埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社三菱UFJ銀行と2026シーズンのゴールドパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、日本国内最大手銀行である株式会社三菱UFJ銀行（東京都千代田区、取締役頭取執行役員 大澤正和）と2026シーズンのゴールドパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■株式会社三菱UFJ銀行 様公式HP: https://www.bk.mufg.jp/index.html

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 代表取締役 有田和生 コメント

「この度、株式会社三菱UFJ銀行様と2026シーズンのパートナー契約を締結させていただきました。締結にあたりましてご尽力賜りました方々に心より感謝を申し上げます。

今回のパートナーシップが、目指す先は一過性のものではなく、株式会社三菱UFJ銀行様が掲げられているパーパスの『世界が進むチカラになる。』その世界が進むチカラの起点をこの川越地域からもより一層の価値として創出できるような連携をして参る所存です。

この連携がもたらす価値を最大化し、関わるすべての人々にとって、より前向きな未来への足がかりとなるよう尽力して参ります。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com