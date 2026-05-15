【Reflect】長く愛され続けている『リフレクトの“名品”たち』の特集ページを5月15日(金)よりWEBサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「Reflect（リフレクト）」（https://store.world.co.jp/s/brand/reflect/）は、丁寧なものづくりで長年愛され続けているジャケットやお客様の声を形にしたバッグなどをご紹介する特集ページを5月15日(金)より公式WEBサイトにて公開いたします。

百貨店を中心に展開するReflect（リフレクト）は、いつも新しい感度にあふれながら自分らしく輝き女性らしい優しさ、柔らかさを忘れず、ものづくりに拘った日常のシーンに寄り添うアイテムを展開するレディースブランドです。

5月15日（金）から公開する『リフレクトの“名品”たち』特集ページでは、日本の技術で作り上げた上質な「匠ジャケット」、お客様の声を形にした内装充実の「毎日BAG」、一度履いたら手放せない「やみつきパンプス」をご紹介しています。長く愛され続けているロングセラーアイテムの魅力を是非ご覧ください。

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/reflect/feature/masterpiece/【匠ジャケット】日本製の生地、国内縫製の確かな技術が、美しいシルエットと着心地の良さを実現。左/ノーカラージャケット\38,940 右/ベーシックテーラードジャケット\38,940【毎日BAG】お客様の声を形にした「毎日バッグ」はお仕事でもお出かけでもシーンを選ばず持てるデザインと収納力がポイント。左/毎日バッグ\11,000 中・右/毎日ミディアムバッグ 各\10,450【やみつきパンプス】足あたりのよいインソールで長時間でも快適な履きやすさのパンプス。左・中/Vカットパンプス 各\14,960 右/Tストラップパンプス\14,960

※商品の価格はすべて消費税込みの表示です。

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/reflect/

■ 店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR101&link_id=101_H_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR101&link_id=101_H_shoplist)

【 Social Media 】

■ Instagram：＠reflect_kobe_official/

■ 公式LINE：@reflect_official

【 Brand Concept 】

自分の価値観を持ち、

「家庭」と仕事、「趣味」と仕事、「育児」と仕事・・・

職場（キャリア）の自分と、その他の自分を両立させてくれる服。

いつも新しい感度にあふれながら自分らしく輝き

それでいて女性らしい優しさ、柔らかさを忘れない。

そんな「アンドキャリア」な女性のためのブランド。

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：

〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/