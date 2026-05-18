LINE拡張サービス「えるぽっ」を正式リリース｜マンションリサーチ株式会社

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マンションリサーチ株式会社

マンションリサーチ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田 力）は、不動産会社向けLINE拡張サービス「えるぽっ」を正式リリースしたことをお知らせいたします。



公式サイト(https://erupo.jp/)

「えるぽっ」は、不動産会社の営業現場で日常的に利用されているLINEを活用し、顧客対応・追客・反響管理を効率化するサービスです。



LINEでのやり取りをAIが自動で整理・要約することで、営業担当者の対応負荷を軽減しながら、顧客とのコミュニケーション品質向上を支援します。




■ 開発背景


近年、不動産業界でもLINEを活用した顧客対応が一般化していきています。


その一方で、営業現場では以下のような課題が発生していました。



・顧客数が増えることで「このお客様は何を希望されていたか・・」把握しづらい


・LINEのやり取りが長文化し、重要な内容を見落としてしまう


・営業担当ごとに個人アカウントで対応しており、会社側で状況を把握できない


・クレームの兆候に気づきにくい



こうした課題に対し、「えるぽっ」は


「LINEでやり取りするだけで、顧客情報や対応状況が自然と整理されていく」


をコンセプトに開発されました。




■ 「えるぽっ」の主な特徴


1．LINEのやり取りをAIが自動要約


顧客とのLINEトーク内容をAIが自動で要約。


「お客様が何を希望しているのか」「現在どのような状況なのか」を整理できるため、営業担当者の対応漏れや認識ズレを防ぎます。また、不動産売買・賃貸仲介など、取引種別に応じた内容で要約されるため、追客管理や案件把握もスムーズに行えます。



2．公式LINE経由で、安心感のある顧客対応を実現


一般消費者にとって、突然営業担当の個人のLINEアカウントを追加することに不安を感じるケースもあります。「えるぽっ」では、公式LINEを経由して営業担当者とやり取りができるため、企業としての安心感を保ちながら、営業担当者ごとの柔軟なコミュニケーションを実現します。


会社側でも対応履歴を把握できるため、属人化しやすい顧客対応の見える化にもつながります。



3．クレームリスクを早期に検知


LINE上のやり取りから、クレームにつながる可能性のあるコミュニケーションを検知。


問題が大きくなる前に上長や管理者が状況を把握できるため、早期フォローや対応品質の改善に活用できます。



4．現場で使いやすいシンプル設計


不動産会社の現場業務にあわせたUI/UX設計により、ITツールに不慣れな現場でも導入しやすい仕様となっています。


日常的に利用しているLINEをベースにしているため、現場への定着もしやすく、スムーズな運用が可能です。




■ 今後の展望


マンションリサーチ株式会社では、これまで培ってきた不動産業界の知見やビッグデータを活用しながら、営業支援・DX領域のさらなる強化を進めてまいります。



今後は、「えるぽっ」と既存サービスとの連携も視野に入れ、不動産会社の業務効率化と顧客体験向上を支援してまいります。




■ サービス概要


項目 内容


サービス名 【えるぽっ】


提供開始日 2026年5月18日


提供対象 不動産会社


サービス内容 LINE拡張による顧客管理・追客支援


URL https://erupo.jp/(https://erupo.jp/)


■ 会社概要


会社名：マンションリサーチ株式会社


所在地：東京都千代田区神田美土代町5-2 第二日成ビル5F


事業内容：不動産会社向けSaaSサービスの提供、一括査定サービスの提供、データ販売事業、不動産メディアなど


運営サービス：不動産データクラウド/ロボ査定/マンションナビ/福嶋総研/iitan/すみかうる ほか


■ 本件に関するお問い合わせ先


マンションリサーチ株式会社


担当：利根川


TEL：03-5577-2041


MAIL：tonegawa@mansionresearch.co.jp