「OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店」オープン記念、数量限定オリジナル「ブラックカート」プレゼントキャンペーン実施中

おたいちアミューズ株式会社

おたいちアミューズ株式会社（本社：兵庫県加古川市／代表取締役社長：笹部 隆三）は、「クレーンゲーム＆カプセルトイ専門店 OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店」のオープン記念として、オリジナル「ブラックカート」プレゼント（数量限定）キャンペーンを実施いたします。

ブラックカート（通常はイエローカート）

【キャンペーン概要】

OTAICHI!!POP!!WORLD!! 大阪福島店オープン記念、OPWオリジナル「ブラックカート」を抽選で20名様プレゼントいたします。全宇宙に20台しかない、自分だけの「マイカート」をゲットしてください！

＜応募期間＞

2026年5月16日（土）～2026年5月24日（日）まで

＜応募方法＞

１. OTAICHI!!POP!!WORLD!!公式Xアカウント（@X_PopWorld）をフォロー

２. この投稿をリポスト

３. #アソビハイキルヨロコビダ をリプライ

＜受取方法＞

当選者の方には、詳細をDMにてご連絡差し上げます。

ご指定の宛先まで発送いたします。（宅配会社の指定はできません）

＜発送について＞

6月1日(月)より、順次発送いたします。

■「ブラックカート」プレゼントに関するXポストはこちら

https://x.com/X_PopWorld/status/2055573982464594192

■OTAICHI!!POP!!WORLD!!公式YouTubeチャンネル

OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店｜はっちのお店紹介＆重大発表？！(https://youtu.be/mpHhuTVetZA)

OTAICHI!! POP!! WORLD!! 大阪福島店

＜2026年5月16日グランドオープン＞

〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江3丁目23-3

営業時間：11：00～22：00（年中無休）

大型立体駐車場完備／280台

公式ホームページ

https://otaichi-pop-world.com/top/osaka_fukushima/

店舗Xアカウント

https://x.com/Otaichi04osaka

イエローカートとは

私たち「OTAICHI!!POP!!WORLD!!」は、2024年10月に「岐阜大垣店」がオープンする際に初めて「イエローカート」を導入しました。２店舗目となる「岐阜大垣店」を立ち上げる最中、クレーンゲームが大流行している「台湾」まで出向いて、現地の方々が、カートを使って楽しくゲームされている場面に感銘を受けました。「これを是非、日本の私たちのお店でも！」という強い願望を抱いたのが始まりです。

今となっては、どこのゲームセンターでも見かけるようになりましたが、OTAICHI!!POP!!WORLD!!でもご好評いただき、沢山のお客様にご利用いただいております。

当店は、トイレットペーパーなどの大きな日用品や、ペットボトルなどの重たい景品を多数取り揃えており、長時間遊んでいただくお客様の必須アイテムとなっております。

「お買い物感覚」で遊べる

５月16日にグランドオープンした「大阪福島店」においても、入店される際にイエローカートを手に持たれる、お客様も多く見受けられました。

ぬいぐるみやフィギュア、キャラクターグッズはもちろん、お菓子・食品・日用品まで、世代を超えて楽しめる多彩な景品ラインナップ。新感覚で遊んでいただけるアミューズメント施設です。