玄の世界をご堪能ください。





１ 開催内容

⑴ 公演名 第47回尼崎薪能

⑵ 日 時 令和8年5月22日（金）17時30分開演 雨天中止

⑶ 会 場 大物川緑地野外能舞台（尼崎市大物町１丁目18）

⑷ 入場料 無料

⑸ 番 組 尼崎こども能楽教室 仕舞

仕舞「笠之段（かさのだん）」「松風（まつかぜ）」「船弁慶（ふなべんけい）」ほか

火入れ式

能「花月（かげつ）」

⑹ 主 催 （公財）尼崎市文化振興財団・尼崎市・尼崎能楽会

⑺ 協 賛 尼崎ロータリークラブ・（一財）尼信地域振興財団・尼崎文化協会

２ 問い合せ先

「第47回尼崎薪能」については下記までお問い合わせください。

（公財）尼崎市文化振興財団 事業課 電話 06－6487－0910 FAX 06－6487－2383