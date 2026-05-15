はじめての3DGSモデル作成を体験。最新ハンディスキャナー PortalCam 無料セミナーを東京・虎ノ門で6月2日（火）に開催｜先着5名

株式会社セキド

3Dスキャナーをはじめ、撮影・計測関連機器の販売および導入支援を行う株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年6月2日（火）に東京都港区虎ノ門で、3DGS（3D Gaussian Splatting）モデル作成を体験できる無料セミナーを開催します。

本セミナーでは、PortalCamによる3DGSモデル作成の基本から、実際の制作手順、作成したモデルの活用イメージまでを短時間で整理できます。

先着5名の少人数制で実施し、講師が操作方法や制作時のポイントを実演しながら解説します。3DGSを初めて知る方でも、実物のクオリティを確認しながら、導入検討に必要な情報を得られる内容です。

▼お申し込みはこちら（参加無料・先着5名／定員に達し次第締切）▼

https://sekido-rc.com/?pid=190870767

［報道・メディア関係者の皆様へ］

本セミナーでは、次世代の3Dモデル制作手法として注目される3DGSの実演や活用事例をご紹介します。会場での取材、インタビュー、写真・映像撮影が可能です。取材をご希望の方は、お申し込みフォームよりご連絡ください。

PortalCamで確認できる高精細な3DGSモデル作成

XGRIDS社のPortalCamは、高精細な3DGSモデルを作成できるハンディスキャナーです。従来の3Dモデルでは再現が難しかったガラスの透過や反射、細かな物体の輪郭、質感の表現まで確認できる点が特長です。

3DGSモデルは、VR・ゲームコンテンツ制作、映像・映画制作、不動産プロモーション、観光資源のデジタル展示、期間限定イベントのバーチャル空間化、施設や文化財の記録保存など、幅広い分野での活用が期待されています。

当日は、3DGSの基本からPortalCamの製品概要、操作方法、モデル作成ソフト Lixel CyberColorを活用した制作手順まで、実演を交えて解説します。

XGRIDS社 開発者コメント：

今から約180年前、ダゲレオタイプが発明され、人類は空間を2次元の写真として記録できるようになった。これから我々はPortalCamを使い、3次元で空間を記録する。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=75ap1vtEa-0 ]

PortalCamを使った3DGSモデル作成例

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=syO13qatkmo ]

少人数制で、実物のクオリティと制作手順を確認

本セミナーは5名限定の少人数制で実施します。講師がPortalCamの使い方や3DGSモデル作成のポイントを実演しながら解説するため、初めての方でも制作の流れを具体的に把握できます。

特に、作例だけでは分かりにくい撮影時の注意点、モデル作成ソフトでの処理、仕上がりの確認ポイントまでを一連の流れで確認できるため、導入前の情報収集や社内検討にも活用しやすい内容です。

・3DGSとはどのような技術か

・PortalCamでどの程度の品質のモデルを作成できるか

・点群や3Dメッシュと何が異なるか

・実際の業務や提案商材としてどのように活用できるか

・モデル作成時に確認すべきポイントは何か

こうした疑問をその場で整理し、導入検討や提案に必要な情報を確認できます。

本セミナーはこのような方におすすめ

・高精細な3Dモデルをゲームや映像制作に活用したい方

・従来の点群や3Dメッシュの仕上がりに課題を感じている方

・3DGSの実物クオリティを確認したい方

・不動産や観光資源の新しいプロモーション方法を検討している方

・VRコンテンツやバーチャル展示の制作手法を確認したい方

・関連業界に新しい商材を提案したい販売店の方

・最新の空間キャプチャ技術について情報収集したい方

はじめての3DGSモデル作成セミナー in 虎ノ門 開催概要

日時： 2026年6月2日（火）16時00分～17時15分（受付：15時50分～）

会場： DJI認定ストア 東京虎ノ門 2F

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35番5号 荒川ビル

※屋内で行う座学セミナーのため、雨天でも実施します。

定員： 先着5名（定員に達し次第締切）

費用： 無料

内容： ・3DGS（3D Gaussian Splatting）とは

・PortalCamの製品解説

・PortalCamの使用方法

・モデル作成ソフト Lixel CyberColorとは

・リアルで高精細な3Dモデルを作るポイント

▶ お申し込みはこちら（参加無料・先着5名）

https://sekido-rc.com/?pid=190870767

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただいています。本イベントでも、その実績をもとに現場ニーズに基づいた実用的な体験を提供します。

対象製品

・XGRIDS PortalCam

PortalCamは、高精細な3DGSモデルを作成できるハンディ3Dスキャナーです。従来の3Dモデルでは難しかったガラスの透過表現や反射、細かな輪郭、質感の再現に対応し、VR・映像制作・文化財保存など幅広い分野での活用が期待されています。

https://sekido-rc.com/?pid=188229521

3Dスキャナーや業務用製品の活用がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方に3Dスキャナーや業務用製品を活用した業務効率の改善を実現していただくため、業務用製品や関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11時00分～17時00分