第8回 国際 建設・測量展(CSPI-EXPO 2026)に現場サポートが出展します！
本展示会では、現場リソース管理システム『現場クラウドArune（アルネ）』と建設業向けコミュニケーションツール『現場クラウドConne（コンネ）』を展示いたします。展示ブースにお越しいただければ、各製品の特長が分かるセミナーだけでなく、実際にデモ画面上で体験いただけます。ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/77004/table/32_1_6216549d5fe4ebc5c821e8326def1bdd.jpg?v=202605180351 ]
【展示サービス】
■現場クラウドArune（アルネ）
現場クラウドAruneは、人員・重機・機材など、現場でのリソースを自由に登録し、社内全体で管理できる「現場リソース管理システム」です。
会場では、今後リリース予定の新機能「現場カメラ機能(仮)」もいち早くお試しいただけます。
【現場クラウドAruneの特長】
- スマホで簡単に点検簿を電子化。１か月分の点検結果をまとめてExcel出力可能
- 重機や人員の配置計画をクラウドで一元管理
- 現場にいながら配置状況を確認可能
現場クラウドAruneについてこちら :
https://arune.genbasupport.com/
■現場クラウドConne（コンネ）
「現場クラウドConne」は、会社・現場・協力会社間の情報共有を円滑にし、生産性向上を支援する建設業特化のコミュニケーションツールです。
【現場クラウドConneの特長】
- 社員同士や協力会社との連携で、全国6万人以上が利用中
- チャット、クラウドストレージ、スケジュールなど段取りで必要な機能が１つにまとまったサービス
- 安心のサポート体制で、お客様満足度は93％以上
現場クラウドConneについてはこちら :
https://conne.genbasupport.com/
【第8回 国際 建設・測量展(CSPI-EXPO 2026)について】
建設・土木業界で国内最大級の専門展示会で、屋外展示場を併設しており実機の稼働も確認できます。
CPD/CPDS認定プログラムも予定されており、業界著名人による講演も予定されています。
ぜひご来場ください。
展示会HPはこちら :
https://cspi-expo.com/
【会社概要】
株式会社現場サポートは、建設業向けパッケージソフトウェアやクラウドサービスの企画・開発・販売・サポート、 及び付随するコンサルティング・業務受託を行う企業です。「チームを活かす、だれもが活きる」を理念に、全国の建設業に携わる方の、コミュニケーションを通じたチームワークの向上、働き方の改革、業務の効率化をサポートしています。
ー・ー・ー・本件に関するお問い合わせ・ー・ー・ー
会社名：株式会社現場サポート
TEL：099-251-9971
お問い合わせ：https://www.genbasupport.com/general-inquiry/
E-mail：sgs@genbasupport.com
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