LINE拡張サービス「えるぽっ」を正式リリース｜マンションリサーチ株式会社

マンションリサーチ株式会社

マンションリサーチ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田 力）は、不動産会社向けLINE拡張サービス「えるぽっ」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

公式サイト(https://erupo.jp/)

「えるぽっ」は、不動産会社の営業現場で日常的に利用されているLINEを活用し、顧客対応・追客・反響管理を効率化するサービスです。

LINEでのやり取りをAIが自動で整理・要約することで、営業担当者の対応負荷を軽減しながら、顧客とのコミュニケーション品質向上を支援します。

■ 開発背景

近年、不動産業界でもLINEを活用した顧客対応が一般化していきています。

その一方で、営業現場では以下のような課題が発生していました。

・顧客数が増えることで「このお客様は何を希望されていたか・・」把握しづらい

・LINEのやり取りが長文化し、重要な内容を見落としてしまう

・営業担当ごとに個人アカウントで対応しており、会社側で状況を把握できない

・クレームの兆候に気づきにくい

こうした課題に対し、「えるぽっ」は

「LINEでやり取りするだけで、顧客情報や対応状況が自然と整理されていく」

をコンセプトに開発されました。

■ 「えるぽっ」の主な特徴

1．LINEのやり取りをAIが自動要約

顧客とのLINEトーク内容をAIが自動で要約。

「お客様が何を希望しているのか」「現在どのような状況なのか」を整理できるため、営業担当者の対応漏れや認識ズレを防ぎます。また、不動産売買・賃貸仲介など、取引種別に応じた内容で要約されるため、追客管理や案件把握もスムーズに行えます。

2．公式LINE経由で、安心感のある顧客対応を実現

一般消費者にとって、突然営業担当の個人のLINEアカウントを追加することに不安を感じるケースもあります。「えるぽっ」では、公式LINEを経由して営業担当者とやり取りができるため、企業としての安心感を保ちながら、営業担当者ごとの柔軟なコミュニケーションを実現します。

会社側でも対応履歴を把握できるため、属人化しやすい顧客対応の見える化にもつながります。

3．クレームリスクを早期に検知

LINE上のやり取りから、クレームにつながる可能性のあるコミュニケーションを検知。

問題が大きくなる前に上長や管理者が状況を把握できるため、早期フォローや対応品質の改善に活用できます。

4．現場で使いやすいシンプル設計

不動産会社の現場業務にあわせたUI/UX設計により、ITツールに不慣れな現場でも導入しやすい仕様となっています。

日常的に利用しているLINEをベースにしているため、現場への定着もしやすく、スムーズな運用が可能です。





■ 今後の展望

マンションリサーチ株式会社では、これまで培ってきた不動産業界の知見やビッグデータを活用しながら、営業支援・DX領域のさらなる強化を進めてまいります。

今後は、「えるぽっ」と既存サービスとの連携も視野に入れ、不動産会社の業務効率化と顧客体験向上を支援してまいります。

■ サービス概要

項目 内容

サービス名 【えるぽっ】

提供開始日 2026年5月18日

提供対象 不動産会社

サービス内容 LINE拡張による顧客管理・追客支援

URL https://erupo.jp/(https://erupo.jp/)



■ 会社概要

会社名：マンションリサーチ株式会社

所在地：東京都千代田区神田美土代町5-2 第二日成ビル5F

事業内容：不動産会社向けSaaSサービスの提供、一括査定サービスの提供、データ販売事業、不動産メディアなど

運営サービス：不動産データクラウド/ロボ査定/マンションナビ/福嶋総研/iitan/すみかうる ほか



■ 本件に関するお問い合わせ先

マンションリサーチ株式会社

担当：利根川

TEL：03-5577-2041

MAIL：tonegawa@mansionresearch.co.jp