【イベントレポート】ルビナソフトウエア、ベトナム最大規模のDXイベント「BIZTECH 2026」に登壇

ルビナソフトウエアジャパン株式会社

Luvina Software Joint Stock Company（本社：ベトナム・ハノイ、以下：ルビナソフトウエア）は、2026年5月12日（火）・13日（水）の2日間、ホーチミン市で開催された「BIZTECH 2026」に参加しました。

本イベントでは、DX推進、予知保全、スマートファクトリー、設備保全高度化、 サプライチェーン最適化などをテーマに、ベトナム国内外のテクノロジー企業やDX推進担当者による活発な情報共有やビジネスマッチングが行われました。

本イベントを通じて、製造業DXにおける取り組みを紹介するとともに、企業が抱える課題やDX推進ニーズについて直接意見交換を行う貴重な機会となりました。

BIZTECH 2026について

BIZTECHは、2023年にホーチミン市でスタートした、ベトナムのB2B企業向け年次デジタル変革イベントです。中小企業から大企業まで、あらゆる規模の企業を対象に、ベトナム国内外のテクノロジー企業コミュニティをつなぐ場として年々規模を拡大しています。

今年は3,000名を超える企業代表者が来場し、展示会エリアには国内外のDX関連企業や専門家が集結しました。会場では、DX推進に関する情報共有、1対1のビジネスマッチング、企業向け個別DXコンサルティングなど、多彩なプログラムが開催されました。



イベント概要は以下の通りです。

イベント当日の様子

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174983/table/13_1_a06c20bb706f215baec0aab02f89d1ce.jpg?v=202605180351 ]

2026年5月12日（火）、ルビナソフトウエアは「セッション4：製造業・サプライチェーン」に登壇しました。講演では、DX推進部長のチュオン・ヴァン・ハイが、「スマートファクトリー実現に向けた予知保全の活用動向と導入ロードマップ」をテーマに講演を行い、製造業における設備保全の高度化への取り組みについて紹介しました。

講演では、以下3つのテーマを中心に解説しました。

BIZTECH 2026 セミナーにて弊社 チュオン・ヴァン・ハイの講演１. 保全成熟度と予知保全の概要

設備保全の成熟度モデルをもとに「事後保全」「予防保全」「予知保全」の違いを整理し、より高度な保全体制へ移行するための考え方を紹介しました。AIやIoTを活用した予知保全の基本概念や、設備異常を事前に検知する仕組みについても解説しました。

２. 製造業における設備保全・生産ライン保守の動向

ベトナム国内外の製造企業の現状を踏まえ、AIセンサーやIoT技術を活用した設備監視、データ分析による保守最適化など、近年注目されているスマートメンテナンスの動向を紹介しました。

３. 当社ソリューション紹介と導入ロードマップ

予知保全システムの導入ステップと実践的な進め方を解説し、企業規模や既存インフラに応じた現実的な導入ロードマップを提案しました。

また、イベント期間中、ルビナソフトウエアは1対1のビジネスマッチングセッションにも参加しました。来場企業の担当者と直接対話を行い、製造現場における設備保全、データ活用、老朽化システム刷新、業務効率化などの課題についてヒアリングを実施しました。

各企業のDX推進状況やシステム環境に応じて、DX推進に向けたソリューション提案や、段階的なDX推進アプローチについて意見交換を行いました。

製造業DXを支えるルビナソフトウエアのソリューション

ルビナソフトウエアは、創業以来21年以上にわたり、製造業をはじめとするさまざまな業界のDX推進を支援してきました。製造現場の業務効率化とデータ活用を支援するため、以下のソリューションを提供しています。

・生産管理・製造オペレーション管理システム開発

・倉庫管理（WMS）・サプライチェーン最適化支援

・製品ライフサイクル管理（PLM）ソリューション

・設備保全・スマートファクトリーソリューション

製造業DXやスマートファクトリーの導入・検討でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

▶ お問い合わせはこちら：

https://luvina.jp/contact-us/

今後の展望

BIZTECH 2026を通じて、ベトナムにおけるDX推進やスマートファクトリー化への関心がさらに高まっていることを実感しました。

特に、予知保全やスマートファクトリー、サプライチェーン最適化といった領域では、多くの企業がPoC段階から実運用フェーズへ移行しつつあります。

ルビナソフトウエアは、これまで培ってきた日本企業向けシステム開発・運用支援の実績を活かし、製造業DXを推進するお客様に対して、要件定義から開発・保守運用まで一貫した支援を提供してまいります。

今後も、製造現場の課題解決や業務効率化を支援し、お客様の競争力強化に貢献してまいります。

ルビナソフトウエアについて

ルビナソフトウエアは、21年にわたる実績を持ち、2025年「ベトナムデジタルテクノロジー企業トップ10」に選出された企業です。750名以上のエンジニアが在籍し、日本企業向けの基幹システム開発・保守・運用において豊富な経験を有しています。ERP、PLM、EC、CRM、CMSなど幅広い領域で、要件定義から運用保守までワンストップで支援しています。

【会社概要】

社名：ルビナソフトウエアジャパン株式会社

代表者：代表取締役社長 山崎 宏文

Webサイト：https://luvina.jp/

ベトナム本社：ルビナソフトウエア（Luvina Software Joint Stock Company）

Webサイト：https://luvina.net/