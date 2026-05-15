【無料ウェビナー】新規事業をお考えの方へ｜失敗しない新規事業の始め方を公開！

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年5月21日（木）に、株式会社LeaguE主催のウェビナー、『市場選定で9割決まる― 失敗しない新規事業の始め方 ―』に登壇いたします。

詳細を見る :https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260521/

新規事業の成否は、プロダクトの質と同様に「どの市場で戦うか」という選定段階で9割が決まると言っても過言ではありません。しかし、多くの企業が市場規模や成長性のみに目を奪われ、競合環境や自社の強みとの適合性を見誤り、苦戦を強いられているのが現状です。

本ウェビナーでは「勝てる場所で始めること」を戦略の軸に据え、失敗しないための“始め方の型”を体系的に解説します。

第1部では、株式会社LeaguEが在庫リスクを抑えて爆発的な売上を作る「海外ブランド独占販売権」の獲得術を公開。

第2部では、株式会社オロパスがAI検索時代に対応した最新SEO戦略を提示し、市場で「指名される存在」になるための知見を伝授します。

さらに第3部では、株式会社ジーニーがECサイトの新たな収益源として注目される「リテールメディア」への参入戦略を詳説。

物販・集客・収益化の各専門家が、新規事業の成功確率を劇的に高める「最初の問いの立て方」を提示するウェビナーとなっています。

こんな方におすすめ

- 新規事業のテーマ候補はあるものの、どの市場に参入すべきか判断に迷っている方- 市場規模や成長性は見ているが、競争環境や参入障壁まで整理しきれていない方- 競合分析やポジショニング設計に課題があり、勝ち筋の描き方に悩んでいる方- 自社の強みを活かせる市場を見極め、失敗確率を下げた上で新規事業を進めたい方- 海外市場や新興市場も含めて、参入是非を戦略的に判断したい経営者・責任者の方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/120_1_1ebda4f102653a544c47fddd604f2021.jpg?v=202605161251 ]

詳細を見る :https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260521/

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

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