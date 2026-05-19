インフルエンサー向けPR案件マッチングサービス「UZU広告」、事業者向けに友達紹介クーポン機能を導入

株式会社APOC

株式会社APOC（本社：東京都板橋区、代表取締役：齋藤峻輔、以下「APOC」）は、提供するインフルエンサー向けPR案件マッチングサービス「UZU広告」において、事業者向け管理画面に「友達紹介クーポン機能」を導入したことをお知らせいたします。

本機能は、すでにUZU広告を利用している事業者が、知人・取引先・同業の事業者などにUZU広告を紹介しやすくするための新機能です。

紹介コードを使って新規登録した事業者には、登録直後から利用できる5,500円割引クーポンを3枚付与します。また、紹介した事業者にも、紹介された事業者の案件が進行し、インフルエンサーによる動画投稿が完了した後に、5,500円割引クーポンを3枚付与します。

UZU広告は、飲食店・観光施設・体験施設・小売店舗など、インフルエンサーを活用して認知拡大や集客を目指す事業者にご利用いただいています。

今回のアップデートにより、実際にUZU広告を利用して価値を感じてくださった事業者が、より気軽に周囲の事業者へサービスを紹介できる仕組みを整えました。

■ UZU広告とは

UZU広告は、審査済みのインフルエンサーと、日本全国の飲食店・観光施設・体験施設・企業をつなぐPR案件マッチングサービスです。

PR案件を探している日本人インフルエンサーおよび外国人インフルエンサーに対して、魅力を発信する機会を提供するとともに、認知拡大や集客を目指す日本の事業者に対して、インフルエンサーを活用した新しい広告・PR手段を提供しています。

UZU広告では、事業者とインフルエンサーの間にある言語・価格・支払い・日程調整などの課題を解消し、双方にとってシンプルで安心できるマッチング環境の構築を目指しています。

友達紹介クーポン機能の概要

UZU広告は、紹介した人も紹介された人にも5,500円割引クーポンを3枚プレゼント

紹介コードを使ってUZU広告に登録した新規事業者には、登録直後から利用できる5,500円割引クーポンを3枚付与します。

紹介した事業者には、紹介された事業者がUZU広告上で案件を進行し、インフルエンサーによる動画投稿が完了した後に、5,500円割引クーポンを3枚付与します。

信頼できる紹介から、インフルエンサーPRをもっと身近に

インフルエンサーPRは、飲食店・観光施設・体験施設・小売店舗などにとって、認知拡大や来店促進につながる有効な手段の一つです。

一方で、初めて取り組む事業者にとっては、

・どのインフルエンサーに依頼すればよいかわからない

・費用感がわかりにくい

・投稿までのやり取りが大変そう

・本当に効果があるのか不安

といったハードルもあります。

UZU広告では、こうした課題を解消し、事業者がより簡単にインフルエンサーPRを始められる環境づくりを進めてきました。



また、UZU広告では、インフルエンサーのランクに応じて基本料金が変動する仕組みを採用しています。フィード投稿（画像）とリール投稿（動画）それぞれの金額をランクごとに明確に表示することで、事業者は予算や目的に合わせて依頼内容を検討しやすくなります。

特に、リール投稿（動画）については、8,250円（税込）から外国人インフルエンサーにPRを依頼することが可能です。これにより、初めてインフルエンサーPRに取り組む事業者でも、比較的始めやすい価格帯から施策を試すことができます。

インフルエンサーPR報酬は、インフルエンサーのランクによって変動

今回の友達紹介クーポン機能は、こうした始めやすさに加えて、実際にUZU広告を利用した事業者からの紹介を通じて、より安心してサービスを利用できるきっかけを提供するものです。紹介された事業者はクーポンを活用して初回の負担を抑えながらPRに取り組むことができ、紹介した事業者も今後の施策に利用できる特典を受け取ることができます。

株式会社APOC 代表取締役 齋藤峻輔よりコメント

UZU広告はこれまで、インフルエンサーの皆さまと事業者の皆さまが、より簡単に、安心してつながれるサービスを目指して運営してきました。サービスを続ける中で、事業者の皆さまから「知り合いの店舗にも紹介したい」「同じエリアの事業者にも使ってほしい」といった声をいただく機会が増えてきました。私たちにとって、実際にUZU広告を使ってくださった事業者の方が、周囲の方に紹介したいと思ってくださることは、とても嬉しいことです。

今回の友達紹介クーポン機能は、そのような自然な紹介の流れを、より使いやすい形にするためのアップデートです。紹介された事業者にとっては、通常よりも始めやすい条件でインフルエンサーPRを試すことができます。紹介した事業者にとっても、今後のPR施策に使える5,500円割引クーポンを3枚受け取ることができます。

UZU広告を良いと思ってくださった方が、安心して周囲に紹介できる。そして、その紹介をきっかけに、新しい店舗や施設、サービスの魅力がインフルエンサーを通じて広がっていく。そのような循環を、今回の機能を通じてさらに広げていきたいと考えています。

今後もUZU広告は、事業者の皆さま、インフルエンサーの皆さまの声を受け止めながら、より使いやすく、より価値のあるサービスへと改善を続けてまいります。いつもUZU広告をご利用いただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。

本リリースに関するお問合せ

株式会社APOC COO / 最高執行責任者 後藤竜生

電話：03-6823-8848

メール：ryusei.goto@apocc.co.jp

会社概要

会社名：株式会社APOC

代表者：代表取締役 齋藤 峻輔

設立：2022年8月

所在地：東京都板橋区板橋４丁目４－３白鳩マンション306

URL：https://apocc.co.jp/

事業内容：海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」、外国人インフルエンサー広告「UZU広告」