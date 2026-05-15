グルテンフリーで軽やかな午後のひとときを【ザ・キタノホテル東京】夏庭のアフタヌーンティー

北野合同建物株式会社

ザ・キタノホテル東京は、“For Comfort 快適さを求めて”を掲げ、東京で唯一のルレ・エ・シャトーのメンバーホテルとして、都会における上質なくつろぎを提供しています。

ホテルで過ごす時間・空間、そこでの体験がすべてゲストの心身のウェルネスに結びつくよう、美しさや心地よさとともに、食に対しても “心身にやさしい“ をテーマに、日々妥協のない取り組みを続けています。

オールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」で、季節ごとに装いを変えて提供するアフタヌーンティーセットは、スイーツ、セイボリーのすべてのアイテムがグルテンフリー。ダイエタリーなメリットもさることながら、“おいしさ” を最優先にしたクオリティでファンを増やしています。新メニュー「夏庭のアフタヌーンティー」は、和洋のセンスを織り交ぜながらフルーツや香草を駆使した内容で、涼やかな午後のひとときを提供します。

日本の食材も取り入れた夏季限定のセット。スイーツ8品、セイボリー５品はすべてグルテンフリーです。

夏庭のアフタヌーンティー

期間： 2026年6月1日（月）～8月31日（月）

場所： オールデイダイニング 「ティーラウンジ佳風」 ザ・キタノホテル東京 2階

内容： 「夏庭のアフタヌーンティー」 お一人様 7,500円

スイーツ８品・セイボリー5品 、対象ドリンクフリーフロー ＊2時間制

提供： ＜平日＞15:00～18:00 / ＜土日祝＞12:00～18:00

＊フードのラストオーダーは17:00、ドリンクのラストオーダーは着席より90分となります。

＊上記価格はいずれも税込み、サービス料15%別です。

フレッシュなフルーツや夏らしいモチーフをさまざまに取り入れて。夏庭のアフタヌーンティー 7,500円

明るい季節のイメージに、日本の夏の風情も添えたキタノらしいセット。マスクメロンやトロピカルフルーツなど夏を感じさせる食材をメインに、吉野葛や大葉なども取り入れ、異なる味わいや香り、食感を合わせ、最後まで軽やかに楽しめます。

＊フリーフロー対象ドリンク：コーヒー、紅茶、オリジナルフレーバーティー。その他スパークリングワインや抹茶など、好みのドリンクとの組み合わせも可能です（別料金）。

大葉や葛などを合わせて清涼感あるパンナコッタに。米粉のスコーンは季節の２種。自家製ジャムとの相性も抜群。

＜スイーツ＞

■くずきりメロン：大葉香るパンナコッタと葛切りをライムのシロップで ■メロンショートケーキ：マスクメロンと軽い生クリームの米粉ショートケーキ ■メロンタルト ■マカロンショコラ：トロピカルフルーツ風味のガナッシュをはさんで ■パッションフルーツの水羊羹：酸味と小豆の風味のコンビネーション ■白桃のムース ■はちみつのマドレーヌ ■スコーン２種（マンゴー、ココナッツ）ジンジャーパイナップルジャムとクロテッドクリーム添え

＜セイボリー＞

■本日のスープ：ガスパチョ ■フィンガーフード２種 ■そば粉のガレット夏野菜のラタトゥイユ ■米粉パンケーキ 生ハム＆メロン

＊メニュー内容は予告なく変更となる場合があります。

茶室をイメージした落ち着きのある空間。オールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」

本格の立礼式茶室、季節を感じさせる床の間の設えを擁したオールデイダイニング。店内から吹き抜けにそよぐ竹林を臨み、ザ・キタノホテル東京が大切にする“和敬清寂”を体現しています。その洗練の空間では、ボリュームや味わいを軽重で示し、体調や気分に合わせて選べる一品料理や、気軽なランチセット、スイーツ、キタノオリジナル紅茶をはじめとするドリンクなど多彩に取り揃え、心身をリセットするひとときを提供。月に一度の茶道体験（英語可）は、宿泊の有無を問わず参加可能です（要予約）。