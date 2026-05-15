【宮崎県新富町】毎月開催の地域マルシェ「こゆ朝市」が9周年、豪華抽選会を開催

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（宮崎県新富町、代表理事：岡本啓二、以下「こゆ財団」）が毎月第3日曜日に開催する「こゆ朝市」は、2026年5月17日で9周年を迎えます。当日は、町内外から飲食店を中心に約30店舗が商店街に軒を連ねるほか、豪華景品が当たる9周年記念の大感謝祭イベントを開催します。



こゆ財団は地域の事業者とともに、これからもまちのにぎわいと交流機会の創出に取り組んでまいります。

■ 背景：参加者が楽しめる、何度でも来たくなる。趣向を凝らして毎月開催

こゆ朝市は、「新富町内に、月に一度でも人が集まる場所をつくりたい」という想いのもと、地域の飲食店組合によって10年間続けられてきたイベントを継承する形で、こゆ財団設立初年度の2017年5月にスタートしました。



暑さの厳しい夏季には「こゆ夕市」「こゆ夜市」として開催時間を変更するなど、出店者や来場者がより楽しめる形へと工夫を重ねてきました。また、10月にはハロウィーン企画、2月にはバレンタイン企画を実施するなど、季節ごとのテーマを取り入れながら、参加者とともに朝市をつくり上げています。

会場は、町内唯一の商店街「るぴーモール虹ヶ丘商店街」。毎月第3日曜日のわずか3時間の開催ながら、時には町内外から約1,000人が訪れる人気イベントへと成長しました。屋外開催のため雨天時は中止となりますが、天候に左右されながらも「月に一度の開催」を途切れさせることなく続けています。

■ 概要：宿泊券や地元グルメなど、計148点の豪華景品が当たる大抽選会

今回のテーマは「9th Anniversary 大感謝祭」。地域の事業者、出店者ご協力のもと、お買い上げごとに配られる抽選券を使った「ガラガラ大抽選会」を開催します。通常月より一段と豪華な景品には、

- うなぎ、マンゴー、卵、ライチゼリー、有機ニンジンなど地元産品- 一棟貸切宿「茶心」ほか町内宿泊施設のペア宿泊券- 出店店舗で使える商品引換券／割引券

等、計148点を用意しています。



また、新富町と包括連携協定を結ぶヤマト運輸様の協賛企画として、子ども向け「おしごと体験」も予定しております。

名 称：こゆ朝市～ 9th Anniversary 大感謝祭 ～

日 時：2026年5月17日（日）10:00～13:00 ※雨天中止

会 場：宮崎県新富町るぴーモール虹ヶ丘商店街 ※商店街共同駐車場 利用可

出店数：約30店舗

※こゆ朝市に関する最新情報はInstagramで発信しています。雨天中止時のお知らせや出店者等もご確認いただけます。

■ 今後の展望：マルシェだけじゃない。企業連携や実証実験の場としても活用促進

こゆ朝市Instagram :https://www.instagram.com/koyu.asaichi/

コンパクトなエリアに500～1000人規模の集客が見込める、毎月開催のこゆ朝市。これまでにも、研修や研究発表、新商品のテスト販売等の場としても価値を発揮してきました。

マルシェによるにぎわい創出にとどまらず、企業様との連携企画などにも積極的に取り組んでまいります。

◎「チャレンジ出店枠」募集を6月よりスタート

こゆ朝市では、「イベントに出店してみたい！」という方を応援する「チャレンジ出店枠」の募集を、2026年6月よりスタートします。1回のイベントにつき最大2枠を予定しています。



＊「チャレンジ出店枠」とは

こゆ財団が出店に必要な備品等を用意し、初めての方でもこゆ朝市へ出店しやすい仕組みです。

例えば、

- 試作品をテスト販売してみたい- 農産物を販売してみたいが、出店経験がない- 小さくチャレンジしてみたい

といった方々を対象としています。

出店へのハードルを下げることで、こゆ財団は新たな事業者や地域の魅力の発掘につなげるとともに、事業者が来場者との直接的な対話を通じて商品力を磨く機会の創出を目指します。

本武郁也（こゆ財団 マーケットデザイン戦略グループ）担当者コメント

皆さまのおかげで今年も周年祭を迎えることができました。2025年11月には、新富町と台湾・台北市萬華区との友好交流都市協定締結をきっかけに、こゆ朝市で台湾フェアも実施。最近では、2カ月先まで出店枠が埋まるなど、多くの方に関心を寄せていただいています。

「こゆ朝市～ 9th Anniversary 大感謝祭 ～」へ、ぜひお越しください。また、「こゆ朝市でこんなことをやってみたい」という企業・団体の皆さまからのご相談もお待ちしています。



■ 一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）とは

2017年4月、宮崎県新富町により設立された地域商社です。1粒1,000円の「新富ライチ」ブランディングやふるさと納税事業、起業家育成などに取り組み、人口1万5,000人のまちでふるさと納税寄附額は設立以来9年間で累計150億円に達しました。地域おこし協力隊を含む移住者が町に溶け込み、新たな挑戦が次々と生まれる「チャレンジが循環するまちづくり」を推進しています。

ふるさと納税による寄附をもとに、その一部を地域へ再投資し、町の資源や遊休資産の活用を通じた価値創出にも取り組んでいます。人と地域の可能性を重ねながら、持続的に価値が生まれる仕組みづくりを目指しています。

＜受賞・選定歴＞

・2018年 内閣官房「地方創生優良事例」に選定

・2020年 「新富ライチ」が2020年度グッドデザイン賞に選出

・2022年 令和3年度 総務省 ふるさとづくり大賞 で「団体表彰」受賞

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）

電話：0983-32-1082（担当：本武）

メール：info@koyu.miyazaki.jp

公式サイト：https://koyu.miyazaki.jp/