採用担当者が唸る“ハイレベルな職務経歴書”を、誰でも簡単に。営業特化型・AI自動生成ツール「ResuPro AI for Sales」を完全無料で提供開始

株式会社BLAZE

株式会社BLAZE（本社：東京都新宿区、代表取締役：中塚 正勝）は、営業職の転職活動において、書類の通過率を劇的に高めるハイレベルな職務経歴書を誰でも簡単に作成できる、営業特化型・AI職務経歴書作成ツール「ResuPro AI for Sales（レジュプロ・エーアイ・フォー・セールス）」を、2026年5月18日（月）よりどなたでも完全無料で提供開始いたします。

■ 採用担当者が求める「ハイレベルな書類」と、求職者の「言語化の壁」

近年の転職市場において、営業職の採用基準は単なる「売上実績の数字」の羅列から、その実績を再現するための「プロセス」や「具体的な工夫」がロジカルに書かれているか、という“ハイレベルな記述”へとシフトしています。

営業職に特化した最新の調査（※1）によると、

採用担当者の81.7%が中途採用の選考において「職務経歴書の内容を重視する」と回答。

さらに、書類上で特にチェックしているポイントとして、「目標達成のためにどのような工夫をしたか（プロセス）」（54.9%）、「自社でも活躍してくれそうか（再現性）」（53.7%）が上位を占めており、高い解像度でキャリアが記載されているかが合否を分けています。

一方で、営業職の求職者側を対象とした調査では、

約6割（59.4%）が「自分の強みやスキルの言語化」に難しさを感じており、「具体的なエピソードの振り返り・抽出（45.1%）」に苦戦しているという現実があります。

■ ResuProが解決する「勿体無いミスマッチ」

「現場で素晴らしい営業実績や工夫を積み重ねてきたにもかかわらず、企業が求める『プロセス』や『再現性』を言葉に落とし込めないために、書類選考で不採用になってしまう」という、求職者・企業の双方にとって非常に勿体無いミスマッチが起きています。

「ResuPro AI for Sales」は、プロのキャリアコンサルタントが添削したような「ハイレベルな職務経歴書」を、AIのテクノロジーによって「誰でも簡単に」作成できるよう開発されました。営業職のネクストキャリアを強力に後押しするため、すべての機能を完全無料で提供いたします。

■ 「ResuPro AI for Sales」3つの特徴

1. 知識ゼロでも簡単。AIが営業実績を「課題・行動・成果」のハイレベルな構成へ自動整理

単に売上数字を並べるのではなく、AIがユーザーの経験から「どのような顧客課題があり（課題）」「それに対してどうアプローチし（行動）」「その結果どうなったか（成果）」をセットで構造化します。採用担当者が最も評価する「成果を生み出すプロセス」がひと目で伝わる、最高品質の書類へ自動で仕上げます。

2. 営業職に特化した簡単入力。わずか15分でプロ基準の書類が完成

職務経歴書を一から作ると通常数時間から数日を要しますが、本サービスでは営業職特有の質問（ターゲット層、営業スタイル、実績など）に答えていくだけ。言葉や表現を何度も練り直す作業や自己分析は一切不要で、わずか15分程度でそのまま応募に使える完成度の書類が完成します。

3. 登録から出力まで、すべての機能を「完全無料」で提供

職務経歴書の作成、AIによる自己PR・職務要約の生成、PDF等のデータダウンロードまで、すべての機能を期間の制限なく、どなたでも完全無料でご利用いただけます。

ResuProへ :https://resupro.blaze-ltd.com/Top

■ 株式会社BLAZE 代表取締役コメント

日々現場で素晴らしい実績や工夫を積み重ねている営業職の方が、いざ転職となると『職務経歴書の書き方がわからない』という理由だけで書類選考で埋もれてしまう。これは求職者にとっても企業にとっても、非常にもったいない社会的ミスマッチです。

企業の採用担当者が見たい『課題・行動・成果』が揃ったハイレベルな書類を、プロに頼むことなく、誰もが15分で簡単に作れる世界を目指して『ResuPro AI for Sales』を開発しました。すべての営業職の方が、自らのポテンシャルを100%発揮してネクストキャリアに挑戦できるよう、完全無料で応援してまいります。

■ サービス概要

・サービス名： 営業特化型・AI職務経歴書作成ツール「ResuPro AI for Sales」

・利用料金： 完全無料（すべての機能、ダウンロードを含む）

・サービスURL： https://resupro.blaze-ltd.com/Top

■ 株式会社BLAZEについて

・会社名：株式会社BLAZE

・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目 4F

・代表者：代表取締役 中塚 正勝

・設立：2026年2月

・事業内容：採用支援事業、採用DXコンサルティング

・企業HP：https://blaze-ltd.com/

・お問い合わせ：info@blaze-ltd.com

【データ出典・参考】

（※1）株式会社セレブリックス 営業総合研究所 / 株式会社IDEATECH 共同調査「若手営業職の職務経歴書 実態レポート2025」（2025年7月公表）