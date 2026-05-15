徳間書店ものがたり新人賞創設のおしらせ

株式会社徳間書店

ものがたりは最高のエンタメ

このたび（株）徳間書店 児童書編集部では、小学校中学年向け読み物の才能発掘のための新人賞を創設いたします。

当編集部では、本との出会いが子どもにとって最良のものになるよう、世界各国から選び抜かれた優れた本、国内の作家の意欲作を、一冊一冊心をこめて、世に送り出してきました。

児童書の刊行から３０年以上を経過した今、わたしたちは、子どもたちにはぜひ本をずっと読み続けてほしい、という思いを、あらためて強くしています。

幼いころは絵本をよく読んでいたのに、小学校に入ってから少しずつ本から離れてしまうケースが多い、という、親御さんや学校の先生、図書館の司書や、子どもの読書活動に関わる方々の声を、大変多く耳にします。

そこで、大人とともに絵本を楽しんでいた子どもたちが、その後、「自分で物語を読む」ことをもっともっと楽しめるよう、いわば絵本と読み物の橋渡しとなる、小学校中学年向けの作品を積極的に提供していきたいと考えました。

物語を読む楽しさを味わえるような、わくわくする、あるいは心ふるえる読み物を生み出す才能を、広く募集してまいります。

●内容

自作未発表の、小学校中学年向きの児童文学作品。

●応募期間 2026年7月1日～9月30日 （郵送の場合は消印有効）

●応募方法

フォームよりエントリーのうえ、作品を郵送またはオンラインにてアップロード

エントリーフォーム（作品アップロード先を含む）および郵送の宛先は、応募期間になりましたら

徳間書店児童書編集部ホームページ(https://www.tokuma.jp/news/n63958.html) にてお知らせいたします。

●選考委員

戸森しるこ（作家）、佐竹美保（画家） 、教文館 子どもの本のみせ ナルニア国

●賞

新人賞：賞状、50万円、出版確約

佳作：賞状、20万円、出版の可能性あり

●発表

新人賞候補作発表：2026年12月上旬

新人賞発表：2027年2月上旬

●贈賞

2027年3月上旬予定

詳細は 徳間書店児童書編集部ホームページ(https://www.tokuma.jp/news/n63958.html) を御覧ください。

徳間書店児童書編集部

■本件に関するお問い合わせ

株式会社徳間書店 児童書編集部

Email：children@shoten.tokuma.com

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