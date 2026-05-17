「OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店」オープン記念、数量限定オリジナル「ブラックカート」プレゼントキャンペーン実施中

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おたいちアミューズ株式会社

おたいちアミューズ株式会社（本社：兵庫県加古川市／代表取締役社長：笹部 隆三）は、「クレーンゲーム＆カプセルトイ専門店　OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店」のオープン記念として、オリジナル「ブラックカート」プレゼント（数量限定）キャンペーンを実施いたします。




ブラックカート（通常はイエローカート）


【キャンペーン概要】


OTAICHI!!POP!!WORLD!! 大阪福島店オープン記念、OPWオリジナル「ブラックカート」を抽選で20名様プレゼントいたします。全宇宙に20台しかない、自分だけの「マイカート」をゲットしてください！



＜応募期間＞


2026年5月16日（土）～2026年5月24日（日）まで



＜応募方法＞


１. OTAICHI!!POP!!WORLD!!公式Xアカウント（@X_PopWorld）をフォロー


２. この投稿をリポスト


３. #アソビハイキルヨロコビダ をリプライ



＜受取方法＞


当選者の方には、詳細をDMにてご連絡差し上げます。


ご指定の宛先まで発送いたします。（宅配会社の指定はできません）



＜発送について＞


6月1日(月)より、順次発送いたします。



■「ブラックカート」プレゼントに関するXポストはこちら


https://x.com/X_PopWorld/status/2055573982464594192



■OTAICHI!!POP!!WORLD!!公式YouTubeチャンネル


OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店｜はっちのお店紹介＆重大発表？！(https://youtu.be/mpHhuTVetZA)






OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店


＜2026年5月16日グランドオープン＞


〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江3丁目23-3


営業時間：11：00～22：00（年中無休）


大型立体駐車場完備／280台


公式ホームページ


https://otaichi-pop-world.com/top/osaka_fukushima/


店舗Xアカウント


https://x.com/Otaichi04osaka






イエローカートとは

私たち「OTAICHI!!POP!!WORLD!!」は、2024年10月に「岐阜大垣店」がオープンする際に初めて「イエローカート」を導入しました。２店舗目となる「岐阜大垣店」を立ち上げる最中、クレーンゲームが大流行している「台湾」まで出向いて、現地の方々が、カートを使って楽しくゲームされている場面に感銘を受けました。「これを是非、日本の私たちのお店でも！」という強い願望を抱いたのが始まりです。


今となっては、どこのゲームセンターでも見かけるようになりましたが、OTAICHI!!POP!!WORLD!!でもご好評いただき、沢山のお客様にご利用いただいております。


当店は、トイレットペーパーなどの大きな日用品や、ペットボトルなどの重たい景品を多数取り揃えており、長時間遊んでいただくお客様の必須アイテムとなっております。


「お買い物感覚」で遊べる


５月16日にグランドオープンした「大阪福島店」においても、入店される際にイエローカートを手に持たれる、お客様も多く見受けられました。










ぬいぐるみやフィギュア、キャラクターグッズはもちろん、お菓子・食品・日用品まで、世代を超えて楽しめる多彩な景品ラインナップ。新感覚で遊んでいただけるアミューズメント施設です。